La crypto s’effondre, les masques de Mone et les adieux en or : les prix d’affaires Observer 2022

Hollywood a les Oscars, la littérature a le prix Booker et le sport a la BBC Sports Personality of the Year. Mais dans le monde des affaires, il y a peu de chances de reconnaître les réalisations de ses sommités (au-delà des récompenses commerciales ennuyeuses ou des procès criminels occasionnels). Ainsi, chaque année, la colonne de l’agenda des affaires de l’Observateur se propose de corriger ce tort. Voici nos récompenses pour les titans de l’industrie de 2022.

Le prix Matt Hancock pour la fonction publique

Au début de la pandémie de coronavirus, des millions de Britanniques ont exprimé leur gratitude à ceux qui ont fait un effort supplémentaire dans leur service au public. Une entreprise liée à la consœur conservatrice Michelle Mone serait allée encore plus loin : 5 000 milles supplémentaires vers la Chine, pour être précis, pour trouver des équipements de protection pour le NHS.

Bien sûr, les récompenses de Lady Mone allaient un peu au-delà du coup de main hebdomadaire donné aux travailleurs clés. Les documents rapportés par le Gardien en novembre a montré qu’elle et ses enfants avaient également reçu 29 millions de livres sterling des bénéfices de la société PPE.

Mone a pris un “congé autorisé” de la Chambre des Lords pour “effacer son nom” d’une manière encore indéterminée, il est donc peu probable qu’elle se rende à la cérémonie de remise des prix. Mais si elle le faisait, elle utiliserait probablement son discours pour remercier son mari, Douglas Barrowman, qui a également semblé jouer un rôle clé dans PPE Medpro, et leurs avocats, qui seront sûrement reconnaissants qu’il existe un enregistrement permanent de leur travail engagé sur au nom de leurs clients.

Le prix Bonnie and Clyde du meilleur couple

Sam Bankman-Fried après son arrestation à Nassau en décembre. Photographie : Dante Carrer/Reuters

Le monde des affaires a eu sa juste part d’amants maudits, mais peu de ces histoires romantiques se sont terminées par ce que les procureurs ont appelé “l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis”.

Techniquement, Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison n’auraient plus eu de relation amoureuse au moment où l’échange de crypto FTX s’est effondré de manière spectaculaire en novembre. Ils étaient certainement impliqués financièrement. Les liens étroits entre le FTX de Bankman-Fried et le fonds spéculatif affilié Alameda Research, dont Ellison était le directeur général, font désormais l’objet d’un examen minutieux par les procureurs.

Bankman-Fried a été emmené ce mois-ci menotté par les autorités bahaméennes. Ellison a accepté de plaider coupable à sept infractions, dont la fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent (peine maximale combinée : 110 ans) et elle coopère avec les enquêteurs. Car il n’y a jamais eu d’histoire de plus de malheur, etc.

Le prix Andy Warhol de la politique

Kwasi Kwarteng : déménageur rapide. Photographie : Toby Melville/Reuters

Oubliez 15 minutes de gloire. Au cours de l’automne, il est apparu que le Parti conservateur offrait à quiconque le voulait 15 minutes pour gérer l’économie.

Pour être juste envers Kwasi Kwarteng, il a réussi un peu plus que cela : il a été chancelier pendant 38 jours (le règne le plus court au Trésor britannique depuis plus d’un siècle pour quiconque n’est pas mort en fonction).

Kwarteng a réussi à provoquer presque une crise financière en quelques semaines, c’est donc un gagnant mérité. Mais il y avait un autre défi de taille provenant littéralement du même bureau : Nadhim Zahawi. Il a fait une offre impressionnante pour un poste de chancelier de deux jours, acceptant le poste et disant ensuite à l’homme qui l’a embauché, Boris Johnson, de démissionner le lendemain. Cependant, Johnson a été expulsé avant de pouvoir limoger Zahawi, qui a réussi à s’accrocher pendant 63 jours.

Le prix commémoratif du Presidents Club

Chef d’Aviva Amanda Blanc: à la réception de quelques remarques inappropriées. Photographie: PA

Le sexisme est toujours un problème majeur dans le monde des affaires britannique – mais il peut parfois être difficile de se faire une idée de sa prévalence. Alors félicitations aux actionnaires individuels présents à l’assemblée annuelle d’Aviva pour avoir montré au monde que la misogynie est bien vivante et toujours aussi débile. Un investisseur, apparemment membre de l’école de psychologie féminine Richard Keys, a déclaré à la réunion que la directrice générale, Amanda Blanc, devrait améliorer les rendements en, euh, “porter un pantalon”.

Hautement recommandé : ne blâmez pas tout sur les cinglés des investisseurs individuels. Il n’y a que neuf femmes PDG du FTSE 100, donc les conseils d’administration n’ont toujours pas reçu le mémo indiquant que nous serons bientôt en 2023.

Le plateau doré du Monopoly

Ce gong va à l’extraction de rente la plus impressionnante de l’année. Comme toujours, des points supplémentaires sont offerts si les produits sont essentiels à la vie humaine, il n’y a donc eu qu’un seul gagnant en 2022 : l’ensemble de l’industrie de l’énergie.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait grimper les prix partout à des niveaux insensés. Le grand pétrole, les énergies renouvelables et le nucléaire ont tous fait ce que Vladimir Poutine pourrait décrire comme « une tuerie ».

Les patrons du pétrole et du gaz du secteur ont été amplement récompensés pour leur bonne fortune, mais l’une des plus remarquables était Linda Cook, directrice générale du plus grand opérateur de la mer du Nord, Harbour Energy. Elle a décroché un «bonjour en or» de 4,6 millions de livres sterling dans le cadre de son package salarial de 6 millions de livres sterling. Cook est une experte dans cette forme d’art : en 2010, elle a reçu un “adieu en or” d’une valeur de plus de 30 millions de dollars en indemnités de départ et en pensions comme prix de consolation après avoir raté le poste le plus élevé chez Shell.

Hautement félicité: Hayden Wood, patron de Bulb Energy, qui a continué à percevoir un salaire de 250 000 £ financé par les contribuables pendant des mois après l’effondrement de l’entreprise au coût de 6,5 milliards de £ pour le gouvernement. Bon travail si tu peux l’obtenir.

Prix ​​de la liberté d’expression

Elon Musk, un élément régulier de la cérémonie annuelle de remise des prix de Business Agenda. Photographie: Brian Lawless / PA

Nous rendons hommage à Elon Musk pour son engagement envers «l’absolutisme de la liberté d’expression» qui a duré à peu près aussi longtemps qu’il lui a fallu licencier la moitié des travailleurs de l’entreprise.

Musk a fait grand cas des politiques de modération inégales de Twitter (certaines d’entre elles étant justifiées). Cependant, cela ne l’a pas empêché d’imposer sa propre incohérence, notamment en suspendant les comptes Twitter : d’un traqueur de jet privé qui utilisait des données publiques ; les journalistes qui ont publié des liens vers d’autres sources pour ces données ; des sociétés de médias sociaux rivales ; les personnes qui ont publié des liens vers d’autres sociétés de médias sociaux. La place publique est devenue encore plus désordonnée.