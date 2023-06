La culture d’algues pour la capture du carbone occuperait trop d’océan

« L’industrie prend de l’avance sur la science », déclare Isabella Arzeno-Soltero, chercheuse postdoctorale à l’Université de Stanford, qui a travaillé sur le projet. « Notre objectif immédiat était de voir si, dans des conditions optimales, nous pouvions réellement atteindre les niveaux de récolte de carbone dont les gens parlent. Et la réponse est non, pas vraiment.

Les algues extraient le dioxyde de carbone de l’atmosphère par la photosynthèse, puis une quantité importante est séquestrée – potentiellement pendant des millénaires – lorsque la matière végétale finit par sombrer dans les profondeurs de l’océan. L’idée est qu’il pourrait être cultivé puis coulé intentionnellement pour emprisonner ce carbone assez longtemps pour atténuer la pression sur le climat.

Arzeno-Soltero et ses collègues de l’Université de Californie à Irvine ont utilisé un modèle logiciel pour estimer la quantité d’algues, de quatre types différents, pouvant être cultivées dans les océans du monde entier.

Le modèle a pris en compte des éléments tels que l’absorption de nitrate par les algues (qui est essentielle à la croissance), la température de l’eau, l’intensité du soleil et la hauteur des vagues de la mer, en utilisant les données océaniques mondiales recueillies au cours des dernières années, tout en tenant compte des pratiques agricoles actuelles. Les chercheurs ont effectué plus de 1 000 simulations de croissance et de récolte d’algues pour chacun des types d’algues, qui, selon eux, représentaient les «limites supérieures optimistes» pour la production d’algues.

Par exemple, les nouvelles estimations supposent que l’espace agricole pourrait être trouvé dans les eaux les plus productives pour les algues dans le Pacifique équatorial, à environ 200 milles marins au large de la côte. Dans des endroits moins productifs, cultiver suffisamment d’algues pour atteindre les objectifs climatiques serait encore plus difficile : il faudrait consacrer trois fois plus d’espace à la culture des algues pour séquestrer la même quantité de carbone.