La Crosse, Wisconsin, célèbre la Journée des peuples autochtones

LA CROSSE, Wisconsin. — Le lundi 14 octobre 2024, la ville de La Crosse a organisé sa célébration annuelle de la Journée des peuples autochtones en partenariat avec la nation Ho-Chunk, marquant une journée d’appréciation culturelle, d’éducation et d’engagement communautaire.

Tenu au La Crosse Centre et au Riverside Park, l’événement présentait un large éventail d’activités, de spectacles et d’opportunités éducatives, tous conçus pour célébrer l’histoire, les traditions et les contributions des peuples autochtones, en particulier de la nation Ho-Chunk.

La Journée des peuples autochtones est une célébration cruciale qui remplace la Journée de Christophe Colomb dans de nombreux domaines pour honorer la véritable histoire des peuples autochtones et reconnaître l’impact de la colonisation. Cette journée encourage les gens à réfléchir à la résilience des Autochtones, à leurs contributions à la société et aux luttes en cours pour la souveraineté et la préservation de la culture.

La journée a débuté par un tournoi de crosse, un sport profondément enraciné dans la tradition autochtone, au parc Riverside. Suite à l’inscription au tournoi, la programmation éducative de la journée a débuté à la bibliothèque publique de La Crosse, où le Dr Ariel Beaujot a présenté Une histoire de résistance à la colonisation dans la ville que nous appelons désormais La Crosse.

Une cérémonie de lever du drapeau et de proclamation sur Pearl Street Walkway a également souligné l’importance de la journée, suivie d’un discours de bienvenue de Jon Greendeer, président de la nation Ho-Chunk, au La Crosse Center.

Tout au long de la journée, les participants ont pu assister à divers spectacles, notamment l’exposition Hoocąk Dancing et la troupe de danse Majestic Monarch, qui ont donné vie à la musique et à la danse traditionnelles dans la salle sud.

Notamment, les performances de Sampson Funmaker (flûte solo) et d’Irene Keenan Jr. ont mis en valeur la profondeur du talent autochtone dans le domaine des arts. L’événement comprenait également de courtes conférences éducatives de Josie Lee, directrice du musée et centre culturel Ho-Chunk, qui a discuté de l’importance de la préservation et de l’éducation culturelles.

En plus des performances, l’événement comprenait plusieurs volets éducatifs. Une marche d’identification des plantes et des arbres indigènes, dirigée par la Dre Alysa Rembsurg, a offert une expérience d’apprentissage pratique sur la flore locale et son importance dans la culture autochtone.

Les invités ont également été invités à explorer les kiosques d’information et à écouter des lectures d’auteurs autochtones tels que Corey Rae White et Irene Keenan Jr., qui ont lu des extraits de leurs œuvres respectives. La célébration s’est terminée par une performance d’Irene Keenan Jr.

En célébrant les traditions, l’histoire et les contributions des peuples autochtones, l’événement a favorisé une plus grande compréhension et un plus grand respect au sein de la communauté. Alors que La Crosse continue de célébrer la Journée des peuples autochtones, elle donne l’exemple en favorisant l’unité et en reconnaissant le rôle vital des cultures autochtones dans l’élaboration de l’avenir.

À propos de l’auteur : « Kaili Berg (Aleut) est membre de la nation Alutiiq\/Sugpiaq et actionnaire de Koniag, Inc. Elle est journaliste pour Native News Online et Tribal Business News. Berg, basée dans le Wisconsin , rapporté précédemment pour le journal Ho-Chunk Nation, Hocak Work. Elle a d’abord fait des études d’infirmière, mais a changé de spécialisation après avoir découvert sa passion pour les communications au Western Technical College de Lacrosse, dans le Wisconsin.

Contact : [email protected]