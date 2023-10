La crypto-monnaie a alimenté la machine de guerre du Hamas pour son attaque contre Israël

Les attaques lancées par le Hamas contre Israël ont exploité la technologie moderne : roquettes, drones et les parapentes, sans oublier des caméras de téléphones portables et des connexions Internet pour diffuser leurs crimes dans le monde. D’où vient l’argent pour tout cela ?

En partie, la crypto-monnaie. La finance décentralisée a toujours été présentée comme un moyen d’éviter les difficultés du système financier mondial réglementé, et la cryptographie a longtemps été utilisée pour alimenter les marchés noirs. Mais son rôle en tant que source de financement pour les groupes terroristes n’a pas toujours fait l’objet des discussions du Web3.

En août 2020, le gouvernement américain saisi un million de dollars des groupes terroristes utilisant crouaisen monnaie pour lever des fonds. Mais Elliptic, une société qui aide les entreprises de cryptographie à se conformer aux réglementations financières, a déclaré le journal de Wall Street que le Jihad islamique palestinien, une miliLe groupe qui a pris des otages lors de la récente attaque contre Israël a quand même collecté 93 millions de dollars supplémentaires en crypto-monnaie entre juin 2021 et août 2023. Le Hamas lui-même a collecté quelque 41 millions de dollars en paiements numériques.

Bien que l’on ne sache pas clairement comment cet argent a été utilisé, en 2022, les autorités américaines ont sanctionné le bureau d’investissement du Hamas, qui ils ont dit avait 500 millions de dollars d’actifs. Cela donne un certain contexte…les estimations de l’ONU cette crypto représente 20 % du financement mondial du terrorisme.

Comment les groupes terroristes utilisent la crypto-monnaie

Les affiliés du Hamas, comme sa branche militaire, les Brigades Al-Qassam, sollicitent publiquement des dons en bitcoins depuis au moins 2019. Mais les groupes sont liés à diverses monnaies, notamment le dogecoin, la cryptomonnaie souvent promue par Elon Musk, aux pièces stables comme le Tether et l’USDC. qui sont rattachés au dollar américain. Dans un rapport d’août 2023, Elliptic a même déclaré que les portefeuilles qu’il surveillait présentaient un comportement conforme à celui du groupe terroriste investissant dans protocoles défi et collecter des bénéfices en utilisant Solana, une crypto-monnaie soutenue par FTX. Sam Bankman-Fried.

Ces organisations auraient du mal à acheter des actifs financiers traditionnels sur les marchés publics, mais peuvent tirer parti de contrats intelligents qui ne se soucient pas des exigences de connaissance de leurs clients. Selon Elliptic, certains groupes sont même engagés dans le minage de cryptomonnaies, ce qui leur permet de profiter de la maintenance fondamentale des réseaux de cryptomonnaies.

Les responsables israéliens et américains ont recherché la coopération d’échanges cryptographiques comme Binance pour couper l’accès aux utilisateurs liés à des groupes terroristes. Un lieu clé pour cet effort est le Groupe d’action financière (GAFI), où les régulateurs du monde entier élaborent des normes et des meilleures pratiques pour mettre fin au blanchiment d’argent. Il existe encore des dizaines d’entrées sur la « liste grise » du GAFI des pays qui ne respectent pas ces normes, notamment la Jordanie, la Syrie et les Émirats arabes unis.

Shlomit Wagman, ancien chef de l’Autorité israélienne d’interdiction du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, écrit l’année dernière que les entreprises développant des technologies de cryptographie devraient accorder davantage d’attention aux technologies susceptibles de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

« À moins que les risques d’abus de cryptomonnaie ne soient correctement atténués, le développement de l’industrie en souffrira », a prévenu Wagman. « Les régulateurs pourraient même interdire les cryptomonnaies, comme la Chine a tenté de le faire. »