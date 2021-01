L’annonce selon laquelle une vie nouvelle sera donnée aux Sopranos et à Sex and the City a surtout été accueillie avec des acclamations, mais a également suscité un débat philosophique approfondi sur Twitter sur la série qui convient le mieux à l’air du temps actuel.

Les deux émissions sont apparues sur HBO à la fin des années 90 et au début des années 2000, devenant d’énormes succès. Sex and the City, diffusé entre 1998 et 2004, a suivi la vie de quatre femmes vivant à New York alors qu’elles jonglaient entre carrière et relations.

Le drame policier The Sopranos a été présenté sur HBO pendant à peu près la même période, de 1999 à 2007. Les deux séries ont remporté plusieurs prix Emmy et d’autres honneurs.

Lundi, il a été annoncé qu’une nouvelle série de Sex and the City (souvent désignée par son acronyme, SATC) était en route, composée de 10 épisodes d’une demi-heure. La production devrait commencer à la fin du printemps.

Le retour nostalgique de l’émission télévisée est complété par The Many Saints of Newark, un film qui sert de préquelle à The Sopranos. Le nouveau flic devrait sortir en mars.

L’excitation suscitée par les deux redémarrages s’est répandue sur les médias sociaux, mais il semble qu’une partie du bavardage soit descendue dans les royaumes dangereux du sexe et du genre. Pesant sur l’actualité du divertissement, le journaliste anglo-américain Hadley Freeman a exprimé sa consternation face à l’idée par certains que SATC est en quelque sorte plus dépassée que le drame mafieux classique.

«Je trouve fascinant que Sex and the City – une émission sur un groupe de femmes blanches faisant des blagues et du shagging – soit considérée comme embarrassante rétro et à la limite de l’offensive, mais The Sopranos – une émission sur un groupe d’hommes blancs qui s’entretuent – est considérée un classique intouchable » dit-elle.

L’observation semble avoir provoqué un tsunami de querelles sur les réseaux sociaux, alors que les Sopranos et SATC ont commencé à suivre une tendance au Royaume-Uni.

Plusieurs observateurs ont rétorqué que l’évolution des normes sociales rend plus difficile la recherche d’une cause commune avec les personnages de SATC, alors que le genre de gangster est plus axé sur l’histoire et pas aussi dépendant de la capacité du public à se rapporter personnellement à ce qu’il regarde.

Je pense que la comédie sur le sexe a tendance à sortir plus que les autres genres parce que les mœurs changent. En revoyant des films récemment, j’ai remarqué beaucoup de blagues et de scènes, certaines vieilles de moins de dix ans, qui ne seraient pas faites maintenant. Drame de gangsters moins. J’ai cependant apprécié SATC à l’époque. – Dorian Lynskey (@Dorianlynskey) 12 janvier 2021

«Les Sopranos ont toujours été une émission sur les criminels et encadrée comme telle. SATC parlait de femmes new-yorkaises ambitieuses, mais l’écriture et les attitudes semblent un peu dépassées maintenant ». lis une réponse.

Laura Snapes, rédactrice en chef adjointe du Guardian, a fait valoir que The Sopranos a plus de profondeur dans son écriture et n’a jamais été liée à des opinions contemporaines sur la moralité comme SATC. D’autres semblaient convenir que la série mafieuse comportait simplement des dialogues et des scénarios plus convaincants et qu’elle avait donc mieux résisté à l’épreuve du temps que la SATC.

mais les Sopranos parlent de * mauvaises * personnes, sa moralité ne date pas vraiment. C’est une émission plus riche et plus profonde – et Carmela est essentielle. Mais je pense que les premières saisons de SATC sont brillantes (mis à part les clangers évidents) et injustement décriées grâce à la fin de l’émission / des films. – Laura Snapes (@laurasnapes) 12 janvier 2021

Les Sopranos ont des femmes qui font des blagues et se font baiser aussi – mais de meilleures blagues et de meilleurs personnages féminins – Barney Ronay (@barneyronay) 12 janvier 2021

Il y avait aussi une faction pro-Sopranos qui a noté que Sex and the City avait été transformé en plusieurs films, qui ont reçu des critiques très mitigées, ternissant l’héritage de la série.

Peut-être que The Sopranos est toujours considéré comme bon alors que Sex and the City est maintenant considéré comme une poubelle parce que The Sopranos n’a pas incendié son héritage avec deux terribles dernières saisons et deux films atroces? – Expert ‘Journalisme client’ (@ClientJournoExp) 12 janvier 2021

Mais il y en avait beaucoup d’autres qui ont applaudi Freeman pour sa critique sociale.

Un expert a avancé que «Des hommes toxiques perpétuant un cycle de violence», reflétait le «L’esprit du temps» plus qu’un groupe de femmes célibataires « passer un bon moment. »

Je ne sais pas … une discussion de groupe de femmes célibataires passant un bon moment sans anxiété? Cela semble si peu pertinent maintenant. Des hommes toxiques perpétuant un cycle de violence? Maintenant CELA est l’esprit du temps. – Karin Robinson (@karinjr) 12 janvier 2021

Le comédien David Baddiel a avoué qu’il avait des problèmes avec les Sopranos et a trouvé SATC beaucoup plus près de chez lui. Son commentaire a été accueilli avec une hostilité considérable par les fans du drame policier.

Intéressant combien d’hommes ont été déclenchés par cela. Je dois insister: je suis sûr que The Sopranos est une grande œuvre d’art. Je trouve juste en général que je ne m’engage pas dans les films de gangsters et la télévision. J’entends dans les réponses que certains pensent que cela ne fait pas de moi un vrai homme. pic.twitter.com/kNwf3qiTnd – David Baddiel (@Baddiel) 12 janvier 2021

Même ceux qui ont dit aimer Les Sopranos ont noté que les émissions avec des stars féminines semblent faire l’objet d’un examen plus minutieux en ce qui concerne le «Sympathie» des personnages.

Pour moi, rien ne touche les sopranos – MAIS ça m’étonne de voir combien de personnes ne peuvent pas s’engager dans des émissions dirigées par des femmes si les personnages principaux sont des « personnes peu aimables » – mais étrangement indulgents quand il s’agit de meurtriers, de trafiquants de drogue, généralement de vil personnage masculin – spectacles menés 🤷🏼‍♀️ – Clare a suspendu Trump une fois (@clarelouisekc) 12 janvier 2021

Il semble que le débat soit en fait une reprise d’une discussion philosophique vieille de plusieurs années. Le magazine Atlantic a publié un article en 2013 affirmant que Sex and the City devrait être considéré comme les Sopranos en termes d’importance culturelle.

