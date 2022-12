La culture au-dessus des cocktails : pourquoi trois femmes du Nord de l’Ontario organisent une danse ronde pour sonner le Nouvel An

Faire un plan pour sonner le Nouvel An peut se sentir comme beaucoup de pression. Mais ce 31 décembre, trois femmes du nord-ouest de l’Ontario proposent une option qui, espèrent-elles, facilitera les choses.

Ils organisent une danse ronde du Nouvel An, qui est un espace où ceux qui cherchent à se retirer des plans typiques du Nouvel An peuvent passer leur temps dans un cadre traditionnel à la place.

“Il est vraiment important de ramener notre culture et d’embrasser qui nous sommes… et de donner l’exemple à nos jeunes”, a déclaré Bess LeGarde de la Première Nation de Fort William.

LeGarde organise la danse ronde Ambe Anishinaabeg avec Justine Gustafson de la Première Nation White Sand et Fawn Meshake de la Première Nation Ginoogaming. Les trois femmes vivent toutes dans la région de Thunder Bay et sont activement impliquées dans la communauté culturelle.

Un temps pour célébrer

Les célébrations du Nouvel An impliquent souvent la consommation de substances et sont des environnements qui peuvent être difficiles pour ceux qui luttent contre la sobriété, a déclaré LeGarde. La danse ronde offre une alternative où les gens peuvent guérir et célébrer entre autres ceux qui restent sobres pour la soirée.

“Nous voulons montrer à la jeune génération que nous pouvons nous amuser sans consommer de substances. Nous voulons montrer des modes de vie sains et des personnes de notre communauté”, a déclaré Meshake.

Une danse ronde est un rassemblement qui rassemble les gens pour guérir, honorer et célébrer la vie.

Contrairement aux pow-wow, la danse ronde se concentre sur les chanteurs utilisant leurs tambours à main au lieu du gros tambour. Tout le monde se rassemble en cercle au rythme du tambour créant un espace de force et de guérison. Les insignes portés lors des pow-wow sont remplacés par des jupes et des chemises à rubans.

Les organisateurs de la danse ronde Ambe Anishinaabeg ont contacté de nombreux chanteurs de tambours à main qui, espéraient-ils, se joindraient à la célébration, ont-ils déclaré. Chaque personne a été soigneusement sélectionnée pour refléter les peuples autochtones des quatre directions et des différents territoires.

“Nous comprenons le talent que nous avons dans notre communauté locale et respectons ceux-ci, mais nous voulions inclure une communauté encore plus large. Nous encourageons tout le monde à sortir et à apporter ses tambours à main”, a déclaré LeGarde.

Bess LeGarde est de la Première Nation de Fort William. Elle dit qu’après la fin de la saison des pow-wow, elle et les autres organisateurs de l’événement du Nouvel An ont voulu offrir à la communauté une occasion différente de se réunir et de célébrer la culture, par le biais d’une danse en rond. (Logan Turner/CBC)

Les organisateurs s’efforcent actuellement d’obtenir un soutien financier et bénévole pour l’événement. Ils sont prêts à collecter des fonds, ont-ils dit, car ils croient qu’il est important d’apporter plus de culture à la communauté.

“Il est vraiment important que notre peuple sache qu’il y a plus là-bas. Cela ne s’arrête pas aux pow-wows et aux huttes de sudation”, a déclaré Fawn, expliquant que plus tout le monde partage ces cérémonies traditionnelles, plus ils seront amenés. dans la communauté.

Un pas dans la bonne direction

Aungelle Wabigwan de la Première Nation Namaygoosisgagun a déjà hâte d’assister à l’événement. Elle parraine une spéciale chérie avec son partenaire, Dustin Gagne. Une spéciale chérie, c’est quand un couple présente ses danses. C’est un travail d’amour et de plaisir. Ils veulent soutenir plus d’événements comme celui-ci pour aider la scène culturelle à se développer, a déclaré Wabigwan.

“La danse ronde à venir est vraiment importante parce que c’est la basse saison des pow-wow… Je sais que ceux d’entre nous qui font des pow-wow tout l’été ont besoin de quelque chose à faire et d’une autre façon de se rassembler, surtout pendant ces mois d’hiver… C’est une façon pour nous d’entendre à nouveau ces tambours .” dit-elle.

Aungelle Wabigwan dans sa robe à franges lors d’un pow-wow. Elle portera sa jupe ruban préférée au lieu de sa robe jingle lors de la danse en rond. (Soumis par Aungelle Wabigwan)

En plus de la danse en rond, des prix seront décernés pour la 1ère, la 2ème et la 3ème meilleure jupe appliquée ; marche latérale pour hommes et femmes ; un spécial chérie; et un gagnant remporte toutes les catégories de perlage. Les prix sont parrainés par les femmes et d’autres personnes de la communauté.

Les organisateurs encouragent également les gens à apporter un plat à partager pour le repas-partage qui aura lieu vers midi. Ils veulent que la communauté se réunisse et partage un repas qui est fourni par l’autre.

La ronde de danse Ambe Anishinaabeg a lieu la veille du Nouvel An de 18 h à environ 1 h le jour de l’An au centre communautaire de la Première nation de Fort William.