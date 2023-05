La crue des rivières de l’Alaska laisse derrière elle d’énormes morceaux de glace et des maisons endommagées

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Des embâcles qui bloquaient deux rivières de l’Alaska se sont déchaînées au cours du week-end, déclenchant une vague de glace et d’eau qui a provoqué des inondations majeures, endommagé des maisons et laissé d’énormes morceaux de glace atteignant 12 pieds (3,7 mètres) .

Les eaux de crue du fleuve Yukon ont atteint un niveau record ou presque dans la petite communauté de Circle – le plus élevé depuis 1945 – a déclaré Mike Ottenweller, prévisionniste au Centre de prévision de la rivière Alaska-Pacifique. Les inondations pourraient se poursuivre au cours des prochaines semaines à mesure que la neige fondra, a-t-il déclaré.

L’eau est montée rapidement samedi avant de se retirer dimanche sur le fleuve Yukon dans l’est de l’État et la rivière Kuskokwim dans le sud-ouest, a rapporté l’Anchorage Daily News. Des maisons ont été soulevées des fondations, écrasées par la glace ou inondées d’eau dans des communautés comme Circle et Crooked Creek.

Le gouverneur Mike Dunleavy a publié une déclaration de catastrophe pour les communautés du fleuve Yukon de Circle et Eagle, ainsi que Crooked Creek sur le Kuskokwim et Glennallen sur la rivière Copper.

Les inondations d’embâcle au printemps ne sont pas inhabituelles en Alaska, mais cette année, le risque était plus élevé.

« La combinaison d’un mois d’avril froid et d’un manteau neigeux épais charge vraiment les dés », a déclaré Rick Thoman, spécialiste du climat au Centre international de recherche sur l’Arctique de l’Université d’Alaska Fairbanks.

Cependant, Thoman a déclaré que ce type d’inondation devrait devenir moins courant au cours des prochaines décennies à mesure que les sources se réchaufferont.

Diane Olmstead, une enseignante de Circle, a déclaré qu’il n’avait fallu qu’environ 10 minutes pour que les eaux de crue froides montent d’un pied (30 cm) après avoir commencé à ramper vers l’école vers 20 heures. Olmstead a déclaré qu’elle avait vu un collègue se faire sauver de leur résidence. et apporté à l’école. Vers 21h30, l’eau « a commencé à baisser presque aussi dramatiquement qu’elle avait augmenté », a-t-elle déclaré.

La voiture d’Olmstead a été détruite et elle a perdu la plupart de ses biens. Elle a pleuré en examinant les dégâts dans la communauté, qui comprenait une maison près de la rivière emportée et au moins sept autres renversées de leurs fondations et battues par la glace, a-t-elle déclaré.

Les autorités savaient qu’au moins trois maisons avaient été poussées hors des fondations alors que des évaluations des dommages étaient en cours, a déclaré Jeremy Zidek, porte-parole du bureau de gestion des urgences de l’État.

Personne n’a été blessé, mais les responsables des urgences travaillaient pour transporter des générateurs, des systèmes de communication de secours et de l’eau potable dans le village d’environ 75 personnes, à environ 257 kilomètres au nord-est de Fairbanks.

La récupération sera difficile à Circle et Crooked Creek, a déclaré Zidek.

« Il y a beaucoup de glace qui s’est déposée sur les routes et dans la communauté – et nous parlons d’énormes morceaux de glace, dont certains mesurent jusqu’à 12 pieds », a-t-il déclaré.

La plupart des 90 habitants de Crooked River ont été évacués vers l’école du village, qui se trouve sur un terrain plus élevé, a déclaré Zidek.

Cependant, la montée des eaux a bloqué 12 personnes au deuxième étage d’une maison, a déclaré Zidek. Un hélicoptère de la Garde nationale de l’Alaska a été appelé pour aider, mais un hélicoptère à proximité du projet Donlin Gold a pu survoler et sauver trois des résidents bloqués. Les autres ont accédé à un bateau une fois que l’inondation a commencé à reculer.

Zidek n’a pas immédiatement eu une estimation du nombre de maisons endommagées.

Ottenweller, le prévisionniste de la rivière, a déclaré que le niveau d’eau de Crooked River était jusqu’à 5 pieds (1,5 mètre) plus élevé qu’en 2011, une année qui a marqué les inondations les plus extrêmes que le village a connues au cours des dernières décennies.

The Associated Press