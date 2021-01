La femme de Rod Stewart a fait un coup effronté lors d’un de ses concerts … lançant une paire de pantalons pour hommes sur scène.

Penny Lancaster a secrètement lancé les sous-vêtements alors que Sir Rod était bombardé de culottes pour femmes – une longue tradition lors des concerts.

Rod, 76 ans, a été déconcerté par la paire solitaire de pantalons pour hommes «horribles» alors qu’il se produisait à Las Vegas.

Ce n’est que dans les coulisses que le chanteur de You Wear It Well a découvert que Penny, 49 ans, lui avait fait une blague. Sir Rod a vu le côté drôle, cependant.

Il a rappelé: «Je chantais à Las Vegas et une paire de sous-vêtements pour hommes est apparue. Ils étaient vraiment horribles. C’est ma femme qui les a vomi! Elle s’est cachée dans le public et a jeté une paire de sous-vêtements pour hommes.

Sir Rod avait peut-être une façade en Y – mais il n’a pas été offensé. Le chanteur a admis: « Je vais encore avoir des milliers de femmes qui jettent leur culotte. »







(Image: Getty)



Sir Rod n’est pas la seule star à être bombardée de lingerie, bien sûr.

L’engouement a commencé dans les années 60 avec Sir Tom Jones et Engelbert Humperdinck. Ces jours-ci, même Justin Timberlake obtient sa juste part de pureté.

Mais la nouveauté s’est dissipée sur l’entraîneur de The Voice, Sir Tom, 80 ans, qui a supplié les fans de s’arrêter.

Rod, qui travaille avec le mannequin Penny depuis 1999, a révélé la blague du pantalon sur le podcast de la légende du football Harry Redknapp.

On a demandé à Rod, un amateur de football, ce qu’il préférait: un concert devant 100000 femmes hurlantes jetant des culottes ou marquer le vainqueur du Celtic en finale de la Ligue des champions.

« Oh, donne-moi le but, ouais, » répondit le chanteur chatouillé.

Le Harry Redknapp Show est un nouveau podcast tous les mardis. Jusqu’à présent, les invités ont inclus son fils expert de la télévision Jamie, Frank Lampard, Mo Gilligan et Romesh Ranganathan.