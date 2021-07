Les anciens assistants de KAMALA Harris ont décrit une « culture de travail toxique » où le vice-président est accusé de faire pleurer les stagiaires et de laisser les membres du personnel effrayés qu’elle craque.

Les membres du personnel qui ont travaillé avec le démocrate avant son entrée en fonction aux côtés de Joe Biden disent qu’elle a raccroché au nez de ses collègues et était connue pour avoir un taux de rotation élevé de stagiaires.

Les anciens collaborateurs de Kamala Harris ont décrit une « culture du travail toxique » Crédit : AFP

Le vice-président a organisé une fête pour les membres du personnel plus tôt ce mois-ci Crédit : Twitter

L’un d’eux a qualifié l’environnement de « toxique » et de « réactionnaire ». Ils ont dit à Business Insider qu’il y avait « un sentiment de paranoïa dans ce bureau que vous ne saviez jamais quand elle allait s’en prendre à vous ».

Un autre ancien assistant a déclaré. « Si elle appelait pour parler, puis changeait d’avis, elle raccrocherait simplement le téléphone au nez. »

D’autres ont déclaré qu’elle déplacerait ses briefings avant « beaucoup d’abus verbaux sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas préparée » et qu’elle voulait toujours un type de stylo spécifique.

Barbara O’Connor, professeure à la California State University, a déclaré à Insider qu’au moins 20 stagiaires lui avaient dit qu’ils « estimaient qu’ils n’étaient pas valorisés ».

Elle a décrit les jeunes travailleurs qui venaient vers elle en pleurant.

On dit que d’anciens membres du personnel ont réagi avec des emojis au roulement des yeux au rapport Politico du mois dernier sur « l’environnement abusif » dans son bureau.

Les messages à propos de l’article « ont circulé comme une traînée de poudre », a déclaré l’un d’eux, ajoutant: « Tant de gens se sont reconnus dedans, ou ont reconnu un traitement qu’ils avaient vu ou un traitement dont ils avaient entendu parler et rejeté. »

Ce même membre du personnel a déclaré avoir même vu un thérapeute pour « résoudre le traumatisme causé par les abus au travail » après avoir travaillé pour Harris.

‘TRAITÉ COMME UN S***’

Mais l’ancien assistant principal du vice-président, Jeff Tsai, a déclaré: « Je n’apprécie pas le récit. Tous les pas qu’elle nous a fait subir étaient les mêmes que ceux qu’elle s’est imposés. »

Un autre a déclaré: « Nous aurions pu prévoir cet examen minutieux.

« Cela me semble être plus genré, l’idée que les femmes fortes sont des garces et qu’elle est juste une autre. »

Et un membre du personnel a ajouté: « J’ai tellement appris et j’ai aussi vu la personne et pas seulement le politicien. Je l’aime, vraiment. »

La vice-présidente a organisé une fête pour les membres du personnel plus tôt ce mois-ci après que 22 sources anonymes au sein de son équipe se soient répandues à Politico.

« Les gens sont jetés sous le bus par le haut, il y a des fusibles courts et c’est un environnement abusif », a déclaré une source au site.

« Ce n’est pas un environnement sain et les gens se sentent souvent maltraités. Ce n’est pas un endroit où les gens se sentent soutenus, mais un endroit où les gens se sentent traités comme de la merde. »

Plusieurs des plaintes signalées concernant le bureau de Harris impliquaient son chef de cabinet, Tina Flournoy, selon un rapport de Politico.

Les membres du personnel qui se sont entretenus avec le point de vente ont accusé Flournoy de créer un «environnement insulaire» où les idées potentielles sont rejetées et les responsables retardent la prise de décisions.

‘LÂCHES’

Les membres du personnel auraient également été aveuglés par la décision soudaine de Harris de se rendre à la frontière américano-mexicaine en juin.

La conseillère principale de Harris, Symone Sanders, a défendu Harris dans l’article anonyme, qualifiant les membres du personnel qui critiquaient ses « lâches ».

« Nous ne faisons pas d’arcs-en-ciel et de lapins toute la journée. Quiconque a quelque chose qu’il aimerait élever, il doit l’élever directement », a-t-elle déclaré.

« Le vice-président Harris se concentre sur le travail, pas sur le bavardage à la fontaine à eau. »

D’autres membres du personnel se tenaient derrière Harris, l’appelant « la personne la plus perspicace de la planète ».

« Elle n’a peut-être pas une connaissance de première main, mais il est difficile d’imaginer qu’elle n’a pas une idée de ce qui se passe. »

Et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également balayé les histoires de problèmes dans le bureau du vice-président

« Je dirai que le vice-président est un partenaire incroyablement important pour le président des États-Unis », a déclaré Psaki.

« Elle a un travail stimulant, un travail difficile, et elle a une excellente équipe de soutien autour d’elle.

« Mais à part ça, je n’aurai plus de commentaires sur ces rapports. »

Sabrina Singh, attachée de presse adjointe de Harris, a déclaré que le bureau du vice-président se concentrait uniquement sur l’agenda Biden-Harris.

« La vice-présidente et son bureau se concentrent sur le programme de l’administration Biden-Harris pour construire une économie du milieu vers le haut, pas du haut vers le bas, pour s’assurer que l’équité raciale est au cœur de tout ce que fait l’administration, pour lutter contre la menace existentielle du changement climatique et continuer à protéger le peuple américain de la pandémie de Covid-19 », a déclaré Singh.

Le Sun a contacté la Maison Blanche pour commentaires.