La culture du rodéo est toujours aussi forte à Saint-Tite, au Québec, alors que le festival célèbre ses 55 ans

Pendant 10 jours à la fin de l’été, la petite ville de Saint-Tite, au Québec, se gonfle alors que des centaines de milliers de visiteurs remplissent leurs bottes de tout ce qui est champêtre.

Les rues sont fermées, la musique retentit et les kiosques vendent de tout, des churros aux chapeaux de cowboy en passant par les harnachements de chevaux, dans le cadre du Festival Western de Saint-Tite.

« Il faut le voir pour le croire », a déclaré Sylvain Bourgeois, le gérant du rodéo.

En regardant le stade au cœur de la ville située à 65 kilomètres au nord de Trois-Rivières, au Québec, Bourgeois affirme que l’événement est ancré dans la tradition.

Célébrant cette année sa 55e édition, le festival accueille des athlètes et des spectateurs du monde entier pour ce qui est considéré comme un événement de renom.

« L’atmosphère pour eux est sans pareille », a déclaré Bourgeois.

« J’ai voyagé en Amérique du Nord et j’ai assisté à des centaines de milliers de rodéos au fil des ans. Il y a de très très bons rodéos, mais à Saint-Tite, c’est différent.

Tout a commencé en 1967, après qu’une entreprise québécoise de bottes, Boulet Boots, ait organisé un rodéo promotionnel réussi. Bourgeois dit que les commerçants de la ville en voulaient plus.

« En 68, le premier festival est né. Puis, 55 ans plus tard, nous y sommes », a déclaré Bourgeois.

Depuis cette première édition, il affirme que le festival s’est développé, accueillant jusqu’à 600 000 personnes par an et inaugurant de nouvelles normes et valeurs tout en respectant son histoire.

Les rues de Saint-Tite étaient remplies de spectateurs désireux d’assister à l’un des premiers de plusieurs événements de rodéo qui se dérouleront sur 10 jours. (Rachel Watts/CBC)

Le festival a « explosé en taille »

BJ Prince de Pontypool, en Ontario. dit que certains sous-estiment le lien du Québec avec la culture occidentale.

Il a commencé à participer en 1995, participant à des compétitions d’équitation en selle pendant 12 ans. Cette année, il participe à des événements de cordage en équipe et affirme que le festival devient « de mieux en mieux chaque année ».

« C’est une taille explosée », a déclaré Prince.

« Du Canada, des États-Unis, du Brésil et d’Australie cette année, ils viennent ici en septembre pour avoir la chance de gagner environ 25 000 $ en prix dans chacun des événements. »

Sylvain Bourgeois est le gérant du rodéo depuis 28 ans. (Rachel Watts/CBC)

Cody Mousseau d’Alymer, Ont. dit que l’événement ne ressemble à aucun autre.

Le concurrent de l’épreuve de veau au cordage participe au festival depuis plus de 12 ans pour célébrer le « véritable héritage américain ».

« Ça a toujours été grand, il y avait beaucoup de monde », a déclaré Mousseau.

« Les gens et les fans de rodéo, je vais partout et c’est difficile à trouver comme ça. »

« La culture du cheval est bien ancrée ici »

Prince affirme que l’atmosphère « sauvage » de Saint-Tite surprend souvent les athlètes qui viennent de l’Ouest canadien et des États-Unis

« Il y a beaucoup de tradition et de culture dans l’ambiance équestre au Québec. Les gens ne connaissent pas vraiment ça à l’extérieur du Québec mais ils ont beaucoup de gymkhana. [timed speed events]de nombreuses courses de barils », a déclaré Prince.

L’événement Pony Express implique qu’un concurrent saute d’un cheval à mi-chemin du stade pendant que son coéquipier saute dessus. (Rachel Watts/CBC)

« La culture du cheval est ancrée ici depuis de nombreuses années, donc les gens viennent vraiment la soutenir et je pense que l’énergie qu’ils apportent rend vraiment la vie amusante pour les cowboys qui viennent ici. »

Éric Arial affirme que chaque événement de rodéo tourne autour de l’histoire.

Cette année, Arial a fourni quelques veaux pour le concours. Le participant de longue date affirme que les événements sont basés sur la vie à la ferme et sur les tâches traditionnelles que les cowboys devaient accomplir.

Éric Arial dit que le rodéo est basé sur la façon dont les cowboys ont toujours dû rassembler les troupeaux de bovins. (Rachel Watts/CBC)

« Tous les événements que nous voyons au rodéo sont tous basés sur des choses que de vrais cowboys faisaient à l’époque dans les champs », a déclaré Arial. « Les gens devaient ramener les animaux des champs. Ils les vaccinaient et les rassemblaient. »

Répondre aux critiques

Les événements présentés au rodéo comprennent les courses de barils, la course de sauvetage, la course d’échange, le pony express et l’équitation à cru. Mais ce sont des événements comme l’équitation en selle, l’équitation de taureau, l’attache au cordage et la lutte contre le bouvillon qui ont suscité des critiques au fil des ans.

Le stade était rempli de spectateurs en tenue western complète samedi. (Rachel Watts/CBC)

En 2017, le mort d’un cheval lors de l’événement, les défenseurs des droits des animaux ont renouvelé leurs inquiétudes concernant un rapport d’un Un professeur de l’Université de Montréal accuse le festival de violer les lois québécoises sur le bien-être animal .

« Cela a toujours été l’une de nos plus grandes préoccupations », déclare Bourgeois.

« Comme tout sport, tout évolue et le rodéo n’est pas différent… Nous sommes en constante évolution »

L’équitation en selle de cheval fait partie des événements qui ont suscité la controverse au fil des ans, car elle voit des cowboys essayer de rester sur un cheval de combat. (Rachel Watts/CBC)

En 1996, il dit avoir commencé à travailler sur un programme appelé Vérification vétérinaire – des normes qui garantissent que chaque cheval subit un examen médical par un vétérinaire.

« Nous sommes l’un des leaders dans ce domaine en Amérique du Nord. Nous sommes le seul rodéo à tester tous les animaux qui participent à cet événement », a déclaré Bourgeois.

« Et nous allons continuer à le faire. »

C’était la première fois que Pierre Vachon participait au festival. Il est venu de Saint-Hyacinthe, au Québec. car il aime la danse country. (Rachel Watts/CBC)

Ce printemps, un groupe de travail du ministère de l’Agriculture du Québec (MAPAQ) a recommandé aux concurrents de cesser d’utiliser les lassos dans les rodéos.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Yohan Dallaire Boily, porte-parole du MAPAQ, a déclaré que le ministère soutient les acteurs du rodéo, mais a formé un comité pour déterminer les codes de pratique pour les événements de rodéo.

Le ministère a également embauché un chercheur pour étudier et documenter les impacts sur l’industrie du veau.

Les courses de barils font partie des événements les plus populaires du rodéo. (Rachel Watts/CBC)

Le festival est « génial » pour la ville et les athlètes québécois

Alors que le rodéo se poursuit, Bourgeois dit qu’il s’est efforcé d’attirer plus de monde dans la ville d’environ 3 000 habitants pour le festival qui est souvent l’un des derniers rodéos de la saison.

Lorsqu’il a débuté ses fonctions il y a 28 ans, Bourgeois affirme que seulement la moitié environ des candidats étaient originaires du Québec.

Cette année, les 214 compétiteurs québécois représentent 75 pour cent des athlètes, et de plus en plus se qualifient pour le championnat d’Oklahoma City, parfois appelé le « Super Bowl du rodéo. »

François Gignac, de Saint-Tite, participe au festival depuis plus de 40 ans et a vu avec étonnement la montée en popularité et en ampleur du festival.

Son père était président du conseil d’administration et Gignac travaillait au festival. Il achète toujours quatre billets pour le deuxième événement du week-end.

« La ville est si petite, de recevoir tous ces gens de l’extérieur, c’est vraiment génial pour nous », a déclaré Gignac.

« Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi mais cela se produit, je suppose que de plus en plus de gens en entendent parler. »