La cuisinière à gaz sur laquelle vous cuisinez pourrait donner de l’asthme à vos enfants, selon une étude américaine

Selon une étude, environ 650 000 enfants aux États-Unis souffrent probablement d’asthme à cause des cuisinières à gaz.

Les poêles libèrent du monoxyde de carbone et du dioxyde d’azote qui augmentent le risque de lésions respiratoires.

Les défenseurs du climat se réfèrent à l’étude pour aider à plaider en faveur de l’élimination progressive des combustibles fossiles.

La plupart des parents savent que la fumée secondaire peut provoquer de l’asthme chez les enfants. Il est probablement surprenant que la cuisson sur une cuisinière à gaz comporte des risques similaires.

C’est selon un étude dans le Journal international de recherche environnementale et de santé publique à comité de lecturequi attribue 12,7 % des cas d’asthme chez les enfants aux États-Unis aux polluants atmosphériques des cuisinières à gaz.

La combustion de gaz libère des polluants comme le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote et le formaldéhyde, qui augmentent le risque de lésions respiratoires.

“C’est évitable”, a déclaré à Insider Brady Seals, responsable du programme Bâtiments sans carbone du groupe de réflexion RMI et co-auteur de l’étude. “Nous espérons que cette étude pourra sensibiliser et fournir aux décideurs les données dont ils ont besoin pour faire quelque chose à propos de cette question.”

Les résultats sont basés sur une analyse de recherches antérieures qui estimaient que les enfants vivant dans des maisons avec des cuisinières à gaz étaient 34 % plus à risque de développer de l’asthme. Ce facteur de risque, combiné aux données de 2019 montrant que plus d’un tiers des ménages américains cuisinaient principalement au gaz, a indiqué qu’environ 650 000 enfants souffraient probablement d’asthme à cause des cuisinières à gaz, selon l’étude.

Seals, dont l’employeur préconise l’électrification des bâtiments, a déclaré qu’il y avait des décennies d’études sur la corrélation entre les cuisinières à gaz et l’asthme infantile, mais qu’elles ont été cloisonnées ou mises de côté. Aujourd’hui, certains défenseurs du climat rassemblent les éléments pour renforcer les arguments en faveur de l’élimination progressive des combustibles fossiles dans les bâtiments, ce qui représentent environ 13 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unisselon l’Agence de protection de l’environnement.

“Cet adage selon lequel” si c’est mauvais pour le climat, c’est probablement mauvais pour votre santé “, nous a amenés à commencer des recherches sur ce sujet il y a environ trois ans”, a déclaré Seals.

RMI et Rewiring America, un autre groupe d’électrification qui a aidé à rédiger l’étude, plaident en faveur de codes du bâtiment interdisant les branchements au gaz dans les nouvelles constructions en Amérique. Des dizaines de villes, principalement en Californie, ont cette politique depuis 2019.

L’élan a été accueilli par une campagne d’opposition menée par l’industrie gazière américaine et ses alliés dans les assemblées législatives des États. Au moins 20 États américains majoritairement conservateurs ont promulgué des lois qui interdisent aux gouvernements locaux de restreindre les combustibles fossiles dans les bâtiments.

L’American Gas Association, un groupe commercial représentant l’industrie du gaz naturel, dans un communiqué critiqué la méthodologie sous-jacente à l’étude sur l’asthme infantile, en partie parce que les chercheurs ont utilisé des estimations des risques pour la santé et n’ont pas effectué leurs propres mesures sur l’utilisation des appareils, les émissions ou les expositions.

L’industrie du gaz souligne également souvent qu’une ventilation adéquate réduit considérablement la concentration de polluants provenant des cuisinières à gaz.

Bien que cela soit vrai, Seals a déclaré que de nombreux États et villes n’exigeaient pas que les cuisinières à gaz soient ventilées vers l’extérieur. Les hottes aspirantes et les ventilateurs ne sont pas garantis pour purifier l’air, et les gens ne les utilisent pas toujours.

Seals a ajouté que les agences fédérales américaines devraient renforcer la surveillance. L’Agence américaine de protection de l’environnement ne réglemente pas la qualité de l’air intérieur, mais il pourrait émettre des directives non contraignantes qui aident à influencer les autorités nationales et locales qui mettent à jour les codes du bâtiment. La Commission américaine de sécurité des produits de consommation pourrait également réglementer les polluants des cuisinières à gaz ou exiger des étiquettes d’avertissement, a déclaré Seals.

Le chef de la commission, Richard Trumka Jr., a indiqué en décembre que l’agence se dirigeait dans cette direction et a déclaré qu’une interdiction pure et simple des nouvelles cuisinières à gaz était “une possibilité réelle”. La colline a rapporté. Le même mois, les démocrates au Congrès a demandé à l’agence de prendre des mesures pour protéger les personnes contre les dangers.