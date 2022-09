La culture du pourboire au Canada est défectueuse et il n’y a pas de solution claire en vue: des experts

1:53:00ÉPISODE COMPLET : Quelle est votre histoire de pourboire ?

Des vidanges d’huile aux plats à emporter, le “coup de pouce” est rapidement devenu une “norme sociétale bien établie” au Canada, selon l’économiste alimentaire Mike von Massow.

Les machines de paiement par carte ont permis aux entreprises de proposer facilement une option de gratification, même dans les secteurs où le pourboire ne faisait auparavant pas partie du coût ou de la conversation. Et les données des associations professionnelles canadiennes montrent que le pourcentage moyen de pourboire pour les repas au restaurant a augmenté depuis le début de la pandémie.

Von Massow, qui est aussi professeur à l’Université de Guelph, dit que l’on s’attend à ce que les Canadiens augmenter le montant de leurs gratifications devient incontrôlable et est devenu un problème brûlant dans tout le pays.

“Je suis allé à ma brasserie artisanale locale l’autre jour, juste au magasin de bouteilles, pour ramasser quelques canettes de mes favoris”, a déclaré von Massow. “Lorsque je payais là-bas, quelqu’un a littéralement pris de la bière dans le réfrigérateur et me l’a donnée et j’ai été invité à donner un pourboire dans cette circonstance.”

Il appelle cela un “double coup dur” pour les consommateurs, de plus en plus d’entreprises demandant des pourboires tout en augmentant simultanément leurs prix.

“Vous savez, j’ai commencé à me demander si je donne une conférence particulièrement bonne, devrais-je mettre un bocal à l’avant de la salle de conférence à la fin, et pendant qu’ils sortent ? Peut-être qu’ils pourraient y déposer quelques factures pour moi aussi. Je veux dire, où est-ce que ça s’arrête ?

Alternative internationale

Kate Malcolm a déménagé à Port Perry, en Ontario, en 2017 en provenance du Royaume-Uni, où les pourboires ne sont pas courants.

Cinq ans plus tard, elle dit qu’elle a encore du mal à comprendre la culture du pourboire au Canada.

“Il n’y a aucun moyen qu’en Angleterre vous donniez 10 $, 20 $, 30 $ à un coiffeur”, a-t-elle déclaré. “C’est tellement cher de se faire coiffer comme ça, et puis il faut leur donner un pourboire aussi ? C’est un concept tellement étranger.”

Malcolm, qui dirige un podcast destiné aux nouveaux arrivants, a inclus sa réaction aux règles non écrites du Canada sur les pourboires dans un Vidéo TikTok décrivant son “choc culturel”.

Une capture d’écran de Kate Malcolm dans une vidéo TikTok qui comprend sa réaction aux règles non écrites du Canada pour les pourboires. (Kate Malcolm/TikTok)

Elle dit que lorsque ses parents sont venus pour la première fois leur rendre visite, ils ne savaient pas non plus quelles étaient les attentes en matière de pourboire au Canada, ce qui a conduit à un échange gênant dans un restaurant.

“Ils ont en quelque sorte juste jeté des pièces sur la table, comme peut-être 2 $ et de la monnaie, et se sont dit:” C’est tout ce que nous faisons, non? J’étais en train de grincer des dents pour ça. Je me dis, c’est probablement plus insultant que de ne pas le faire [tipping].”

Malcolm a également vécu et travaillé comme serveur en Australie, où le pourboire n’est pas non plus la norme.

Elle a dit que le salaire était beaucoup plus élevé qu’au Canada, et sans s’attendre à donner des pourboires, elle se sentait moins obligée d’être “super sympa” tout le temps.

Certains clients indignés par l’invite de pourboire

Le Dough Bakeshop de Toronto a ajouté une option de pourboire à ses machines à cartes après les commentaires des employés et des clients.

Le copropriétaire Oonagh Butterfield dit qu’ils ont toujours eu un pot de pourboire en espèces au comptoir, mais qu’ils ont vu une augmentation significative des pourboires lorsque les clients ont reçu une option de carte de débit ou de crédit pour le faire.

“J’ai eu des signes depuis que nous l’avons mis en place, étant aussi clair que possible, disant que ce n’est pas prévu”, a-t-elle déclaré.

Oonagh Butterfield, copropriétaire de Dough Bakeshop à Toronto, affirme que certains clients ont manifesté leur indignation à l’idée d’être invités à donner un pourboire, même avec des panneaux affichés dans le magasin indiquant que les pourboires ne sont pas attendus. (Photo de Dylan Garez)

Malgré l’affichage de panneaux tels que “pour contourner l’option de pourboire, veuillez appuyer sur le vert”, selon Butterfield, certains clients remettent toujours en question l’option de pourboire électronique.

“Parfois, il y a un peu, je dirais, d’indignation autour du fait qu’on leur pose même la question, ‘voudriez-vous donner un pourboire?’ Surtout s’ils achètent juste du pain, ce qui, encore une fois, est la raison pour laquelle j’essaie de faire comprendre aux gens que ce n’est pas une nécessité.”

Bien qu’elle ait actuellement l’option de pourboire pour les clients, Butterfield dit qu’elle soutient l’abandon de la culture actuelle du pourboire au Canada, “afin que chacun puisse se voir garantir un salaire décent”.

Pas de pourboire équivaut à des prix augmentés pour donner au personnel un salaire décent

En juillet 2020, le restaurant Richmond Station de Toronto a supprimé les pourboires, choisissant plutôt d’augmenter ses prix pour payer davantage le personnel.

Le copropriétaire Carl Heinrich qualifie la culture du pourboire au Canada de “façon très inéquitable de payer le personnel”.

Le verrouillage a forcé son entreprise à commencer à proposer des plats à emporter – historiquement un service qui ne générait pas beaucoup de pourboires, dit-il.

“Chaque fois que vous modifiez le salaire ou la paie de quelqu’un, son gagne-pain, il y a beaucoup de communication nécessaire”, a déclaré Heinrich. “Parce qu’il n’y avait pas de plan pour ce nouveau système, il y avait beaucoup de travail. Et franchement, deux ans plus tard, ça marche toujours.”

Carl Heinrich est copropriétaire du restaurant Richmond Station à Toronto. Il dit qu’ils ont supprimé les pourboires en juillet 2020. Au lieu de cela, ils ont choisi d’augmenter leurs prix pour payer davantage le personnel. (Photo de Sarah Brownlee)

Il n’y a pas de taux fixe de salaire vital pour le personnel de la gare de Richmond. Le salaire varie en fonction des performances, de l’expérience et de la position d’une personne, a-t-il ajouté.

“Les lave-vaisselle gagnent un salaire décent. Les serveurs gagnent un salaire décent. Mais nos meilleurs serveurs sont certainement mieux payés que nos serveurs les moins expérimentés. Dans le système précédent, cela n’était pas possible.”

Dans un monde idéal, il n’y aurait pas de pourboire. C’est une catastrophe pour les droits de l’homme. Mais c’est tellement profondément enraciné. Je pense que nous sommes coincés avec ça. – Marc Mentzer, professeur de commerce, Université de la Saskatchewan

Mis à part les restaurants “très haut de gamme”, où les clients ne sont peut-être pas aussi sensibles au montant qu’ils dépensent, explique Marc Mentzer, professeur de commerce à l’Université de la Saskatchewan, de nombreuses entreprises qui remplacent les pourboires par des frais de service ne réussissent pas.

Les clients aiment l’illusion d’avoir le pouvoir sur le serveur et le serveur aime l’illusion de contrôler le montant de ses propres revenus, ajoute-t-il.

“Dans un monde idéal, il n’y aurait pas de pourboire. C’est une catastrophe pour les droits de l’homme. Mais c’est tellement profondément enraciné. Je pense que nous sommes coincés avec ça.”

Marc Mentzer est professeur à l’Edwards School of Business de l’Université de la Saskatchewan. Il dit que le lecteur de carte pour le paiement électronique a changé les attentes concernant le montant, le moment et la raison du pourboire. (Soumis par Marc Mentzer)

De lourdes options de pourcentage de pourboire préprogrammées sur les machines à cartes à puce peuvent “effrayer les gens en leur faisant donner un pourcentage plus élevé qu’ils n’auraient jamais envisagé auparavant”, a ajouté Mentzer.

“Tout le monde se plaint des pourboires, mais étant donné le choix entre un restaurant avec pourboire et un restaurant avec frais de service, je ne sais pas comment les clients feraient ce choix. Je pense que les clients pourraient en fait préférer l’approche du pourboire s’ils avaient le choix.”