La culture en intérieur pourrait nourrir les Canadiens – et d’autres – toute l’année – Kelowna Capital News

Qu’il s’agisse de retards de la chaîne d’approvisionnement causés par une pandémie, d’une guerre en Europe provoquant une flambée des prix des céréales ou d’inondations en Colombie-Britannique perturbant les voies ferrées et les autoroutes, les deux dernières années et demie ont mis en lumière la vulnérabilité du système alimentaire canadien au climat changement et d’autres facteurs mondiaux.

Au milieu de la hausse des coûts des aliments et de l’énergie et des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, les experts et les initiés du secteur affirment que l’industrie de l’agriculture intérieure a le potentiel de nourrir les Canadiens de manière plus fiable et peut-être plus durable en utilisant des serres, des fermes verticales et la technologie hydroponique pour cultiver des aliments même en hiver , dans les communautés éloignées, les centres urbains et partout entre les deux.

« Les possibilités sont infinies », a déclaré Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

Le Canada est très autonome en matière de viande et de produits laitiers, mais dépend fortement des importations pour ses produits, ce qui rend le pays vulnérable aux pénuries et aux fluctuations des prix, selon les conclusions d’un article de synthèse de 2021 publié dans la revue scientifique Agronomy par plusieurs universités de Des chercheurs de Guelph et un représentant d’Ontario Greenhouse Vegetable Growers.

Pendant ce temps, les données de Statistique Canada montrent que le Canada cultive de plus en plus de serres chaque année. En 2020, le Canada a exporté plus de la moitié des légumes de serre qu’il a cultivés aux États-Unis pour une valeur de 1,4 milliard de dollars.

Les serres ont beaucoup de potentiel pour nourrir les Canadiens plus qu’elles ne le font déjà, ont déclaré les chercheurs, mais font face à des défis tels que la hausse des coûts, les pénuries de main-d’œuvre et les phytopathogènes infectieux.

Pourtant, il s’agit du domaine de l’horticulture canadienne le plus vaste et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec une demande croissante d’aliments locaux et une technologie aidant à automatiser et à augmenter l’échelle des opérations.

Charlebois a déclaré que pour que la croissance toute l’année soit économiquement durable à plus grande échelle, le Canada doit non seulement se nourrir, mais aussi continuer à exporter, en particulier vers les États-Unis, alors qu’il lutte contre les effets du changement climatique sur son secteur agricole.

“Si nous faisons cela correctement, du point de vue de l’autonomie alimentaire, je pourrais certainement voir le Canada devenir un énorme fournisseur de produits pour les Américains dans peut-être une ou deux décennies.”

Au cours des dernières années, la production hivernale du Canada a augmenté, a déclaré l’économiste alimentaire Mike von Massow.

“En fait, parce que le cannabis n’a pas été autant une panacée que certains le pensaient, nous assistons à une conversion de certaines serres qui ont été aménagées pour le cannabis”, a-t-il déclaré.

Great Northern Hydroponics a peut-être été parmi les premiers au Canada à commencer à cultiver en hiver. Le président Guido van het Hof a déclaré qu’ils cultivaient des tomates toute l’année dans les serres hydroponiques de l’entreprise depuis environ une décennie et qu’ils avaient récemment commencé à cultiver des fraises également. La culture hydroponique n’utilise pas de sol, cultivant généralement des plantes à la place dans un solvant aqueux en utilisant un mélange de nutriments.

Alors que le climat devient plus imprévisible, certains producteurs de petits fruits américains, comme Driscoll’s, se tournent vers les producteurs canadiens pour les aider à remplir leurs conteneurs, a noté Charlebois.

En octobre dernier, une équipe dirigée par le professeur de biologie Trevor Charles de l’Université de Waterloo a reçu un financement pour étudier et développer la production hydroponique de fraises toute l’année en Ontario.

« C’est un domaine qui évolue très rapidement », a déclaré Charles, qui est également directeur du Waterloo Centre for Microbial Research et PDG de Metagenom Bio Life Science. L’objectif n’est pas seulement l’efficacité mais aussi le meilleur goût, a-t-il déclaré.

C’est un autre avantage des baies locales, a déclaré von Massow : elles ont meilleur goût.

“Je ne sais pas si vous avez mangé une fraise d’hiver, mais elles sont relativement sans saveur”, a-t-il déclaré.

Les auteurs de l’Agronomie ont déclaré que le Canada devrait augmenter la production des produits qu’il cultive déjà dans des serres, mais aussi diversifier ses cultures afin de promouvoir davantage l’autonomie dans la chaîne alimentaire canadienne et d’atteindre plus de marchés.

“La demande croissante de ces produits, tels que le gombo et les haricots longs, en particulier au sein des communautés chinoises, sud-asiatiques et afro-caribéennes, a été reconnue ces dernières années comme une opportunité de marché importante”, ont écrit les chercheurs.

L’agriculture urbaine gagne du terrain, utilisant souvent la technologie hydroponique pour produire des aliments hyper-locaux.

Paul Shumlich, dont l’entreprise Deepwater Farms, basée à Calgary, cultive une variété de légumes verts, a vu de première main le rôle que les fermes urbaines peuvent jouer dans le système alimentaire : les ventes de son entreprise ont grimpé en flèche l’automne dernier lorsqu’une inondation en Colombie-Britannique a fermé certaines parties de l’autoroute 1.

Et dans les régions éloignées du Canada, il y a un nombre croissant de projets de croissance toute l’année dans les communautés autochtones. Un exemple est une serre géothermique dans la Première Nation de Potlotek sur l’île du Cap-Breton, financée comme l’un des nombreux projets pilotes dans les communautés autochtones du Canada atlantique.

Le directeur de la serre, John Lameman, espère que la serre, ainsi que des espaces de culture extérieurs, des ruches d’abeilles et même un verger potentiel, pourront un jour nourrir la communauté de manière fiable.

À court terme, les légumes verts et les baies cultivés toute l’année sont davantage un produit haut de gamme, a déclaré von Massow. Mais il croit qu’ils deviendront plus compétitifs.

« La technologie et les changements climatiques prolongent la saison de croissance au Canada », a-t-il déclaré.

Le coût en capital du démarrage ou de l’expansion des serres ou d’autres infrastructures agricoles alternatives est élevé, a déclaré von Massow, et les coûts variables, en particulier l’énergie, sont également élevés – et les derniers mois ont montré à quel point ces coûts peuvent être imprévisibles.

Bien sûr, l’énergie est également un coût variable élevé pour les aliments importés en raison du transport, a-t-il déclaré.

Von Massow et Charles ont averti que les projets agricoles toute l’année ne sont pas toujours une alternative plus écologique aux produits importés en raison de l’énergie que certains d’entre eux consomment.

Mais à mesure que la technologie s’améliore et que de plus en plus de producteurs adoptent l’énergie éolienne, solaire ou même nucléaire, von Massow pense que cela va changer.

“Je pense sans aucun doute que nous allons nous améliorer de plus en plus.”

Rosa Saba, La Presse Canadienne

