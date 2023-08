La cuisinière Erin Patterson, mort de champignons empoisonnés, rompt sa couverture après s’être «cachée» à cause d’un repas mortel qui a tué trois personnes

LA maman qui aurait servi un déjeuner aux champignons vénéneux qui a fait trois morts a été repérée après s’être cachée.

Erin Patterson, 48 ans, a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail Heather Wilkinson et son mari Ian chez elle à Leongatha, en Australie.

Erin Patterson est suspectée dans une affaire d’empoisonnement mortel aux champignons

La mère de deux enfants aurait organisé le rassemblement meurtrier le 29 juillet dans le but d’essayer de reconquérir son ex-mari Simon Patterson.

Après avoir mangé le repas du 29 juillet, les invités sont tombés gravement malades et Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard.

Les détectives des homicides ont confirmé qu’Erin était une suspecte dans l’affaire mystérieuse alors que la mère de deux enfants cuisinait le repas chez elle – mais n’était pas tombée malade.

Et les avocats d’Erin ont été contraints de camper devant son domicile jeudi pour remettre des instructions juridiques après sa fuite.

La confusion a entouré le sort de la mère de deux enfants – mais elle a été photographiée vendredi en train de retirer de l’argent à un guichet automatique dans le centre-ville de Melbourne.

Selon Daily Mail Australia, elle a été aperçue portant la même chemise rouge et le même pantalon blanc dans lesquels elle a été photographiée mardi.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

