La crypto ne remplace pas le dollar américain, déclare le PDG de Bitfury, Brian Brooks

Les prix de la cryptographie devraient être considérés davantage comme des actions Internet que comme des devises, a déclaré Brian Brooks, l’ancien contrôleur américain par intérim de la monnaie sous l’administration Trump.

Le plus grand malentendu autour des crypto-monnaies est que s’ils “ne font pas un excellent travail pour remplacer le dollar américain, alors la crypto échoue dans sa mission”, a déclaré Brooks, aujourd’hui PDG de la société de minage de bitcoins et de technologie de crypto Bitfury Group, à Ylan de CNBC. Muii au Aspen Ideas Festival lundi.

“La plupart des cryptos consistent à remplacer le système bancaire centralisé par des réseaux qui permettent le contrôle des utilisateurs par rapport au contrôle bancaire … les actifs cryptographiques qui ont des prix ressemblent davantage à des actions Internet”, a déclaré Brooks. “C’est plus comme si vous pariez sur Google si vous pensez qu’il va y avoir un trafic Internet élevé ; si vous le court-circuitez, c’est que les gens vont retourner au bureau de poste, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas qu’Ethereum ou Ripple ou quoi que ce soit d’autre est essayer de remplacer le dollar américain, il essaie de remplacer le système de transmission de la valeur », a-t-il déclaré.

L’ensemble du marché de la cryptographie s’est effondré en 2022, faisant craindre un autre “hiver de la cryptographie”. Plusieurs entreprises de crypto et de technologie ont rapidement annulé leurs plans d’embauche, tandis que beaucoup, y compris le principal échange Coinbase, ont licencié des travailleurs au milieu de la baisse des prix et du commerce de la crypto.

Cela a également conduit de nombreux acteurs de l’industrie à prévoir que des milliers de jetons numériques pourraient s’effondrer, une préoccupation qui n’a fait que croître après l’effondrement récent du soi-disant stablecoin algorithmique terraUSD et de son jeton numérique associé luna. Selon les recherches de CNBC, il existe plus de 19 000 crypto-monnaies et des dizaines de plates-formes de blockchain.

Le problème de Terra a montré “nous en sommes au stade où, fondamentalement, il y a beaucoup trop de blockchains, trop de jetons. Et cela déroute les utilisateurs. Et cela comporte également des risques pour les utilisateurs”, Bertrand Perez, PDG de la Fondation Web3 , a déclaré à CNBC lors du Forum économique mondial de Davos le mois dernier.

“Comme au début d’Internet, vous aviez beaucoup de sociétés pointcom et beaucoup d’entre elles étaient des escroqueries, et n’apportaient aucune valeur et tout cela a été effacé. Et maintenant, nous avons des sociétés très utiles et légitimes”, a déclaré Perez.

Brooks a déclaré qu’il convient de noter que même au milieu de la chute des prix, le bitcoin a toujours surperformé le S&P 500 de 5 fois au cours des 12 derniers mois, et qu’il n’y a pas de session sur “l’avenir des actions américaines” à l’Aspen Ideas. Festival. Bitcoin est en baisse de plus de 56% depuis le début de l’année.

Mais même au milieu de ces changements brusques de valorisation, la tarification des crypto-monnaies n’est “pas plus pertinente que la volatilité de Google”, a-t-il déclaré.

“La valeur de ces jetons que vous obtenez est liée au taux d’adoption du sous-jacent [technology], que des dizaines de millions de personnes effectuent des transactions en bitcoin, la valeur du bitcoin augmente considérablement », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi le bitcoin ne va pas rester à 20 000 $ parce que de plus en plus de gens l’utilisent. C’est la même chose pour beaucoup d’autres choses”, a déclaré Brooks. “La valeur du réseau est ce qui détermine la valeur du jeton”, a-t-il ajouté.

Brooks, qui a signé les premières directives réglementaires définissant ce qu’était un stablecoin et comment il serait autorisé dans le système bancaire américain, a déclaré que “les stablecoins deviendront ce que les gens pensent des dépôts bancaires aujourd’hui”.

“Ce seront des dépôts bancaires qui n’ont pas de frais de solde minimum, n’ont pas de frais de maintenance mensuels, n’ont pas de frais de transaction”, a déclaré Brooks, notant qu’il pense que les pièces stables auront un impact significatif pour les bas- revenus américains en conséquence.

Divulgation: NBCUniversal News Group est le partenaire média du Aspen Ideas Festival.