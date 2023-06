La croyance que les travailleurs en personne progresseront davantage dans leur carrière ne cesse d’augmenter

Près de trois ans après le début de la pandémie de Covid-19, le concept de transition d’un emploi à distance ou hybride vers un travail principalement en personne reste un point de discorde majeur entre les employés et leurs patrons. Alors que les données récentes sur l’occupation des bureaux ont montré que les employeurs ont peut-être atteint au moins un plateau à court terme dans leurs efforts pour faire revenir les travailleurs plus fréquemment, le pourcentage de travailleurs qui pensent que les employés en personne bénéficieront de meilleures opportunités de carrière ne cesse d’augmenter.

C’est selon la dernière enquête sur la main-d’œuvre de CNBC et SurveyMonkey, qui trouve un nombre record d’employés (56 %) exprimant la conviction que les travailleurs en personne auront la possibilité d’avancer plus loin que les travailleurs hybrides ou entièrement à distance. En octobre 2021, seulement 47 % des travailleurs pensaient que les employés en personne auraient de meilleurs résultats de carrière.

Le pic de cette enquête survient alors que les principaux employeurs demandent plus de jours au bureau des travailleurs, et certaines entreprises qui semblaient pleinement intégrées au travail à distance font volte-face sur les politiques de Covid, telles que Meta Platforms.

« Au début de la pandémie de Covid, quand on avait l’impression que tout le monde travaillait à domicile, le compromis aurait pu être minime – mais maintenant une nette majorité des travailleurs de notre enquête disent qu’ils pensent que les travailleurs en personne auront de meilleures opportunités de carrière chez leur entreprise », a déclaré Laura Wronski, responsable principale de la recherche scientifique chez Momentive.

Il existe des distinctions démographiques clés dans les données, selon l’enquête, qui a été réalisée par la plateforme SurveyMonkey de Momentive entre le 23 et le 31 mai auprès de près de 9 000 travailleurs aux États-Unis.

Par exemple, les femmes et les personnes non conformes au genre ou non répertoriées étaient moins susceptibles que leurs homologues masculins de penser que le travail à distance a un impact sur l’avancement professionnel. Le niveau de croyance variait également selon la race, un pourcentage plus élevé de Blancs pensant que les travailleurs en personne auraient de meilleurs résultats que leurs pairs éloignés.

La récente poussée des principaux employeurs à imposer davantage de journées en personne pourrait sembler indiquer que l’équilibre des pouvoirs est en train de changer et que les travailleurs sont plus enclins à retourner au travail principalement en personne.

Meta Platforms, qui avait été parmi les partisans les plus virulents du travail de n’importe où pendant Covid, a considérablement modifié sa position. Le responsable des ressources humaines de Google a déclaré mercredi aux employés qu’il réprimerait les employés qui ne respectent pas l’horaire de travail hybride, et inclura la présence au bureau dans les évaluations de performances et le suivi des données des badges. Le mois dernier, BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les employés soient de retour quatre jours par semaine à partir de septembre.

« Les entreprises essaient de ramener leurs employés au bureau depuis des années, avec un succès minime, mais cela pourrait enfin changer », a déclaré Wronski. « De nombreux travailleurs ont peut-être nié ce qu’ils abandonnent en travaillant à domicile, manquant ces connexions en personne au bureau qui conduisent à des augmentations et des promotions », a-t-elle ajouté.

Il y a des raisons pour lesquelles les travailleurs s’inquiètent davantage de remettre en question les politiques de gestion du travail. Certains des noms qui ont fait la une des journaux ont été parmi les suppressions d’emplois les plus agressives au cours de l’année écoulée, menés par Meta et le secteur de la technologie. Et bien que les emplois soient toujours nombreux, sur la base des dernières données JOLTS montrant plus de 10 millions d’ouvertures – et la croissance de l’emploi et la croissance des salaires continuent de défier les attentes d’un ralentissement plus sévère – d’une année sur l’autre, il y a des indications que la politique de la Réserve fédérale commence refroidir le marché du travail.

Mais Layla O’Kane, économiste principale de la société de recherche sur le marché du travail Lightcast, affirme que d’autres données sur le marché du travail continuent de raconter une histoire différente en ce qui concerne la poussée en personne. Elle a déclaré que le retour au bureau dominait les gros titres, mais pas les offres d’emploi.

« Il y a certainement des travailleurs qui vivent ces mandats, mais dans l’ensemble, nous ne voyons pas le nombre de travail à distance chuter en termes d’affichage, et je pense qu’il y a pas mal d’entreprises qui embauchent encore entièrement à distance, et envisagent également élargissant leurs opportunités à distance pour essayer de surmonter certaines des pénuries de main-d’œuvre auxquelles ils sont confrontés. »

Selon l’enquête CNBC, 37 % des travailleurs déclarent avoir sérieusement envisagé de quitter leur emploi au cours des trois derniers mois (contre 36 % lors de l’enquête précédente de novembre dernier). Mais les récentes données nationales sur le marché du travail indiquent que le pic de confiance des travailleurs dans la recherche d’un nouvel emploi a été dépassé et que la « grande démission » est terminée. La part des démissions mensuelles (c’est-à-dire les départs volontaires des travailleurs) par rapport à l’emploi total est désormais à peu près égale à la moyenne mensuelle pré-pandémique en 2019.

