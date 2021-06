La crypto-monnaie s’est à nouveau brièvement écrasée. Voici pourquoi.

Les crypto-monnaies ont fortement tourné mardi, prolongeant une récente série de fluctuations sauvages.

Pour la première fois depuis janvier, le bitcoin – la pièce numérique la plus populaire au monde – est brièvement tombé en dessous de 30 000 $, un niveau clé que les analystes techniques surveillent. Il a effacé ses gains pour 2021 avant de se redresser pour s’échanger à 32 481,93 $, selon CoinGecko, un site de données sur le marché de la cryptographie.

À un moment donné, le bitcoin a perdu plus de 10% pour s’échanger à 29 154,73 $, perdant plus de la moitié de sa valeur depuis qu’il a atteint un record en avril. C’est après une performance formidable en 2020, avec une augmentation de la monnaie numérique de plus de 300 %.

D’autres cryptos ont rejoint la vente avant de réduire les pertes, avec Ethereum, la deuxième monnaie numérique en termes de valeur marchande, s’effondrant de plus de 5%. Maintenant, il a augmenté de 0,7% au cours des dernières 24 heures.

La vente s’est également propagée à des pièces plus petites comme Dogecoin, une crypto inspirée des mèmes qui à un moment donné a chuté de plus de 25% pour effacer tous ses gains depuis avril. Il a depuis réduit les baisses et est en baisse de 1% au cours de la dernière journée.

Voici ce qui a motivé la dernière vente :

Pourquoi les cryptos tombent-ils ?

Après avoir dépassé 64 000 $ en avril, le bitcoin a eu du mal à retrouver ses sommets historiques depuis lors à la suite d’une série d’événements. Il a subi des pressions en mai après que le milliardaire de la technologie Elon Musk, qui a poussé les commerçants à la folie en mentionnant parfois les cryptos, a déclaré que Tesla cesserait d’utiliser Bitcoin comme forme de paiement en raison des inquiétudes concernant l’impact de la crypto-monnaie sur les combustibles fossiles.

Depuis lors, les cryptos ont tourné sous forme de pièces telles que l’ethereum pour se déplacer généralement en tandem avec le bitcoin.

Début juin, le bitcoin a encore chuté en raison des inquiétudes concernant son utilisation dans l’attaque du ransomware Colonial Pipeline.

Bitcoin, par exemple, a brièvement touché 40 000 $ la semaine dernière et a de nouveau chuté lundi après que la banque centrale de Chine a intensifié la répression des crypto-monnaies. La banque centrale de Chine a déclaré avoir ordonné à certaines banques et sociétés de paiement, dont China Construction Bank et Alipay, de réprimer davantage le commerce des crypto-monnaies.

Bitcoin a perdu plus de 10 % lundi, sa plus forte baisse en un jour en plus d’un mois.

Combien Bitcoin, Ethereum et Dogecoin ont-ils perdu de la valeur ?

Avec les pertes de mardi, le bitcoin a glissé de plus de 50% par rapport à son plus haut historique au-dessus de 64 000 $ à la mi-avril. Certes, le bitcoin est toujours en hausse de plus de 200% au cours des 12 derniers mois.

Ethereum a perdu près de 57% par rapport à son record historique de 4 356,99 $ en mai, tandis que Dogecoin a perdu plus de 70% depuis qu’il a atteint un record d’environ 73 cents le mois dernier, selon CoinGecko.

Est-ce que plus de douleur à venir?

Les cryptos pourraient être sur le point de subir de nouvelles baisses sur la base d’un indicateur étroitement surveillé, selon les analystes techniques.

Au cours du week-end, le bitcoin a formé une croix de la mort, un schéma graphique qui signale le potentiel d’une vente massive. Le prix moyen de Bitcoin au cours des 50 derniers jours est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir plus de pression sur la pièce numérique.

« Les taureaux à long terme du bitcoin deviennent nerveux car une pause de 30 000 $ pourrait entraîner une énorme dynamique de vente », a déclaré Edward Moya, analyste de marché principal au service de trading de devises OANDA, dans une note récente. « De nombreux commerçants ont attendu une nouvelle baisse, ce qui pourrait voir les commerçants de crypto attendre un plongeon vers la zone de 20 000 $ à 25 000 $. »

Certains analystes pensent que la vente massive de bitcoins en mai a affaibli la demande institutionnelle, ce qui devrait maintenir les prix sous pression à court terme.

« Il ne fait aucun doute que la dynamique d’expansion et de récession des dernières semaines représente un revers pour l’adoption institutionnelle des marchés de la cryptographie et en particulier de Bitcoin et d’Ethereum », a déclaré le stratège de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, dans un rapport plus tôt ce mois-ci.

Pourtant, certains utilisent la récente baisse du bitcoin comme une opportunité d’achat. Lundi, MicroStrategy, une société de logiciels d’entreprise, a déclaré avoir récupéré 489 millions de dollars supplémentaires de bitcoins, portant le total de ses avoirs à 105 085 bitcoins.

Les cryptos sont-ils faits pour vous ?

Les nouveaux investisseurs doivent procéder avec prudence. Selon les experts, empiler tout votre pécule dans quelque chose d’aussi volatil que les crypto-monnaies présente de gros risques pour votre retraite. Les gestionnaires de fortune et les experts financiers ont longtemps été sceptiques quant à ces investissements spéculatifs pour les investisseurs amateurs en raison de leurs fluctuations extrêmes.

En 2013, le bitcoin a commencé à s’échanger autour de 13 $ et a atteint plus de 1 000 $ en décembre. Fin 2017, le jeton numérique a bondi à près de 20 000 $, avant de s’effondrer à près de 3 000 $ l’année suivante. Ce qui a suivi a été une augmentation vertigineuse à plus de 64 000 $ en avril 2021.

Dogecoin a connu des booms et des évanouissements similaires. Il a surfé sur une vague similaire à celle de Reddit que des actions comme GameStop et AMC ces derniers mois, accélérée par une série de tweets de Musk, qui pompait la crypto-monnaie.

Même avec les dernières baisses, la forte augmentation de la valeur du bitcoin plus tôt cette année a fait craindre à certains analystes une bulle potentielle sur le marché des crypto-monnaies, le prix du bitcoin – à un moment donné – ayant plus que doublé depuis le début de 2021.

Environ 81% des gestionnaires de fonds interrogés lors d’une récente enquête de Bank of America en juin ont déclaré que le bitcoin était toujours une bulle. C’est contre environ 75 % des gestionnaires qui l’ont dit en mai.

« Bien qu’il n’y ait aucune garantie que Bitcoin se rétablisse cette fois, ceux qui croient en son avenir à long terme pourraient bien voir cette baisse comme une opportunité d’investir davantage », a déclaré James Royal, analyste chez Bankrate.com, dans une note.

« Les traders de crypto-monnaie, en particulier les particuliers, doivent connaître les risques de ce qu’ils possèdent », a ajouté Royal. « Dans certains cas, les risques pourraient être une perte totale de leur investissement. »