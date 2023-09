La culture colombienne de coca, utilisée pour fabriquer de la cocaïne, a atteint un niveau record l’année dernière, selon l’ONU

La culture de la coca a atteint un niveau record en Colombie l’année dernière, a déclaré l’ONU, alors que l’administration du président Gustavo Petro lutte pour réduire la pauvreté dans les zones reculées et contenir les groupes armés qui profitent du commerce de la cocaïne.

Les nouvelles découvertes sur la culture de la coca ont été publiées ce week-end par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui a déclaré que près de 570 000 acres de terres agricoles en Colombie avaient été plantées de coca en 2022, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente.

Ce pays d’Amérique du Sud est le plus grand exportateur mondial de cocaïne, fabriquée à partir de feuilles de coca. La Colombie fournit chaque année 90 % de la cocaïne vendue aux États-Unis.

Le gouvernement colombien a déclaré lundi que la superficie des terres plantées de coca augmente à un rythme plus lent que les années précédentes. Il espère que de nouveaux programmes offrant davantage d’incitations économiques aux agriculteurs pour qu’ils adoptent des cultures légales contribueront à réduire la production de cocaïne dans les années à venir.

« Nous aplatissons la courbe », a déclaré le ministre de la Justice Nestor Osuna lors d’une conférence de presse, faisant référence à l’augmentation annuelle de 13 % des terres plantées de coca. Il a noté que la culture de la coca en Colombie a augmenté de plus de 40 % entre 2020 et 2021.

Samedi, le président Gustavo Petro, dont le gouvernement a revu à la baisse les objectifs d’éradication de la coca, a critiqué les efforts menés par les États-Unis pour lutter contre la production de drogue en éradiquant les cultures de coca, qualifiant cette approche d’échec.

S’exprimant lors d’une conférence latino-américaine sur la politique en matière de drogue organisée par son administration, Petro a exhorté les voisins de la Colombie à changer leur approche en matière de politique en matière de drogue. Il a déclaré que la consommation de drogues devait être abordée comme un « problème de santé publique » et non comme un problème militaire.

« Nous devons mettre fin à cette politique désastreuse qui accuse les agriculteurs (de la production de cocaïne) et ne se demande pas pourquoi, dans certaines sociétés, les gens consomment de la drogue jusqu’à se suicider », a-t-il déclaré. « Les drogues remplacent le manque d’affection et la solitude. »

Selon le rapport annuel de l’ONU, la culture de la coca en Colombie s’est le plus développée dans les zones frontalières, où la cocaïne est facile à transporter et à exporter, en particulier dans la province de Putumayo, le long de la frontière sud de la Colombie avec l’Équateur.

Les responsables de l’ONU ont déclaré que la production de coca avait diminué dans l’intérieur de la Colombie en raison de la baisse du prix de la feuille de coca, affirmant que cela offrait aux responsables une opportunité d’inscrire les agriculteurs dans des projets de substitution des cultures.

« Nous devons travailler au renforcement des économies légales » dans les zones isolées « et pas seulement attaquer les économies illicites », a déclaré Leonardo Correa, coordinateur régional du système de surveillance de la coca de l’ONU.

La récolte de coca en Colombie a légèrement diminué entre 2017 et 2020, à la suite d’un accord de paix entre le gouvernement et le plus grand mouvement rebelle du pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Mais les plantations ont augmenté depuis lors, à mesure que de petits groupes armés qui profitent du trafic de drogue s’emparent de territoires abandonnés par les combattants des FARC.

Le ministre de la Justice a déclaré que la Colombie envisageait de lutter contre la production de cocaïne en améliorant l’éducation, la santé et les infrastructures dans une poignée de régions regorgeant de cultures de coca.

« Le succès de notre politique en matière de drogue doit être mesuré en termes de réduction des crimes violents et de réduction de la pauvreté dans les régions où la coca est cultivée », a déclaré Osuna.