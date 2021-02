CRYPTOCURRENCY Dogecoin a grimpé de plus de 50% après qu’Elon Musk a fait l’éloge du rival Bitcoin comme « la crypto du peuple ».

Musk – un milliardaire autodidacte et le personne la plus riche du monde – a fait grimper les prix ces dernières semaines après avoir publié des tweets sur certaines entreprises et crypto-monnaies.

Après une pause Twitter auto-imposée de deux jours, le fondateur de SpaceX a profité de son retour pour partager une rafale de tweets sur Dogecoin, qui est devenu un point d’intérêt dans l’affaire GameStop.

« Dogecoin est la crypto du peuple », a-t-il écrit sur Twitter.

« Pas besoin d’être un gigachad pour posséder. »

Il a ajouté: « Pas de hauts, pas de bas, seulement Doge. »

Musk a également publié une photo de lui-même inspirée du Roi Lion avec le chien Shiba Inu au centre du nom et du logo de Dogecoin.

Sa série de tweets a incité le prix du Dogecoin à augmenter de plus de 50% peu de temps après les publications.

« Tout ce que Musk tweete à propos de pousse plus haut parce qu’il a un tel succès sur les réseaux sociaux et en tant qu’homme d’affaires », a déclaré Neil Wilson, analyste en chef du marché chez Markets.com Yahoo! La finance.

« Les gens vont littéralement investir dans lui et ses idées, sans se soucier de ce que sont les fondamentaux. »

Dogecoin a été créé comme une crypto-monnaie parodique qui a adopté un mème Internet d’un chien Shiba Inu comme logo.

Il a été inventé à l’origine comme une « version amusante du bitcoin » en 2013 par les ingénieurs en logiciel Jackson Palmer et Billy Markus et une seule pièce ne valait que 0,005405 $ au début de 2021.

Il a maintenant une valeur marchande de plus de 6 milliards de dollars.

La crypto-monnaie a bondi de 972% cette semaine après qu’un tas de fils Reddit aient demandé que la crypto-monnaie atteigne une valeur de 1 $ par pièce.

L’objectif était une tentative de refléter la récente flambée des actions dans des sociétés fortement court-circuitées comme GameStop, qui a forcé l’application de trading Robinhood pour restreindre l’activité d’achat.

Son précédent grand pic était à la fin de 2017 lorsque sa valeur a augmenté de plus de 400% au milieu de l’hystérie entourant la montée en puissance du crypto-géant Bitcoin.

‘JUSTE UNE BLAGUE’

Dimanche dernier, Musk a déclaré que ses publications sur les réseaux sociaux sur Dogecoin étaient « juste censées être des blagues ».

Mais ce n’est pas la première fois que Musk exprime son soutien à la crypto-monnaie.

Jeudi dernier, le prix de Dogecoin a bondi après avoir tweeté une photo d’un magazine intitulé « Dogue ».

Selon Newsweek, Le prix de Dogecoin a également augmenté d’environ 20% en décembre de l’année dernière après que Musk a déclaré dans un tweet: « Un mot: Doge. »

« De temps en temps, je fais des blagues sur Dogecoin, mais elles ne sont en réalité que des blagues », a-t-il déclaré à l’application de médias sociaux Clubhouse.

« Le résultat le plus divertissant et le résultat le plus ironique serait sans doute que Dogecoin devienne la monnaie de la terre dans le futur. »

La semaine dernière, le bitcoin a également grimpé de 20% après que Musk a ajouté #bitcoin à sa biographie Twitter.

Musk a simplement changé sa biographie sur Twitter vendredi pour lire « #Bitcoin« .

LOUPS DE REDDIT

Cela vient après que les actions de GameStop ont bondi de 700% la semaine dernière alors que des amateurs, inspirés par des conseils partagés sur les réseaux sociaux, se sont empilés dans le stock.

Tout l’enfer s’est déchaîné lorsque les commerçants amateurs en ligne, dont beaucoup étaient liés au Reddit forum WallStreetBets, a commencé à injecter de l’argent dans des entreprises telles que GameStop, American Airlines et Bed, Bath & Beyond dans un effort pour saper les grands fonds spéculatifs enracinés qui court-circuitaient les activités.

Rédacteurs se sont encouragés à acheter des actions dans GameStop – un magasin de jeux vidéo – qui a fait grimper le prix des actions de l’entreprise.

Musk a semblé rejoindre le tas-on, selon CNN.

Son commentaire d’un mot – « Gamestonk !! » – était tout ce qu’il fallait pour encourager la page Reddit populaire qui a suscité l’essentiel du battage médiatique autour du stock.

Le prix de l’argent a également atteint son plus haut niveau en huit ans après que les day-traders de Reddit aient ciblé le métal précieux.

L’argent a augmenté d’environ 9% à environ 29,40 $ l’once plus tôt cette semaine, après avoir dépassé la barre des 30 $ pour la première fois depuis 2013.

Le mouvement «#SilverSqueeze» a obtenu le soutien de Tyler et Cameron Winklevoss, les capital-risqueurs qui ont poursuivi le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et qui gèrent actuellement un échange de crypto-monnaie.