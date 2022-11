La crypto-monnaie n’a pas été un investissement intelligent depuis un moment

Boonchai Wedmakawand | moment | Getty Images

L’effondrement de FTX, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, s’est répercuté sur le monde des monnaies numériques. Autrefois évalué à 32 milliards de dollars, FTX a déposé une demande de mise en faillite et le fondateur Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG après que des rapports alléguaient que la société avait prêté des milliards de dollars de fonds clients à sa propre société commerciale, Alameda Research. Cela a alimenté une vague de demandes de retrait sur toutes les plateformes alors que les investisseurs se préparaient à une éventuelle contagion. Avec plus de 2 billions de dollars de valeur de crypto-monnaie anéantie depuis le point culminant de 2021, les crypto-monnaies souffrent d’une chute spectaculaire de la grâce et font maintenant l’objet d’un examen réglementaire et d’enquêtes de plus en plus importants dans le monde entier. Michael Barr, vice-président chargé de la supervision de la Réserve fédérale, a déclaré que les événements récents sur les marchés de la cryptographie “ont mis en évidence les risques pour les investisseurs et les consommateurs associés aux nouvelles et nouvelles classes d’actifs et activités lorsqu’ils ne sont pas accompagnés de solides garde-fous”.

Cela contraste fortement avec il y a quelques mois à peine, lorsque les passionnés de crypto préconisaient et, dans certains cas, mettaient en œuvre l’inclusion de la crypto-monnaie dans les portefeuilles institutionnels et les comptes de plan 401 (k). Si des investisseurs sont toujours tentés d’entrer dans l’orbite de la crypto-monnaie à un prix potentiellement attractif et inférieur, considérez ceci : les risques les plus profonds pour l’investissement dans la crypto-monnaie peuvent encore être à venir, plutôt que dans le rétroviseur. C’est quelque chose que nous avons mis en évidence dans nos conversations avec les clients depuis un certain temps, mais cela mérite d’être répété. Les investisseurs qui envisagent une allocation à long terme aux crypto-monnaies doivent rester prudents pour trois raisons principales. Premièrement, l’absence de réglementation claire et uniforme sur les crypto-monnaies – tant au sein des pays qu’entre eux – crée une énorme incertitude pour les investisseurs à long terme. On ne sait toujours pas aux États-Unis, par exemple, quand une crypto-monnaie relève du cadre réglementaire d’un titre soumis aux réglementations de la Securities and Exchange Commission et quand elle est considérée comme un actif ou une marchandise comme l’ont affirmé les partisans du bitcoin et de l’éthereum. En effet, dans certains pays, les crypto-monnaies font face à une interdiction pure et simple ; L’interdiction brutale par la Chine de tout commerce et exploitation de crypto-monnaie en 2021 est un exemple frappant, mais en aucun cas le seul. Les régulateurs se sont également inquiétés des pannes notables et répétées de l’infrastructure prenant en charge l’extraction et le commerce de crypto-monnaie – un autre domaine où il reste une incertitude réglementaire importante. Et les retombées de l’effondrement du FTX montrent clairement une chose : l’autorégulation et la transparence sont illusoires.

Deuxièmement, malgré tout le battage médiatique autour de leur statut d’or numérique, les crypto-monnaies n’ont pas réussi à démontrer ni “refuge” ni propriétés de lutte contre l’inflation face à la volatilité réelle du marché ou au premier véritable épisode d’inflation grave sur les marchés développés. Entre 2010 et 2022, le bitcoin a enregistré 29 épisodes de drawdowns de 25% ou plus. En comparaison, les actions et les matières premières n’en ont enregistré qu’une chacune. Même lors de la vente massive du marché liée à la pandémie de mars 2020, le bitcoin a subi des pertes beaucoup plus importantes que les classes d’actifs conventionnelles telles que les actions ou les obligations. De même, alors que l’offre fixe de bitcoin – énoncée dans son code source – pourrait impliquer une résistance à l’avilissement monétaire, lors des récents épisodes d’inflation mondiale élevée, le bitcoin a fourni une protection limitée contre l’inflation, les prix chutant alors même que les pics d’inflation aux États-Unis, Royaume-Uni et Europe. Enfin, les crypto-monnaies restent profondément problématiques d’un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Les problèmes de gouvernance qui ont été mis en évidence par l’implosion de FTX sont les plus troublants.