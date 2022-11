La culture des courses de chevaux est profondément ancrée sur l’île colombienne de San Andres

ÎLE DE SAN ANDRES, Colombie (AP) – Il n’y a pas d’hippodrome sur la petite île des Caraïbes de San Andres, mais la passion pour les courses de chevaux est profonde.

Les pur-sang s’entraînent sur de superbes plages de sable blanc et s’affrontent sur un sentier rocheux qui traverse la forêt.

La dernière compétition a opposé la jument de 7 ans Time Will Tell à Black Stallion dans une course d’un kilomètre pour un prix de 16 000 $. Trois mille personnes se sont présentées pour la course du week-end dernier, qui a été remportée par Time Will Tell, qui s’était entraîné pendant des jours sur le sable doux de la plage.

Ullis Livingston, l’un de ses gardiens, a déclaré qu’il avait dormi à l’écurie de la jument pendant trois jours avant la course parce qu’il craignait que quelqu’un ne blesse l’animal, et aussi parce que c’est ce que “la tradition dicte”.

Les courses de chevaux ont une longue histoire à San Andres et son île sœur de Providencia malgré leurs petites populations – environ 60 000 personnes combinées – et leur distance du continent, à environ 700 kilomètres (435 miles).

L’archipel des îles jumelles des Caraïbes occidentales est habité en grande partie par des anglophones et était autrefois une colonie britannique, mais est maintenant une Mecque du tourisme colombien regorgeant d’hôtels en bord de mer, de boutiques hors taxes et de centres de villégiature tout compris.

A 69 ans, Denis Hooker est le jockey le plus âgé de l’île. Il a dit que San Andres a 18 chevaux de course, parfois en compétition avec ceux amenés de Providencia.

Patrick Stephens a déclaré que son grand-père lui avait appris à monter à cheval, qui utilisait des chevaux pour transporter des noix de coco alors que l’île avait peu de voitures et que des routes non goudronnées. Il a dit que les habitants feraient la course et parieraient sur leurs animaux de trait.

Finalement, des chevaux plus fins ont été importés pour les courses.

Les compétitions se déroulaient autrefois sur la plage. Mais la multiplication des hôtels et des touristes a rendu cela peu pratique, ils ont donc été déplacés vers le sentier forestier. Pourtant, les jockeys peuvent devenir des célébrités locales.

“Les gens ici m’admirent. Et beaucoup d’enfants me demandent pourquoi je ne continue pas à faire ça », a déclaré Leadid de la Cruz, 44 ans, la première femme jockey de l’île, qui a pris sa retraite à la fin de la vingtaine.

Ivan Valence, L’Associated Press