La crypto est toxique à Wall Street et une écrasante majorité de commerçants refusent d’y toucher, selon une enquête

Une enquête de JPMorgan auprès des commerçants institutionnels a révélé que 72% ne prévoient pas de négocier des crypto-monnaies ou des actifs numériques cette année.

Cela se compare à environ un quart des commerçants qui ont dit cela l’année dernière.

Pendant ce temps, seuls 8% ont déclaré qu’ils échangeaient activement des cryptos.

Les jetons cryptographiques ont peut-être finalement perdu leur éclat à Wall Street, malgré des signes de force pour commencer l’année dans les jetons à grande capitalisation comme le bitcoin et l’éther.

Mais malgré la force récente, 72% des commerçants disent qu’ils n’ont pas l’intention d’échanger des actifs cryptographiques ou numériques en 2023, selon une enquête de JPMorgan. Cela se compare à environ un quart des commerçants qui ont dit cela il y a un an.

Au milieu du sentiment aigri autour de la cryptographie, seulement 8% des commerçants ont déclaré qu’ils négociaient actuellement des cryptos, et 14% ont déclaré qu’ils prévoyaient de le faire d’ici cinq ans. Pendant ce temps, 6% ont noté qu’ils n’échangeaient pas actuellement de cryptos mais prévoyaient de le faire dans les 12 prochains mois.

Cette vision sombre s’aligne sur certains autres poids lourds de Wall Street. Par exemple, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a rejeté à plusieurs reprises le bitcoin et la crypto. Le mois dernier, il a qualifié le bitcoin de “fraude à la mode“, et en décembre, il a comparé les crypto-monnaies à”rochers pour animaux de compagnie.“

L’enquête JPMorgan a été menée en janvier, après une année 2022 lamentable pour le secteur de la cryptographie qui a vu le bitcoin plonger de près de 70 %.

L’effondrement en novembre de FTX, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde au moment de sa faillite, et les retombées qui ont suivi sur les cryptos ont apparemment laissé aux investisseurs une aversion gustative pour les actifs numériques. Le crash de FTX a également suivi l’effondrement d’autres plateformes de cryptographie l’année dernière, comme Voyager Digital et Celsius.

Et bien que le bitcoin ait augmenté de 39 % depuis le début de cette année, cela ne suffit pas à convaincre Wall Street de prendre plus de paris, surtout compte tenu d’un environnement macroéconomique déjà difficile et d’une Réserve fédérale qui tente toujours de maîtriser l’inflation avec davantage de hausses de taux.