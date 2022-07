La cuisine top secrète de Love Island qui nourrit les insulaires révélée – et pourquoi le casting a commencé à propos de la nourriture

Le meilleur gourmet de LOVE Island a révélé le seul changement de menu qui a laissé les candidats extrêmement “mécontents”.

Le chef cuisinier du programme ITV2, Ferenc, s’occupe à la fois des stars de l’émission et de l’équipe de production au sens large, à partir d’une cuisine sous tente située dans l’enceinte plus large de la villa.

Rex

Reddit/Île d’amour

Le chef cuisinier Ferenc prépare chaque jour le déjeuner et le dîner des vedettes du spectacle[/caption]

Ferenc était impatient de ne pas blâmer les étoiles de la saison huit de Love Island – mais a plutôt raconté comment c’était la cohorte précédente qui avait lancé son changement de menu.

Il a déclaré à une vidéo Reddit qu’il y avait beaucoup de possibilités pour les repas végétaliens et végétariens, et a poursuivi : « Lundi, nous ne faisons que de la nourriture végétarienne et végétalienne, donc beaucoup d’options.

«Chaque semaine, chaque semaine.

« Nous avons commencé l’année dernière – et l’année dernière, les gens n’étaient pas vraiment contents – mais cette année, ils le sont.

LIRE LA SUITE L’ÎLE D’AMOUR ABUS MALADE Jacques O’Neill de Love Island et sa mère ont reçu des menaces de mort fin du jeu Les fans de Love Island sont sûrs qu’un couple se séparera alors qu’ils “travaillent” sur la tournure de la soirée cinéma

« C’est juste un jour, un jour sans viande. C’est un message pour les gens – vous n’avez pas besoin de manger de la viande tous les jours.

Ferenc a confirmé que, malgré sa propre cuisine, la nourriture de la villa était expédiée chaque jour.

Il a ajouté: “Nous déjeunons et dînons tous les jours

«Ils mangent toujours la nourriture, mais ils aiment aussi beaucoup le hamburger et les côtes levées.





“Nous recevons toujours des commentaires des candidats et de la production, chaque jour.”

Cette année, la célèbre cuisine extérieure de l’émission est revenue avec la révélation de l’aménagement de la villa.

En savoir plus sur le soleil MAISON ENFER Je suis un expert juridique – c’est quand vous ne pouvez pas vous plaindre de vos voisins L’eau bonne idée Maman partage un hack astucieux pour s’assurer que la pataugeoire reste exempte d’insectes et d’herbe

Love Island 2022 : Rencontrez les insulaires Lisez toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island Rencontrez le casting de Love Island de 2022

Qui est la candidate Paige Thorne ?

Qui est l’insulaire sourde Tasha Ghouri ?

Rencontrez Gemma, la fille de Michael Owen

Summer Botwe cherchera à gagner le prix

Qui est Indiyah Polack ?

Rencontrez l’insulaire Davide Sanclimenti

Qui est Ekin-Su Cülcüloğlu ?

Qui est le tatoué Luca Bish ?

Rencontrez le microbiologiste Dami Hope

Qui est Danica Taylor ?

Andrew Le Page cherchera à remporter le prix

Rencontrez l’insulaire Deji Adeniyi

Qui est Billy Brown ?

Qui est Adam Collard ?

Jetez un œil à la nouvelle villa Love Island Toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island

C’est le plus grand espace de cuisson à ce jour et dispose d’un îlot blanc en forme de L avec des éléments intégrés et des tiroirs de couleur granit.

Le tout est posé sur une terrasse en bois, surplombant un coin salon et les collines.

Rex

Reddit/Île d’amour

Le chef Ferenc a déclaré que les lundis sont des jours sans viande dans la villa Love Island[/caption]

TVI

Le chef a raconté à quel point les stars de l’émission de l’année dernière étaient extrêmement «mécontentes» des options végétariennes un lundi – mais les acteurs de cette année vont bien[/caption]