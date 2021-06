La star du Sussex, Robinson, a remporté deux guichets pour 50 courses le premier jour de la série de deux matchs au Lord’s à Londres.

Pourtant, plutôt que d’être autorisé à se délecter de sa performance dans l’arène la plus emblématique du jeu, le quilleur a été contraint de faire face à son passé.

En bref, une série de tweets jugés racistes et sexistes ont été découverts dès l’adolescence de Robinson, et il a été poussé à préparer une déclaration pour présenter ses excuses.

« Je voudrais m’excuser sans réserve auprès de tous ceux que j’ai offensés, de mes coéquipiers et du jeu dans son ensemble. » – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 2 juin 2021

« Je suis gêné par les tweets racistes et sexistes que j’ai postés il y a plus de huit ans, qui sont aujourd’hui devenus publics », commença Robinson.

« Je suis désolé, et j’ai certainement appris ma leçon aujourd’hui. »

« Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste.

« Je regrette profondément mes actions, et j’ai honte de faire de telles remarques », il ajouta.

Le lanceur rapide anglais Ollie Robinson s’est excusé après que des tweets historiques de nature raciste et sexiste aient été révélés lors de ses débuts au Test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s.https://t.co/eNsKF1ZG19pic.twitter.com/9cAm2DYjVP – Test-match spécial (@bbctms) 2 juin 2021

« Au cours des dernières années, j’ai travaillé dur pour changer ma vie », dit Robinson d’un ton dramatique.

« J’ai considérablement mûri en tant qu’adulte… Je voudrais m’excuser sans réserve auprès de tous ceux que j’ai offensés, de mes coéquipiers et du jeu dans son ensemble au cours de cette journée d’action et de sensibilisation à la lutte contre la discrimination dans notre sport. »

Il y a quelques points à noter sur les anciens tweets d’Ollie Robinson : 1) Cela se produira presque certainement de plus en plus, à mesure que les joueurs qui sont sur les réseaux sociaux depuis leur adolescence font leurs débuts. 2) Tout le monde peut voir vos conversations publiques sur Twitter. pic.twitter.com/pFbsNiOd1H – Danny (@dafrankland) 2 juin 2021

« J’étais irréfléchi et irresponsable et, quel que soit mon état d’esprit à l’époque, mes actions étaient inexcusables. Depuis cette période, j’ai mûri en tant que personne et regrette pleinement les tweets.

« Aujourd’hui devrait être consacré à mes efforts sur le terrain et à la fierté de faire mes débuts dans les tests pour l’Angleterre, mais mon comportement irréfléchi dans le passé a terni cela », se lamenta-t-il.

Déclaration de Tom Harrison : Ollie Robinson – Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (@ECB_cricket) 2 juin 2021

En publiant sa propre déclaration, le PDG de la BCE, Tom Harrison, a déclaré : « Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis déçu qu’un joueur d’Angleterre ait choisi d’écrire des tweets de cette nature, aussi longtemps que cela ait pu être.

« Toute personne lisant ces mots, en particulier une femme ou une personne de couleur, enlèverait une image de cricket et de joueurs de cricket qui est totalement inacceptable. Nous sommes meilleurs que cela. »

« Nous avons une position de tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination et des règles sont en place pour gérer les comportements de cette nature. Nous ouvrirons une enquête complète dans le cadre de notre processus disciplinaire », a-t-il ajouté. il a juré.

💬 »Il n’y a pas de place pour le racisme, il n’y a pas de place pour la haine en ligne ; cela a gâché son plus grand jour en tant que joueur de cricket professionnel. »💬@NasserCricket réagit aux nouvelles des tweets historiques et offensants d’Ollie Robinson en 2012 qui ont gâché ses débuts dans le test d’Angleterre. – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 2 juin 2021

En sa qualité d’expert, l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain, d’origine indienne, a déclaré : « C’est juste une leçon vraiment, que si vous êtes dans et autour de l’équipe, traitez tout d’abord tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux comme si vous faisiez une conférence de presse.

« Si vous allez porter des t-shirts sur la haine en ligne et les abus en ligne, le sexisme et le racisme, vous ne pouvez pas faire ça ; ce n’est tout simplement pas assez bien, ce n’est tout simplement pas activé », a-t-il ajouté, en référence aux articles portés par l’équipe avant le début du match.

« Mais je pense aussi que nous sommes probablement une société un peu cruelle si nous ne réalisons pas qu’un jeune de 18 ans fait des erreurs et qu’il a fait des erreurs et qu’il a fait horriblement mal et qu’il a pris les devants.

« Cela n’arrange en rien les choses ; j’ai lu les tweets, j’ai vu les tweets, ils sont horribles, ils ne sont pas corrects et vous ne devriez jamais dire ces choses que vous ayez 18 ou 28 ans.

« C’est une bonne leçon pour quiconque utilise les médias sociaux ; lorsque vous faites ce genre de choses et que vous les diffusez, que ce soit après quelques bières à 4 heures du matin ou n’importe quand, c’est pour de bon. Alors tout d’abord, ne le faites pas. mettez-le là-bas.

« Il n’y a pas de place pour le racisme, il n’y a pas de place pour la haine en ligne, il n’y a pas de place pour être un guerrier du clavier. Ce n’est pas acceptable mais c’était un jeune de 18 ans qui a fait des erreurs et nous avons tous fait des erreurs ; cela a gâché sa plus belle journée en tant que joueur de cricket professionnel. »

Les tweets incriminés en question comprenaient Robinson utilisant le mot ‘n’ et écrivant également « Mon nouvel ami musulman est la bombe #wheeyyyyy. »

Dans un autre message, il a écrit « les femmes qui jouent à des jeux vidéo ont en fait tendance à avoir plus de relations sexuelles », tout en publiant sur « Les personnes asiatiques » écrire des smileys avec un signe aux yeux fendus.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que les tweets incriminés venaient à peine d’émerger, Hussain a doublé en disant : « L’essentiel, c’est qu’ils n’auraient pas dû être dits et diffusés là-bas.

« Vous pouvez blâmer la BCE, mais Ollie s’est engagé et a assumé l’entière responsabilité; il ne suffit pas de supprimer des tweets car il existe toujours et vous l’avez toujours dit et une fois que vous l’avez dit, il n’y a pas de traînée le rentrer.

« Donc, si quelque chose de bon peut en sortir, c’est qu’un garçon ou une fille qui regarde cela en pensant » la haine et les abus en ligne ne sont pas assez bons ou acceptables « .

« Il a appris la leçon la plus dure et la plus importante ; je me souviendrai toujours de mes débuts avec émotion – je me souviendrai toujours de ce premier jour mais il se souviendra toujours de ce jour pour quelque chose qu’il a probablement fait dans une brume ivre à l’âge de 18 ans et c’est très triste. »

En tant qu’ancien coéquipier d’Ollie Robinson dans le Yorkshire, ayant logé, partagé le terrain et sorti dîner et socialiser avec lui, je sais très bien qu’il n’est pas raciste. Oui, les remarques étaient inexcusables et irresponsables. Il s’est excusé. Nous devons pardonner et passer à autre chose. – Moin Achraf (@MoinA23) 2 juin 2021

Pourtant, ailleurs, un autre joueur de cricket d’origine asiatique, Moin Ashraf, s’est précipité à la défense du joueur.

« En tant qu’ancien coéquipier d’Ollie Robinson dans le Yorkshire, ayant logé, partagé le terrain et sorti dîner et socialiser avec lui, je sais très bien qu’il n’est pas raciste », a-t-il écrit sur Twitter.

« Oui, les remarques étaient inexcusables et irresponsables. Il s’est excusé. Nous devrions pardonner et passer à autre chose. » Achraf a insisté.

Autant que je sache, il a dit quelques choses que beaucoup de jeunes de 18 ans ont dites. Ce n’est pas une histoire à moins qu’il y ait quelque chose qu’il a dit que je n’ai pas vu – Simon Brown (@SimonBr73547744) 2 juin 2021

C’était le consensus général ailleurs sur le réseau de médias sociaux, avec un parieur demandant à la BCE : « Qu’y a-t-il à enquêter ?

« Il a fait une erreur il y a des années et s’en est excusé. Passez à autre chose. »

« Pour autant que je sache, il a dit quelques choses que beaucoup de jeunes de 18 ans ont dites. Ce n’est pas une histoire à moins qu’il n’y ait quelque chose qu’il a dit que je n’ai pas vu », a commenté un autre.

Bien dit Moin. Inexcusable mais il avait 18 ans et nous faisons tous des erreurs. J’espère qu’il ne sera pas brisé pour cela – il a clairement beaucoup grandi depuis des jours sombres – Ponts Lew (@Bridgeo_116) 3 juin 2021

« C’était un jeune garçon et en toute honnêteté, c’est une mauvaise blague/prise. Tout le monde change », il a également été remarqué.

« S’il le fait à l’avenir, c’est différent, mais personne n’a le droit de juger un tweet louche de quelqu’un qu’il ne connaît pas il y a un certain nombre d’années. »

Si c’était un problème, il aurait dû être soulevé et traité il y a des années. Le fait que cela ait fait surface lors de ce qui s’avère être le jour le plus fier de sa vie en dit plus sur la culture d’annulation du monde « Woke » dans lequel nous vivons aujourd’hui. Personne ne s’en souciait il y a 2 jours alors qu’est-ce qui a changé hier – David Jonas (@djonas5) 3 juin 2021

« Si c’était un problème, il aurait dû être soulevé et traité il y a des années », est allé une autre critique de la réaction excessive.

« Le fait que cela ait fait surface lors de ce qui se trouve être le jour le plus fier de sa vie en dit plus sur le monde ‘Woke’ de la culture d’annulation dans lequel nous vivons aujourd’hui. Personne ne s’en souciait il y a deux jours, alors qu’est-ce qui a changé hier? »

Faire des remarques racistes quel que soit l’âge est dégoûtant. Les personnalités/célébrités/sportifs sont pleins de remords lorsque des messages racistes sont révélés, mais la question est de savoir à quoi pensaient-ils en faisant ces remarques en premier lieu ? – Phillip Nifield (@NifieldPhillip) 2 juin 2021

Cependant, tout le monde n’a pas adhéré à une telle ligne de pensée ni au ramper de Robinson.

« Faire des remarques racistes quel que soit l’âge est dégoûtant » quelqu’un a commencé.

« Les personnalités/les célébrités/les sportifs sont pleins de remords lorsque des messages racistes sont révélés, mais la question est de savoir à quoi pensaient-ils en faisant ces remarques en premier lieu ? »