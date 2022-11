La culture des courses de chevaux est profondément ancrée sur l’île colombienne de San Andres

La dernière compétition a opposé la jument de 7 ans Time Will Tell à Black Stallion dans une course d’un kilomètre pour un prix de 16 000 $. Trois mille personnes se sont présentées pour la course du week-end dernier, qui a été remportée par Time Will Tell, qui s’était entraîné pendant des jours sur le sable doux de la plage.