La culture de l’opium en plein essor depuis la prise de contrôle des talibans – ONU

La production de la drogue en Afghanistan a augmenté d’un tiers par rapport à l’année précédente, révèle un rapport

La culture de l’opium en Afghanistan, le plus grand producteur au monde, a explosé depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, a révélé mardi l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Les terres cultivées en pavot à opium dans le pays ont augmenté de 32% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 233 000 hectares, selon le dernier rapport de l’agence onusienne.

Après la mise en place en avril d’une interdiction de la culture de l’opium et d’autres stupéfiants, les prix de l’opium »monté en flèche», a déclaré l’ONUDC. En conséquence, la récolte d’opium de 2022, qui était largement exemptée du décret des talibans en raison de l’existence d’un délai de grâce de deux mois, est devenue “le plus rentable pour les agriculteurs depuis 2017.« L’Afghanistan est le plus grand producteur d’opium au monde.

Selon le rapport, “les revenus tirés par les agriculteurs de la vente d’opium ont plus que triplé» de 425 millions de dollars l’an dernier à 1,4 milliard de dollars en 2022. Le dernier chiffre représente 29 % de la valeur 2021 du secteur agricole.

Cependant, note l’agence, la hausse des bénéfices n’a pas nécessairement augmenté le pouvoir d’achat des agriculteurs – la flambée de l’inflation a fait grimper le prix des aliments d’environ 35 %.

Selon l’ONUDC, depuis le début du régime taliban, le trafic d’opiacés depuis l’Afghanistan, qui fournit quelque 80 % de la consommation mondiale d’opiacés, se poursuit sans interruption.

Lire la suite Des dizaines de nouveaux médicaments prolifèrent en Europe – rapport

Parce qu’il faut normalement entre un an et un an et demi pour que les opiacés en provenance d’Afghanistan atteignent les pays de destination, tout changement dans l’activité de culture ou de trafic en Afghanistan peut être observé “dans la même année au Proche et Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest, et un an plus tard en Europe,», a déclaré l’agence onusienne.

Dans ses prévisions pour 2023, l’ONUDC a déclaré que les agriculteurs afghans prendraient des décisions sur la culture de l’opium en fonction de divers facteurs, notamment les perturbations économiques, les crises humanitaires, les prix élevés de l’opium, ainsi que “incertitude quant à la manière dont les autorités de facto appliqueront l’interdiction de culture.

La majeure partie de la récolte d’opium de 2023 doit être semée d’ici début novembre 2022, note l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

“La communauté internationale doit s’efforcer de répondre aux besoins aigus du peuple afghan et d’intensifier les réponses pour arrêter les groupes criminels qui font le trafic d’héroïne et font du mal aux gens dans les pays du monde entier”, a-t-il ajouté. a déclaré la directrice exécutive de l’ONUDC, Ghada Waly.

L’opium est utilisé dans de nombreux analgésiques, mais c’est aussi l’ingrédient clé de l’héroïne.

En 2020, rien qu’aux États-Unis, 13 000 personnes sont mortes d’une surdose d’héroïne, selon les Centers for Disease Control and Prevention du pays.

Les chiffres du National Center for Drug Abuse Statistics des États-Unis montrent que 80% des personnes qui consomment de l’héroïne ont d’abord abusé d’opioïdes sur ordonnance.