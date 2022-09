La «cuisine Kaidi» de Jharkhand sert de la nourriture derrière les barreaux pour donner aux clients un avant-goût de la vie en prison

‘Kaidi Kitchen’ a ouvert ses portes dans le Jameshedpur de Jharkhand, dans le but de donner à ses clients “l’expérience unique” de manger de la nourriture à l’intérieur d’une cellule de prison. Le restaurant est complet avec des coins salons imitant ceux des prisons, avec des serveurs vêtus d’uniformes de prisonniers et un geôlier portant des menottes qui sert les clients, rapporte l’agence de presse ANI.

Des photos devenues virales sur Twitter montrent des invités assis à des tables à l’intérieur de ce qui ressemble à une cellule de prison, avec des barreaux et des serrures. Une personne portant l’uniforme d’un constable monte la garde aux barreaux. Le décor implique des murs qui donnent l’apparence de briques sans plâtre, de hautes fenêtres et des personnages animés de policiers et de cambrioleurs affichés tout autour.

Certains utilisateurs de Twitter ont été déconcertés par le thème. “Si c’est le thème de la prison, je suppose que ces restaurants servent de la nourriture dans des ustensiles puants et pas de climatisation également, assis sur des bancs en fer”, a commenté l’un d’eux avec ironie.

Jamshedpur, Jharkhand | Un restaurant sur le thème de la prison, «Kaidi Kitchen», a ouvert ses portes à Jamshedpur pour offrir aux clients une expérience unique de nourriture à l’intérieur de la prison. Des coins salons ressemblant à des cellules de prison avec des serveurs déguisés en prisonniers et un geôlier portant des menottes, servent le peuple pic.twitter.com/Nx3KEDFsWs — ANI (@ANI) 3 septembre 2022

WTF ? ! Ce sera une ‘répétition’ pour certains, avant d’atterrir en prison ! https://t.co/GNevSANKdk – Rajagopal PS️ (@RajagopalPS10) 3 septembre 2022

seule ma ville peut ✋ https://t.co/4z4cSlcHbm — : ̗̀➛♡《ᵗˢ ᵐᶦᵈⁿᶦᵍʰᵗ ᵉʳᵃ》 (@swaxtweets) 3 septembre 2022

Cela aussi est ouvert quelque part (je ne me souviens plus exactement) en Chine ou au Japon. . – Sachin Mahajan (@Essem76) 3 septembre 2022

Si c’est le thème de la prison, je suppose que ces restaurants servent de la nourriture dans des ustensiles puants et pas de climatisation également, assis sur des bancs en fer. – Loup Solitaire (@NirrajS) 3 septembre 2022

Dans ce qui est presque l’antithèse de la Kaidi Kitchen, il y a un Bail-Out Cafe dans l’Uttar Pradesh. Ce dernier, cependant, n’est pas une simulation mais la vraie affaire. Le Bail-Out Cafe, un lieu de loisirs unique, a été construit à l’intérieur du cordon de police dans la ville de Saharapur, dans l’Uttar Pradesh. Il est construit après la rénovation d’une ancienne cafétéria de la police.

Le département de police de l’UP a récemment publié une vidéo du café nouvellement construit. Mme Preeti Yadav, une ASP harapur, a déclaré dans la vidéo que les policiers étaient jugés chaque fois qu’ils visitaient un café conventionnel, ils peuvent donc désormais passer un moment paisible au Bail-Out Cafe. Notamment, Bail-Out n’est pas seulement disponible pour les policiers, mais aussi pour les civils.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici