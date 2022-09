La culture de la cruauté persiste malgré des décennies d’avertissements dans un établissement de santé mentale géré par l’Illinois – Shaw Local

Cet article a été produit pour le Local Reporting Network de ProPublica en partenariat avec Lee Enterprises, avec Nouvelles du Capitole Illinois.

Il y a plus d’un an, le chef de la sécurité du Choate Mental Health and Developmental Center, dans le sud de l’Illinois, a envoyé un e-mail au chef de l’agence d’État qui gère l’établissement, l’avertissant des conditions dangereuses à l’intérieur.

“Ce que je vois actuellement se produire à Choate et entendre se produire dans d’autres installations me préoccupe plus que toute ma carrière”, a écrit Barry Smoot, un employé de l’IDHS depuis des décennies, à la secrétaire du Département des services sociaux de l’Illinois, Grace Hou, le 26 mai. 2021. Parmi les recommandations qu’il voulait faire : que des caméras soient installées à l’intérieur de l’établissement.

Hou a répondu le jour même, acceptant de se rencontrer.

Mais aucune réunion n’a eu lieu. Au lieu de cela, Hou a suggéré à Smoot de commencer par partager ses préoccupations avec son chef de cabinet, Ryan Croke, et la directrice de la Division des troubles du développement, Allison Stark, selon les enregistrements de l’échange. Mais ces réunions n’ont jamais eu lieu non plus. (Stark a quitté l’agence en juillet.)

Il faudrait plus d’un an et quelques arrestations très médiatisées liées à des abus dans l’établissement, avant que l’agence ne dévoile un plan pour remédier aux mauvaises conditions à Choate. En juin dernier, Hou a envoyé une lettre adressée aux “parties prenantes” dans laquelle elle reconnaissait publiquement pour la première fois les problèmes de sécurité à Choate. L’agence, a-t-elle dit, déploierait une série de réformes en réponse à “de graves allégations de maltraitance et de négligence des résidents” dans l’établissement situé à la périphérie de la petite ville d’Anna.

Le plan de réforme, a-t-elle écrit, comprend l’embauche de quatre agents de sécurité supplémentaires, l’installation de 10 caméras de surveillance sur le terrain de l’établissement, la formation du personnel et l’augmentation de la présence de hauts responsables de l’IDHS à l’intérieur des unités résidentielles. Sa lettre faisait référence à des problèmes de sécurité survenus “au cours de la dernière année”, mais n’offrait aucun autre détail.

Au moins 26 employés de Choate ont été arrêtés pour crime au cours de la dernière décennie, selon un rapport publié aujourd’hui par Capitol News Illinois, Lee Enterprises et ProPublica. Parmi ceux-ci, le procureur de l’État local a porté plainte contre plus d’une douzaine, dont trois administrateurs, depuis 2019, lorsque Hou a été nommé secrétaire de l’IDHS par le gouverneur JB Pritzker. (Les accusations ont été abandonnées contre deux des administrateurs accusés d’inconduite officielle et d’entrave à la justice.)

Grace Hou, secrétaire du Département des services sociaux de l’Illinois (Jerry Nowicki/Capitol News Illinois) (Jerry Nowicki)

Marisa Kollias, porte-parole de l’agence, a déclaré que l’établissement travaillait rapidement pour mettre en œuvre ces réformes, mais elle a averti qu’il faudra du temps pour mettre en œuvre tous les aspects du plan. Des hauts responsables de l’IDHS ont déclaré aux journalistes lors d’une interview la semaine dernière que la formation et la surveillance renforcées étaient en cours depuis des mois et, à ce jour, le département a embauché l’un des quatre nouveaux agents de sécurité. Le département a commandé les caméras cet été, mais elles sont en rupture de stock et aucune date n’a été fixée pour l’installation, ont déclaré les responsables du département.

Dans un communiqué, Kollias a déclaré que l’agence avait déterminé, “sur la base des informations recueillies” après la réponse initiale du secrétaire à Smoot, “qu’il était déconseillé au personnel de direction de l’IDHS de communiquer davantage avec lui”. Le ministère n’a pas fourni plus de détails.

Controverse sur la caméra

Smoot n’a pas été le premier à sonner l’alarme. Le bureau de l’inspecteur général de l’IDHS a cité à plusieurs reprises l’établissement pour ne pas avoir respecté les règles concernant le signalement et les enquêtes sur les allégations d’abus et de négligence.

L’inspecteur général de l’IDHS a recommandé l’installation de caméras dans le cadre de 21 enquêtes sur des allégations d’abus et de négligence à Choate entre les exercices 2015 et 2021, selon un examen des dossiers internes par les agences de presse. À chaque fois, les responsables de Choate ont répondu à l’inspecteur général que ce n’était “pas une option en raison de problèmes budgétaires”.

Cet été, les défenseurs et les initiés ont salué l’annonce de Hou selon laquelle l’IDHS installerait enfin des caméras.

Mais en réponse aux questions des journalistes, Kollias, le porte-parole de l’agence, a précisé que les caméras sortiraient de l’établissement.

Un ancien enquêteur du bureau de l’inspecteur général, informé du projet de mettre des caméras à l’extérieur, l’a qualifié de “perte de temps et d’argent”. Presque toutes les allégations d’abus et de négligence découlent d’incidents qui se produisent à l’intérieur.

“Tout cela est fait pour le spectacle”, a déclaré Charles Bingaman, ancien superviseur du bureau de l’inspecteur général et directeur de l’unité Choate, qui a pris sa retraite de l’IDHS en 2013. “Je prédis que cela n’aura aucun impact réel sur la sécurité des patients.”

Les hauts responsables de l’IDHS ont reconnu aux journalistes lors d’une interview la semaine dernière que l’inspecteur général avait précédemment recommandé des caméras intérieures.

Mais placer des caméras dans les espaces communs intérieurs d’une unité résidentielle nécessite le consentement de chaque résident qui vit dans cette unité, ou de son tuteur, selon les directives des Centers for Medicare & Medicaid Services fédéraux, qui finance en partie Choate. Les placer à l’extérieur ne nécessite pas de consentement.

Kollias a déclaré que les responsables ont rencontré virtuellement ce mois-ci des organisations dirigées par des parents de résidents des centres de développement de l’IDHS, dont Choate, qui ont informé l’agence qu’ils ne voulaient pas de caméras à l’intérieur des installations.

L’Office of State Guardian – qui gère les affaires personnelles, financières et juridiques des personnes qui ont besoin d’un tuteur parce qu’elles ont une déficience intellectuelle, des personnes âgées ou des malades mentaux – représente 22 patients à Choate. Un porte-parole du bureau a déclaré que le département ne s’opposait pas aux caméras à l’intérieur de l’installation et continuait d’avoir des conversations avec l’IDHS concernant leur installation. Un haut responsable de l’IDHS, qui s’est entretenu avec des journalistes à condition que son nom ne soit pas utilisé, a déclaré que l’installation de caméras à l’extérieur de Choate est un “programme pilote” pour tenter d’aider à résoudre le problème des résidents quittant l’établissement sans autorisation et d’améliorer la sécurité sur terrain de l’établissement.

Une longue histoire de problèmes

Les États à travers le pays ont fermé des dizaines de grandes installations comme Choate au cours des 20 dernières années, à la suite d’une décision de la Cour suprême des États-Unis en 1999 qui a jugé inconstitutionnel de séparer les personnes handicapées du reste de la société. Mais l’Illinois a résisté. Selon un examen de données compilées par des chercheurs avec Université du Kansas.

Pendant des années, l’État s’est également abstenu d’intervenir lorsque de graves schémas d’abus sont constatés au sein de ses institutions. Depuis la fin des années 1990, les surveillants étatiques et fédéraux ont dit à Choate de faire plus pour protéger et servir ses résidents.

En 1992, l’American Civil Liberties Union a poursuivi l’État de l’Illinois au nom des patients, alléguant que les mauvaises conditions dans les hôpitaux psychiatriques publics violaient les droits des patients à la sécurité et aux soins médicaux. Cinq ans plus tard, un rapport commandé par l’ACLU a révélé que Choate avait une culture de personnel intimidant et abusant des patients. Dans un cas, un patient qui a subi une colostomie à la suite d’un viol collectif a été puni à plusieurs reprises par le personnel pour incontinence urinaire et fécale, selon le rapport. Cette même année, les parties ont réglé l’affaire avec l’État de l’Illinois, qui a accepté d’améliorer les effectifs et la formation.

En 2005, après le décès de deux patients par négligence à Choate, Equip for Equality, une organisation de défense juridique désignée par le gouvernement fédéral pour les personnes handicapées, a constaté de nombreuses conditions dangereuses et un mauvais traitement des résidents. Le groupe de défense – qui avait été nommé par l’État pour surveiller les conditions dans l’établissement – ​​a cité des problèmes tels que la façon dont le personnel de Choate utilisait des moyens de contention pour contrôler les résidents, des tactiques qu’Equip for Equality a qualifiées d ‘”extraordinairement excessives” et a déclaré être en violation de l’état et loi fédérale. Dans son rapport, l’organisation a qualifié les pratiques de Choate d'”archaïques”.

En réponse aux conclusions d’Equip for Equality, la division des droits civils du ministère américain de la Justice a lancé une enquête et a averti l’État en 2009 que l’échec du personnel de Choate à aider les résidents à transférer avec succès hors de l’établissement vers des conditions de vie communautaires violait la loi américaine sur les personnes handicapées. L’établissement avait en outre échoué à les protéger contre les dommages et à leur fournir des soins de santé et psychiatriques adéquats, a constaté le DOJ.

Stacey Aschemann, vice-présidente d’Equip for Equality, a exprimé sa déception que si peu de choses aient changé depuis les enquêtes de son organisation et du ministère de la Justice.

Equip for Equality a recommencé à surveiller les conditions à l’intérieur de Choate au début de 2021. Ces activités de surveillance comprenaient le stationnement d’employés à l’intérieur de l’établissement; interroger le personnel, les résidents et leurs tuteurs ; et l’examen des dossiers.

Sur la base de cette surveillance, a déclaré Aschemann, les abus et la négligence des résidents par le personnel continuent d’être une “préoccupation sérieuse”. Equip for Equality continuera de surveiller l’installation pour déterminer si les changements annoncés par Hou à la mi-juin répondent de manière adéquate aux problèmes de sécurité et de qualité soulevés par l’organisation, a déclaré Aschemann.

Smoot a déclaré que la lenteur de la réponse de la direction au grave problème qu’il a rencontré l’a profondément troublé. Mais ce n’était pas la première fois qu’il cherchait à attirer l’attention de la haute direction sur des problèmes au sein de l’IDHS.

Avant son rôle chez Choate, Smoot a travaillé comme enquêteur pour l’inspecteur général de l’IDHS, enquêtant sur les allégations d’abus et de négligence d’adultes handicapés qui vivaient chez eux.

Après avoir quitté l’OIG, Smoot a travaillé dans la sécurité des installations de l’IDHS, mettant fin à sa carrière chez Choate.

Plus tôt cette année, il a auto-publié un livre, “Failure to Protect”, exposant bon nombre de ses préoccupations concernant la faible autorité de surveillance du bureau de l’inspecteur général et comment il estimait que l’agence avait laissé tomber les résidents d’établissements gérés par l’État comme Choate.

En décembre, le dernier jour de sa carrière de 20 ans avec IDHS, il a envoyé un e-mail à Hou pour lui faire savoir que personne ne l’avait suivi.

Cette fois, il n’y a pas eu de réponse, selon les enregistrements de l’échange de courriels obtenus par les journalistes. Smoot a dit qu’il ne s’y attendait pas, mais il espérait que quelqu’un tiendrait compte de son avertissement et suivrait ses conseils. “Sans plus de temps, c’était un laissez-passer Je vous salue Marie”, a déclaré Smoot dans une interview.