Victoria Beckham a surpris les fans avec le dernier aperçu de leur domicile.

Fashionista Posh a secoué un pantalon en plastique brillant alors qu’elle grimpait sur une échelle pour atteindre les placards du haut de la cuisine.

« Les déesses domestiques portent des pantalons en plastique! » elle a écrit: « Trier les collations des enfants avant le rendez-vous … j’ai hâte de voir ce que vous portez @davidbeckham #sexpants. »

Victoria a associé le pantalon à des chaussures assorties et à une chemise blanche impeccable, dégageant une forte ambiance chic de bureau.

Elle a gratté ses cheveux lisses en un chignon volumineux pour un look de femme d’affaires sophistiqué.

Les amis et les fans de célébrités ont jailli de la photo, y compris Kourtney Kardashian qui a publié un emoji en forme de cœur noir.







(Image: victoriabeckham / Instagram)



La future belle-fille, Nicola Peltz, a également lancé un coup de pouce en l’air, commentant: « Ce regard est tout! »

Un fan a sonné: « Ma première pensée était pour votre sécurité sur cette échelle dans ces talons! »

« Je parie que David est un garçon heureux », a ajouté un autre effrontément.

Posh va de mieux en mieux récemment, avec la rumeur selon laquelle elle et son mari David, l’as du football, ont signé un accord avec le géant du streaming Netflix.







(Image: davidbeckham / Instagram)







(Image: Internet inconnu)



On dit que l’émission se concentrera sur la vie et les carrières du super couple showbiz.

La famille Beckham est au septième ciel depuis l’été, lorsque son fils aîné Brooklyn, 21 ans, a posé la question à sa petite amie Nicola, 25 ans.

L’actrice américaine, 25 ans, a été un succès auprès des parents de Brooklyn, Victoria et David offrant leur bénédiction pour l’union.

Nicola a également noué une relation douce avec la petite Harper, se promenant main dans la main avec elle lors d’une virée shopping à Londres après le premier verrouillage.







(Image: WireImage)









(Image: nicolapeltz / Instagram)



Et la rumeur dit que la liste des invités s’annonce vraiment parsemée de stars, avec l’annonce que Sir Elton John a fait la coupe.

Après que Posh et Becks aient assisté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018, il est maintenant dit qu’ils ont l’intention de rembourser la faveur et d’inviter le couple royal.

Et il est rapporté que Brooklyn passera Noël de l’autre côté de l’étang avec la famille de Nicola.

Un initié a déclaré au magazine Heat: « Brooklyn ne reviendra probablement pas, car il devrait être mis en quarantaine pendant deux semaines à son arrivée au Royaume-Uni et à nouveau à son retour aux États-Unis, ce qui est un énorme problème. »