La cuisine indienne se classe cinquième dans la liste des meilleures cuisines du monde, Desi Twitter réagit

Taste Atlas a récemment révélé que l’Inde est classée cinquième sur la liste mondiale des meilleures cuisines pour 2022. Le classement est entièrement basé sur les votes du public. L’Italie a pris la première position, suivie de la Grèce et de l’Espagne. Le top 10 comprend la France, la Turquie, le Pérou, le Japon, le Mexique et les États-Unis. L’Inde a reçu 4,54 points et les aliments les mieux notés du pays comprennent “garam masala, malai, ghee, naan au beurre et à l’ail, keema”. Il y a un total de 460 articles dans la liste. Selon la liste, les meilleurs restaurants à essayer La cuisine indienne est Shree Thaker Bhojanalay (Mumbai), Karavalli (Bengaluru), Boukhara (New Delhi), Dum Pukht (New Delhi), Comorin (Gurugram) et 450 autres.

Le tweet de Taste Atlas a recueilli des tonnes de réactions. “Bonjour, je pense qu’il y a eu une erreur. L’Angleterre est sur cette liste pour une raison quelconque », a écrit un utilisateur de Twitter. Jetez un œil au tweet :

Une personne a écrit : “C’est une liste que vous feriez si vous n’aviez jamais mangé.” Le tweet a recueilli 44,5 millions de vues.

La liste me semble absolument aléatoire.— Faizफैज़فیض (@faiz_IAS) 24 décembre 2022

Mais les États-Unis sont connus pour la nourriture de tout le monde. Lol Ne pense pas que McDonalds et la casserole de thon comptent comme la meilleure cuisine.— Chuey Martinez (@ChueyMartinez) 24 décembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, la plate-forme de livraison de nourriture en ligne Swiggy a publié la 7e édition de son rapport annuel sur les tendances et le poulet biryani est à nouveau apparu comme le plat le plus commandé sur la plate-forme. Selon le rapport, le poulet biryani est en tête des classements en tant que plat le plus commandé sur l’application pour la septième année consécutive. Le succès du poulet biryani n’est pas vraiment surprenant.

Après tout, la plupart d’entre nous aiment une assiette de riz aromatique à grains longs et de morceaux de poulet parfaitement cuits. “Le plat a montré son ‘Asli dum’ avec une commande époustouflante de 137 Biryanis par minute; c’est 2,28 Biryanis par seconde », a lu le rapport annuel sur les tendances de Swiggy. Le biryani au poulet a été suivi du masala dosa, du riz frit au poulet, du masala au beurre de paneer et du naan au beurre comme articles les plus commandés sur Swiggy.

