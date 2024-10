La culpabilité du prince Harry en tant que faille royale n’est pas la faute du bébé Archie

Le prince Harry s’inquiète apparemment de l’avenir du prince Archie et de la princesse Lilibet au sein de la famille Roy.

Harry regretterait de ne pas être proche du roi Charles et du prince William, car les enfants ressentiront forcément beaucoup d’amour familial.

L’experte royale Jennie Bond dit OK ! Magazine : « C’est la partie la plus triste de leur exil », a-t-elle noté. « Pour le moment, les enfants ne font aucune différence, mais à mesure qu’ils grandissent, Harry et Meghan auront des manœuvres délicates à négocier pour expliquer la situation. Cela doit être quelque chose qui trouble Harry en tant que père. »

Jennie a poursuivi : « Imaginez Archie, 15 ans, disant à ses amis : ‘Mon grand-père est/était roi ! Et mon oncle est/sera roi aussi.’ Mais il ne les connaissait ni ne les rencontrait à peine. Comme c’est triste… et Meghan devrait en porter le poids de la responsabilité.

Elle a noté : « Je suis sûre que, comme Harry, elle veut le meilleur pour leurs enfants… et cela impliquera une compréhension de leurs antécédents. J’espère juste qu’au moment où Archie et Lili grandiront, les choses seront plus calmes et la famille plus unie, même s’ils continuent de vivre à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. Ce n’est ni la faute ni la responsabilité des enfants, alors espérons que les adultes pourront créer un monde meilleur pour la prochaine génération de membres de la famille royale. »