La culture du lieu de travail « agréable » peut être toxique, déclare un professeur de la NYU

Une culture de travail toxique était l’un des plus grands coupables derrière la grande démission – qui a vu des masses de travailleurs quitter leur emploi ou changer de carrière pendant l’ère post-pandémique.

Mais depuis lors, certaines entreprises passent à l’autre extrême d’une « culture de la gentillesse », et cela pourrait être tout aussi dommageable que la toxicité, a déclaré un psychologue social.

« Il y a eu une énorme poussée autour du bien-être et de la gentillesse au travail, être gentil, empathique et attentionné – qui sont évidemment de bons traits à avoir », a déclaré Tessa West, qui est également professeur de psychologie à NYU, à CNBC Make It.

« Mais ce qui finit par arriver, c’est que nous avons en quelque sorte opposé la gentillesse à une communication claire et à la confrontation, même lorsque c’est nécessaire. »