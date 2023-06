La cuisine communautaire se débat alors que l’inflation pousse davantage de familles dans la pauvreté à Buenos Aires

Anahí Robledo, travailleuse domestique dévouée, gère une cuisine communautaire dans un quartier pauvre de la périphérie de Buenos Aires, où elle nourrit 50 familles chaque jour.

La cuisine est une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles touchées par l’inflation chronique qui a plongé quatre Argentins sur dix dans la pauvreté.

L’Argentine est aux prises avec une grave crise économique, avec des taux d’inflation qui devraient atteindre environ 150 % d’ici la fin de 2023.

Robledo a déclaré que la soupe populaire dans laquelle elle travaille ne peut pas suivre le rythme : elle est passée de 10 ou 15 familles à environ 50 aujourd’hui.

« Vous ne pouvez pas compter les plats que nous devons préparer pour autant de personnes », a déclaré Robledo, une employée de maison de 47 ans qui fait du bénévolat à côté, alors qu’elle pétrissait du pain.

« Cela me rend triste parce que rien n’a changé et que tout continue de s’aggraver. J’aimerais que chaque famille ait une assiette de nourriture sur sa table pour manger avec ses enfants et ne pas avoir à venir dans une soupe populaire », a-t-elle déclaré.

L’Argentine a longtemps lutté contre une inflation élevée, la faiblesse de sa monnaie et l’endettement, mais les prix mondiaux élevés liés à la guerre en Ukraine et l’une des pires sécheresses du pays ont nui à sa capacité à stabiliser son économie.

L’agence argentine des statistiques officielles devrait publier plus tard mercredi les données officielles sur l’inflation pour le mois de mai, les analystes prévoyant une hausse mensuelle de 8,8 %, encore plus rapide que le bond de 8,4 % un mois plus tôt. Le taux annuel est déjà de 109 %.

Pour obtenir la quantité croissante de nourriture dont ils ont besoin, Robledo se rend dans un grand marché de la périphérie de Buenos Aires pour fouiller dans les fruits et légumes jetés et récupérer ce qu’elle peut.

« Nous allons au marché de gros et de là nous récupérons les légumes. Lorsque les garçons sortent pour les jeter, nous les attrapons, les nettoyons, les hachons et les congelons », a-t-elle déclaré.

Comme dans les autres soupes populaires du pays de 46 millions d’habitants, de nombreux enfants viennent se faire nourrir.

« Pourquoi y a-t-il un tel besoin ? C’est comme si quelque chose n’allait pas, comprenez-vous ? Nous sommes pires qu’avant », a déclaré Robledo en servant du riz au lait à une fille dans une bouteille en plastique découpée.

« Comment dire aux gens qu’il n’y a plus rien pour eux ? »