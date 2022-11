La crypto un « écosystème totalement corrompu », selon Nouriel Roubini

L’économiste au franc-parler Nouriel Roubini a décrit la crypto et certains de ses principaux acteurs comme un “écosystème totalement corrompu”.

Lors d’un panel organisé par Dan Murphy de CNBC lors de la Semaine des finances d’Abu Dhabi mercredi, le professeur de l’Université de New York a déclaré qu’il y avait “sept C de crypto”: “Dissimulé, corrompu, escrocs, criminels, escrocs, aboyeurs de carnaval”, et enfin , le directeur général de Binance Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, qui a pris la parole lors d’un panel précédent lors de la même conférence.

“La leçon des dernières semaines est que ces gens devraient sortir d’ici”, a ajouté Roubini. CNBC a contacté Binance et Changpeng Zhao pour commentaires.

Les turbulences récentes sur le marché de la cryptographie ont vu l’effondrement de l’un des plus grands échanges de cryptographie au monde, FTX, avec la révélation d’emprunts et de prêts très risqués et non durables par la société et les fonds d’investissement connexes.

Le prix de bitcoins a plongé en dessous de 17 000 dollars pour la première fois depuis 2020, et certains craignent que la contagion ne se propage pour renverser d’autres acteurs majeurs, tels que Crypto.com. Le PDG de l’entreprise a démenti.

Binance a centré à plusieurs reprises l’histoire sur FTX, la société suggérant initialement qu’elle achèterait son rival défaillant avant de se retirer de l’accord.

“Je n’arrive pas à croire que CZ et Binance aient une licence pour opérer aux Émirats arabes unis. Il est interdit au Royaume-Uni, il est fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice pour blanchiment d’argent“, a déclaré Roubini, surnommé “Dr. Doom” pour ses prévisions pessimistes antérieures, y compris une prédiction du krach immobilier en 2007-2008.