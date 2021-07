La crypto-monnaie prend son envol comme moyen de payer des escapades de vacances

Alexandre Spatari | instant | Getty Images

Vous devrez probablement utiliser la crypto-monnaie pour payer ce pirate informatique ransomware qui a gelé votre ordinateur portable, mais où d’autre pourriez-vous utiliser tous vos bitcoins, ethereum et autres pièces numériques pour une utilisation réelle ? Tesla n’est peut-être toujours pas sûr d’accepter à nouveau le bitcoin pour ses véhicules électriques, mais les détenteurs de crypto-monnaie peuvent utiliser d’autres moyens maintenant que les fournisseurs de voyages se réchauffent à l’idée. Le site Web des tarifs aériens Cheapair.com, la compagnie aérienne lettone Air Baltic et Virgin Galactic de Richard Branson acceptent depuis longtemps le bitcoin, et le site de réservation de visites et d’activités basé à Berlin GetYourGuide a commencé à accepter le dogecoin, traité via BitPay, en juin dans le cadre de son expansion aux États-Unis. Les transactions de crypto-monnaie « seront vraiment importantes pour les voyages » et son entreprise envisage d’accepter d’autres pièces à l’avenir, a déclaré Johannes Reck, PDG et co-fondateur de GetYourGuide. « Les gens veulent remettre leur crypto dans le système [and] les voyages sont l’une des plus grandes catégories qui existent », a-t-il ajouté. « Nous prenons maintenant le dogecoin dans le monde réel ; vous pouvez l’appliquer et obtenir une expérience cinétique du monde réel. » Plus de Personal Finance :

Élargissant la portée des États-Unis, le site de voyage commence à accepter le dogecoin La crypto-monnaie séduit également les jeunes générations de voyageurs, selon les acteurs de l’industrie. Alex Simon, cofondateur et PDG de l’application de voyage Elude, qui sortira bientôt, a déclaré que les vacanciers de nouvelle génération « recherchaient des moyens modernes de planifier et de réserver des voyages ». « La possibilité d’acheter votre billet d’avion ou votre hôtel via bitcoin ou d’autres crypto-monnaies est inévitable », a-t-il ajouté. « Bien que l’industrie du voyage soit archaïque, la nouvelle génération de voyageurs, la génération Z et la génération Alpha, exigera de nouvelles formes de paiement et d’autres moyens d’acheter des voyages. » (On pense généralement que la génération Alpha comprend les personnes nées après 2010, souvent les enfants de la génération Y.) Parmi les autres acteurs du tourisme qui effectuent actuellement des transactions en cryptographie, citons la nouvelle propriété Resorts World Las Vegas du Nevada, qui l’accepte pour certains paiements via un partenariat avec la société d’échange de crypto-monnaies britannique Gemini, et le Bobby Hotel à Nashville, Tennessee, où les clients peuvent réserver des séjours et des événements avec dogecoin. et d’autres crypto-monnaies via BitPay.

Pour sa part, le géant des agences de voyages en ligne Expedia a cessé d’accepter directement le bitcoin en 2018, mais 700 000 hôtels et hébergements d’Expedia Group sont disponibles via la plateforme de réservation crypto-friendly Travala.com depuis 2020. Travala.com s’associe également à Viator, société appartenant à Tripadvisor, pour proposer plus de 400 000 activités réservables, ainsi qu’à la société de livraison de nourriture Zomato. Sur Travala.com, autoproclamé « basé sur la blockchain », qui accepte les paiements dans son propre altcoin AVA natif ainsi que 50 autres crypto-monnaies, 70% de toutes les réservations se font désormais par pièce numérique, selon le PDG Juan Otero. La société a déclaré qu’elle voyait actuellement plus d’un million de dollars par semaine en affaires. « Ce sont des partenariats massifs avec certaines des plus grandes marques de voyages en ligne au monde, qui adoptent toutes la crypto », a déclaré Otero. « Au total, Travala.com propose plus de 3 millions de produits de voyage, ce qui fait de nous non seulement le plus grand crypto-friendly [online travel agency], mais l’un des plus importants dans l’ensemble. »

B&B est-il désormais « bed-and-blockchain » ?

Matthieu Leete | Photodisque | Getty Images

Le modèle de crypto-monnaie commence également à changer l’industrie du voyage elle-même. Otero a déclaré que c’était au cœur de Dtravel, qu’il a décrit comme un nouveau réseau de partage de domicile décentralisé, construit sur le modèle de la blockchain, que Travala.com a lancé en juin. « Il n’y a pas un seul conseil d’administration qui prend toutes les décisions », a-t-il déclaré. « Au lieu de cela, ce nouveau réseau de partage de domicile est entièrement piloté par sa communauté via son » organisation autonome décentralisée « à laquelle tout hôte ou invité peut participer. » Otero a déclaré que la technologie blockchain sur laquelle Dtravel est construit facilite les « contrats intelligents » entre les hôtes et les invités. La plate-forme est centrée sur TRVL, son jeton crypto natif. Le jeton est fourni à tous les hôtes enregistrés et tout invité peut l’acheter ; ceux qui ont TRVL sont des membres votants du Dtravel DAO. (Plus de 35 millions de dollars de récompenses TRVL ont été réservés aux 100 000 premiers hôtes à s’inscrire sur Dtravel, a déclaré Otero. Le 21 juillet, Dtravel a annoncé que plus de 200 000 propriétés dans plus de 2 000 villes s’étaient inscrites. plus d’un million de locations la première année.)

Il n’y a certainement pas une île isolée où un groupe d’amateurs de crypto se rendent tous. Juan Otero PDG de Travala.com

« Les hôtes peuvent proposer des changements – par exemple, la structure des frais, la politique organisationnelle, l’utilisation des trésors communautaires – et voter, permettant [them] pour contrôler le destin de la plate-forme Dtravel en fonction de l’évolution de leurs besoins », a-t-il déclaré. Tout a du sens, a déclaré Otero, dans un monde d’environ 100 millions de détenteurs de crypto-monnaie où les consommateurs ont dépensé plus d’un milliard de dollars en crypto sur le seul réseau Visa au premier semestre 2021. Un 1er avril Sondage Travala.com sur 1 000 Américains ont constaté que 71% des personnes interrogées prévoyaient de dépenser plus en voyages qu’avant Covid, et un quart surprenant déclare qu’ils utiliseront la crypto pour en payer une partie. Pourtant, le trafic de crypto peut sembler à beaucoup du ressort d’un sous-ensemble spécial de la population – disons, les Elon Musks du monde. Mais, en général, les personnes utilisant des pièces numériques sur Travala.com réservent tout, des voyages à petit budget dans les agences de voyages en ligne à ses produits de luxe de marque Concierge, a déclaré Otero, et leurs destinations préférées ne diffèrent pas beaucoup de celles réservées par les personnes payant par traditionnel comptant ou à crédit.