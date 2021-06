La culpabilité des mamans détruit la maternité et « bloque la révolution des genres »

La star de HGTV Erin Napier a posté une photo d’elle ce mois-ci en train d’allaiter sa fille nouveau-née au biberon avec une légende qui commençait par « juste un petit encouragement pour vous les mamans qui n’avez pas pu allaiter ». Ce que beaucoup de femmes ont entendu, c’est « lâchez la culpabilité ».

Des milliers de femmes ont remercié Napier pour son message, écrivant « nourrir c’est mieux » et qu’il ne devrait « jamais y avoir de honte » dans des choix aussi intimes. Une femme a écrit qu’elle « se sentait vue ».

Napier rejoint un certain nombre de mamans célèbres qui, ces dernières années, ont partagé leurs luttes contre la culpabilité des mamans. Megan Fox a détaillé le mois dernier la pression qu’elle ressentait pour retourner au travail peu de temps après l’accouchement, ce qui, selon elle, « crée de la culpabilité » parce que les femmes d’Hollywood devraient donner la priorité à la perte de poids et au retour sur le plateau plutôt qu’à la guérison et à la nutrition de leurs nouveau-nés. En 2018, Serena Williams a partagé sur Instagram qu’elle se débattait parce que « j’avais l’impression de ne pas être une bonne maman ». Pink a déclaré en ce qui concerne la parentalité: « Je me mets beaucoup trop de pression, je pense que nous le faisons tous. »

Sur TikTok, les vidéos avec le hashtag #momguilt totalisent plus de 30 millions de vues.

De plus en plus de femmes normalisent les sentiments de culpabilité de leur mère et encouragent les autres à abandonner son emprise sur leur vie. Alors que les femmes individuelles peuvent être en mesure de tempérer leurs sentiments de culpabilité, les experts disent que ce phénomène culturel profondément enraciné ne peut pas être abordé collectivement sans des changements majeurs dans la façon dont la société pense à qui devrait s’occuper des enfants.

Les sociologues qui étudient la maternité affirment que la culpabilité maternelle est le produit d’une croyance culturelle selon laquelle les femmes sont les « meilleures » soignantes « naturelles », ce qui les rend principalement responsables du bien-être de leurs enfants. Les mères sont chargées de naviguer parmi les conseils accablants et souvent contradictoires concernant tout, de l’alimentation au sommeil en passant par le développement.

« Cela signifie que si quelque chose ne va pas – si un enfant tombe malade ou se blesse ou a des difficultés à l’école ou dans la vie en général – les mères seront blâmées », a déclaré Jessica Calarco, professeur de sociologie à l’Université d’Indiana dont le programme de recherche se concentre sur les systèmes d’inégalité. « Ce blâme, ou la possibilité de blâmer, est la source de la culpabilité maternelle. Essentiellement, les mères se sentent coupables lorsque quelque chose ne va pas avec leurs enfants – ou lorsque quelque chose pourrait mal tourner avec leurs enfants – parce que notre société leur dit qu’elles devraient pouvoir pour protéger leurs enfants de tous les dommages possibles.

Les enfants peuvent grandir pour être en bonne santé et heureux, qu’ils boivent au biberon ou au sein, qu’ils aillent à la garderie ou qu’ils restent à la maison pendant les premières années de leur vie. Mais la ferveur autour de ces débats suggère des conséquences désastreuses si une mère fait un mauvais choix, créant des cycles de peur et de culpabilité qui non seulement nuisent à la santé mentale des mères (qui est de loin l’un des indicateurs les plus cruciaux du bien-être d’un enfant) mais détournent également l’attention des problèmes structurels plus larges qui rendent la maternité impossible pour toutes les femmes.

« La culpabilité maternelle est la clé de voûte de l’inégalité entre les sexes ici aux États-Unis », a déclaré Caitlyn Collins, professeur de sociologie à l’Université de Washington. « Cela bloque la révolution des genres. »

Comment la culpabilité maternelle blesse les mères

Les experts soutiennent, et de nombreuses mères sont d’accord, que les attentes en matière de maternité sont catégoriquement impossibles à satisfaire. Et pourtant, les femmes essaient sans cesse, parce qu’elles reçoivent le message que la maternité est au cœur de ce que signifie être une bonne femme et, comme l’a dit Collins, « faire son genre correctement ».

« Ils obligent les femmes à travailler encore plus dur pour essayer d’atteindre ce qui est un objectif impossible », a déclaré Collins.

La culpabilité maternelle n’est pas un sous-produit biologique de l’investissement des mères dans leurs enfants. La culpabilité maternelle, a déclaré Calarco, est un outil utilisé par la société pour maintenir les mères à leur place. Lorsque les mères sont motivées par la culpabilité, elles donnent la priorité à leurs enfants et à leur famille avant leurs propres besoins et carrières, donnant aux hommes la possibilité de rester en tête.

« Cela pourrait signifier travailler à temps partiel après l’accouchement, ne pas postuler à des postes qui nécessiteraient de longues heures de travail ou de longs déplacements, ou quitter le marché du travail pour s’occuper de leurs enfants à la maison. C’est facile de dire – ‘eh bien, les femmes fait ces choix, donc c’est OK. Mais une fois que les femmes ont fait ces choix, il devient plus facile pour les entreprises et les couples hétérosexuels de justifier de déprioriser davantage les carrières des femmes », a déclaré Calarco.

La culpabilité de maman peut aussi avoir des coûts de santé collectifs. Dans l’une des études de Calarco, elle et sa co-auteur Elizabeth Anderson ont découvert que la culpabilité jouait un rôle en poussant certaines mères à s’opposer aux vaccins COVID-19 pour leurs enfants.

« Les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux ont ciblé les mères, leur disant que le vaccin COVID-19 causerait de graves dommages », a-t-elle déclaré.

La « guerre des mamans »

Une autre façon dont la culpabilité maternelle se manifeste est de dresser les femmes les unes contre les autres. Cela peut ressembler au débat sur l’allaitement/le biberon ou les mères employées et les mères au foyer revendiquant chacune la morale.

« Les femmes peuvent se protéger de la culpabilité, en partie en diffamant les autres femmes qui font des choix différents des leurs », a déclaré Calarco.

Le problème avec les « guerres des mamans », a déclaré Collins, c’est qu’elles détournent l’attention de la réalité des raisons pour lesquelles une femme ressent le besoin de juger les autres mères pour leurs décisions.

« Le fait que des femmes se battent entre elles, ou pensent qu’elles sont constamment jugées les unes par les autres, nous empêche de regarder plus largement pour penser : ‘attendez une seconde, pourquoi est-ce que nous nous sentons tous si stressés et coupables et submergés en permanence ?, ‘ », a déclaré Collins. « Il se passe quelque chose de plus grand et de plus important et notre colère ne devrait pas être dirigée les uns contre les autres, mais en fait, vers un système qui rend difficile pour nous tous d’avoir la vie de famille épanouissante que nous voulons et méritons également. »

Beaucoup de femmes pensent que le problème est leur voisine d’à côté, la mère qui se couche tard en glaçant un gâteau pour la vente de pâtisseries de l’école. Mais Collins dit que le coupable est une société profondément individualiste qui ne répartit toujours pas les coûts et la responsabilité de l’éducation des enfants de manière égale.

Lâcher prise sur la culpabilité de maman

Les recherches de Collins montrent qu’en raison d’une version intensive du maternage, les femmes sont censées être à la hauteur, la culpabilité maternelle est un phénomène omniprésent dans de nombreux pays occidentaux riches. Mais elle soutient que les autres pays dont les États-Unis manquent sont une série de politiques publiques qui peuvent aider les femmes à atténuer cette culpabilité.

Les États-Unis sont le seul pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n’offre pas de congés payés sur une base nationale et c’est l’un des cinq pays les moins abordables pour la garde d’enfants.

« Sans une infrastructure en place pour aider les parents à vivre la vie épanouie qu’ils souhaitent à la maison, en conciliant qu’avec leurs engagements professionnels rémunérés, la culpabilité aiguë est une conséquence très réelle », a déclaré Collins.

Les experts disent que pour que les mères abandonnent la culpabilité, elles doivent cesser de la considérer comme inévitable.

« La pandémie a vraiment créé des fractures dans notre imagination culturelle collective quant à savoir qui peut et doit s’occuper des enfants », a déclaré Collins. « Pour moi, c’est une possibilité générative très excitante de changement social et politique. Cette idée du genre ‘Attendez une seconde. Ce n’est peut-être pas de ma faute si la vie est si dure.’ Et je pense que cela aide les femmes à dire : ‘Attendez une seconde. Ce n’est pas que ma voisine d’à côté est juste plus organisée et au top que moi, et je suis jalouse d’elle. C’est peut-être trop difficile pour nous tous. ‘ »