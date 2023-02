La culture du carbone et les crédits en Australie sont critiqués pour le greenwashing

Les mulga poussent en masse sur la station Tinnenburra de Carol Godfrey, dans le sud du Queensland, en Australie, en décembre 2022. (Matthew Abbott pour le Washington Post)

CUNNAMULLA, Australie – Carol Godfrey a regardé depuis le cockpit de son hélicoptère les kilomètres de mulgas brillant de vert et d’or à la lumière de l’aube. Pendant des décennies, les arbres touffus n’étaient guère plus qu’un dernier recours pour les agriculteurs qui avaient besoin de nourrir leur bétail dans l’Outback aride. Mais récemment, les humbles mulgas sont devenus une denrée rare.

Cependant, ce ne sont pas les feuillus eux-mêmes qui ont de la valeur. C’est ce qu’ils stockent : du carbone.

Il y a quelques années, lors d’une grave sécheresse, Godfrey et son mari Lindsay, l’ancien maire de Cunnamulla, avaient failli être contraints de vendre cette vaste ferme familiale du sud de l’État du Queensland. Mais ensuite, ils se sont tournés vers la culture du carbone. L’année dernière, les crédits carbone leur ont rapporté un demi-million de dollars.

“Nous étions si près d’être anéantis”, a déclaré l’homme de 68 ans au-dessus du rugissement des pales de l’hélicoptère. “Maintenant, quelle que soit la météo, le revenu carbone arrive régulièrement chaque année.”

Ici, dans la «ceinture de mulga», qui s’étend jusqu’au nord de la Nouvelle-Galles du Sud, se trouve l’épicentre sans prétention de l’industrie rugissante de la production de carbone en Australie. Dans cette seule zone, environ 150 propriétés ont collectivement gagné au moins 300 millions de dollars grâce aux crédits carbone en moins d’une décennie, selon les archives du gouvernement.

La culture du carbone – dans laquelle les propriétaires fonciers sont payés pour préserver, replanter ou régénérer les arbres et la végétation qui stockent le dioxyde de carbone – devient une activité commerciale importante dans cette crise climatique. Alors que plus de 70 pays s’efforcent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre aussi près de zéro que possibleils se bousculent pour créer des marchés qui permettent aux gros pollueurs d’amortir une partie de leurs émissions en achetant des crédits carbone.

Le gouvernement a longtemps vanté son marché du carbone de 450 millions de dollars par an comme l’un des plus réputés au monde. Ainsi, les défis auxquels l’Australie est actuellement confrontée pourraient offrir des leçons essentielles aux autres pays qui se lancent dans leur propre voyage vers des émissions nettes nulles.

Ces derniers mois, la principale politique climatique de l’Australie a été attaquée par universitaires, écologistes, Les politiciens et même certains d’entre eux faire de l’argent à partir de cela. Les critiques affirment que la plupart des unités australiennes de crédit carbone, connues sous le nom d’ACCU, manquent d’intégrité et font plus de mal que de bien en accordant aux gros pollueurs une licence pour continuer leurs activités comme d’habitude.

“Nous sommes certainement en tête du monde en matière d’écoblanchiment parrainé par l’État”, a déclaré Polly Hemming, experte du marché du carbone à l’Australia Institute, un groupe de réflexion de Canberra. “Je n’ai pas encore vu de projet carbone qui évite ou réduit légitimement les émissions au niveau indiqué, et maintenant les crédits carbone sont utilisés pour justifier de nouveaux projets de gaz et de charbon.”

La critique croissante du carbone a conduit le gouvernement australien de centre-gauche à commander une étude indépendante, qui a été publiée le mois dernier. Il a recommandé quelques changements, mais dans l’ensemble, le marché a été jugé “essentiellement sain”, ouvrant la voie à une expansion sous une administration dont la promesse d’atteindre le zéro net d’ici 2050 repose sur les ACCU.

“Les crédits carbone australiens sont une partie vitale du zéro net”, a récemment déclaré le ministre du changement climatique Chris Bowen. “À bien des égards, ils sont le” net “dans le net zéro.”

Des doutes subsistent cependant, y compris dans le pays mulga, où les habitants se plaignent que la culture du carbone a entraîné une flambée des prix des terres et des conflits sur les risques d’incendie et les animaux sauvages. Même certains producteurs de carbone disent que les projets de carbone laissent parfois les mulgas se déchaîner pour maximiser les profits.

“Ils l’ont laissé s’épaissir, et vous ne pouvez pas le traverser et c’est horrible et ce n’est pas biodiversifié”, a déclaré Graham Finlayson, qui gère cinq projets de carbone dans la région. “Il y a certainement des préoccupations valables concernant les méthodologies.”

“Quelque chose ne va pas ici”

Lorsque l’Australie a créé son marché du carbone, le Fonds de réduction des émissions, en 2014, il a permis aux entreprises d’acheter volontairement des ACCU pour réduire leur empreinte carbone. Il a également exigé que les 215 plus grands pollueurs du pays – principalement les compagnies de charbon, de pétrole et de gaz – compensent la pollution au-delà de certaines limites. Mais les limites ont été fixées si haut qu’elles n’ont eu que peu ou pas d’effet, selon Andrew Macintosh, un expert qui a aidé à concevoir le marché du carbone en Australie mais qui est devenu son principal critique.

Au lieu de cela, presque tous les crédits ont été achetés par le gouvernement australien dans le but d’aider les efforts visant à respecter ses engagements internationaux en matière de climat. Cela signifiait que la même agence accréditait non seulement des projets de carbone, mais était également leur principal client – ​​un conflit d’intérêts, selon les critiques.

“La mesure du succès est plus de crédits versés à la porte”, a déclaré Macintosh, un expert en droit de l’environnement à l’Université nationale australienne.

Dans la ceinture de mulga, le plus gros problème est – sans surprise – les arbres.

Les projets de « déforestation évitée » sont censés protéger des forêts qui seraient autrement défrichées. Mais Macintosh et l’écologiste Don Butler disent que de nombreux producteurs de carbone revendiquent le mérite d’avoir épargné des mulgas qu’ils n’allaient jamais abattre. De même, d’autres projets gagnent des ACCU en permettant la repousse naturelle des mulgas dans les zones défrichées. Mais beaucoup revendiquent le mérite d’avoir repoussé des arbres qui étaient déjà là ou qui auraient poussé de toute façon, disent les critiques.

La «régénération induite par l’homme» suppose également que les agriculteurs peuvent stimuler la repousse en réduisant le pâturage du bétail. Macintosh et Butler soutiennent que le facteur principal n’est pas la gestion des terres mais Mère Nature.

« Quand il pleut, vous obtenez une régénération. Quand ce n’est pas le cas, vous obtenez la mort des arbres », a déclaré Macintosh.

Pour le prouver, les deux universitaires ont analysé les images satellites de 169 projets de régénération anthropique. Dans tous les cas sauf un, ils ont constaté que les projets ne s’en sortaient pas mieux que les zones environnantes. Au lieu de cela, la couverture arborée et végétale a fluctué avec les précipitations.

Selon Macintosh et Butler, parmi les nombreuses propriétés qui semblaient gagner des crédits carbone tout en offrant peu ou pas d’avantages environnementaux supplémentaires, se trouvait Kenilworth Station, juste à l’extérieur de la ville de Byrock, en Nouvelle-Galles du Sud.

Ils ont constaté que la couverture arborée à Kenilworth avait chuté pendant une sécheresse de 2017-19 encore plus fortement que dans la région environnante. Pourtant, le projet a continué à recevoir des millions de dollars d’ACCU. “Quelque chose ne va pas ici”, a déclaré Macintosh.

Kenilworth illustre également comment les sociétés de combustibles fossiles capitalisent sur le marché du carbone : le projet est géré par Select Carbon, qui fait partie de Shell, le géant pétrolier et gazier et l’un des plus grands pollueurs du monde.

Select Carbon a refusé les demandes de visite de Kenilworth et d’interviewer quelqu’un sur le projet carbone.

Lorsque le Washington Post a visité le projet en décembre, les portes étaient cadenassées. Un numéro de téléphone effacé sur une pancarte a atteint un gardien qui a posé des questions à Ray Handini, le représentant australien de Lee Kim Yew, le magnat malaisien des centres de villégiature et des hôpitaux propriétaire de la propriété. Lee et Handini n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Mais Select Carbon a rejeté les accusations, insistant sur le fait que le projet est bien géré et étroitement surveillé. Le chef de la direction, Dean Revell, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la société évaluait soigneusement “les changements de couverture de la canopée dans la zone du projet au fil du temps pour confirmer que la réduction des émissions de carbone est réelle”.

“Select Carbon soutient le développement de compensations de qualité avec un haut niveau d’intégrité”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

L’année dernière, Macintosh et Butler ont qualifié le marché australien du carbone de “fraude aux contribuables et à l’environnement.Le régulateur australien de l’énergie propre a contesté leurs affirmations, arguant que les universitaires n’avaient pas accès à des données complètes montrant que les méthodes du système sont solides.

Pourtant, le marché a également été remis en question par certains de ceux qui en bénéficient, dont les Godfrey. Le couple pourrait gagner plus de crédits carbone s’il se débarrassait de son bétail. Mais ils croient que le pâturage léger est en fait bon pour la terre.

Alors que Carol Godfrey utilisait son hélicoptère biplace pour vérifier les réservoirs d’eau lointains et les vaches errantes, elle s’est moquée de la façon dont les “verts” pensaient qu’elle devrait gérer sa ferme. “Je suis toujours là 50 ans plus tard, donc je dois faire quelque chose de bien”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai la terre dans un meilleur état que lorsque je suis arrivé ici.”

Un soir juste avant Noël, les Godfrey et les Finlayson, qui sont voisins, se sont réunis autour d’une bière. Lindsay Godfrey a ouvert une bouteille de Great Northern – et ses frustrations.

“Ici, dans cette partie du monde, il y en a qui n’ont pas de carbone et qui n’en sont pas très contents”, a-t-il déclaré.

“La ville mourait depuis longtemps avant le carbone”, a-t-il déclaré alors que Graham Finlayson hochait la tête. “Comment injecter plusieurs millions dans la communauté à un moment où il n’y avait pas beaucoup d’autres revenus pendant une sécheresse ne peut-il pas être une bonne chose?”

Mais dans des villes comme Cunnamulla ou Byrock, l’agriculture au carbone est responsable de la diminution de la population de l’Outback, car les élevages de moutons et de bovins qui employaient autrefois des dizaines de personnes cultivent maintenant du mulga – bien que les moutons et les vaches soient d’énormes émetteurs de méthane, ils sont donc eux-mêmes une source importante de gaz à effet de serre. .

Les prix des terrains sont un point sensible. Le prix à l’acre est passé de moins de 20 dollars en 2010 à plus de 100 dollars lors de récentes ventes aux enchères, ont déclaré des habitants de Byrock, la ville la plus proche de la gare de Kenilworth. Certains étaient devenus riches; d’autres étaient rancuniers.

La société de Lee, Beautiful Gold International, a accepté d’acheter la station pour environ 1,6 million de dollars en 2013, selon les registres fonciers. Il a été enregistré comme projet carbone deux ans plus tard. Au cours des huit années qui ont suivi, Kenilworth a réalisé au moins 8 millions de dollars de crédits carbone, selon l’estimation de Macintosh.

Certains changements sont en cours. L’examen indépendant du marché australien du carbone le mois dernier a recommandé d’accroître la transparence, de supprimer certaines des responsabilités du régulateur pour réduire les conflits d’intérêts, de supprimer progressivement les projets de déforestation évités et de renforcer la participation des Autochtones.

Le gouvernement travailliste s’est engagé à légiférer sur les recommandations et à resserrer les limites imposées aux 215 principaux pollueurs du pays, les forçant finalement à réduire leurs émissions ou à les compenser avec des ACCU. Mais le Premier ministre Anthony Albanese a averti que des changements plus profonds risqueraient de “perturber le système afin qu’il perde son soutien”.

Macintosh et Butler préviennent que sans interruption, de faux crédits carbone réduiront les réductions d’émissions de l’Australie.

“Beaucoup de gens ont regardé le système australien et l’ont qualifié de meilleur au monde”, a déclaré Macintosh. « Donc, si nous ne réussissons pas ici, quelle chance ont les autres pays ? »