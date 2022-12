La crypto et les salaires élevés doivent s’effondrer pour que la Fed batte l’inflation

Jim Cramer de CNBC a décrit mardi ce qui doit se passer pour que la Réserve fédérale batte enfin l’inflation après que le rapport mensuel sur l’indice des prix à la consommation a montré que les prix avaient augmenté moins que prévu en novembre.

“Sans un crash bien mérité de la crypto et un signe de chômage plus élevé reconnu par [Federal Reserve Chair] Jay Powell, cette lecture de l’IPC doit être traitée comme un chiffre unique”, a-t-il déclaré.

actualités liées à l’investissement

Cramer a déclaré que si les données de l’IPC sont un bon signe pour la Fed, la banque centrale doit juguler l’inflation dans plusieurs domaines de l’économie, en particulier dans les salaires. Cela signifie qu’il doit y avoir beaucoup plus d’épaves sur le marché du travail, ce qui reste à voir, a-t-il ajouté.

Un autre obstacle pour la Fed est que les actifs spéculatifs ont réussi à rester à flot, selon Cramer. Bitcoin a atteint son plus haut niveau en plus d’un mois mardi après la lecture de l’IPC plus froide que prévu – malgré le spectacle de l’effondrement de l’échange de crypto FTX.

La Securities and Exchange Commission a accusé mardi l’ancien PDG Sam Bankman-Fried de détournement de fonds.

“Aujourd’hui aurait dû être une énorme victoire pour Jay Powell sur le front de la spéculation, car une partie de la lutte contre l’inflation draine les jus spéculatifs de l’économie. Pourtant, il reste encore une tonne de jus à drainer de la crypto”, a déclaré Cramer.

Les salaires élevés et la résilience de la crypto suggèrent que la Fed a encore un long chemin à parcourir, a-t-il conclu.

“La Fed doit commencer quelque part dans la lutte contre l’inflation et aujourd’hui c’est un bon début, mais… [Powell’s] écraser l’inflation pour de bon », a-t-il dit.