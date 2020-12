Des centaines de milliers de nouveaux volontaires ont rejoint la Croix-Rouge cette année à la suite de la pandémie du COVID-19.

Dans la plupart des pays d’Europe, des augmentations généralisées ont été signalées, avec plus de 63 000 personnes supplémentaires en Espagne et 48 000 autres aux Pays-Bas, selon la Croix-Rouge européenne.

Mais en Belgique, le nombre de bénévoles a diminué de plusieurs milliers. Beaucoup de volontaires habituels ne sont pas revenus par peur de contracter le virus.

Cela est particulièrement vrai pour les plus de 60 ans, qui ont pratiquement suspendu leurs activités de volontariat.

Après la première vague, cependant, les volontaires âgés ont eu la possibilité de choisir de revenir pour aider ou de rester à l’écart.

Nadine Courtois, une retraitée de 67 ans, a choisi de revenir.

Elle récupère désormais les invendus des supermarchés bruxellois et les livre aux personnes dans le besoin.

Courtois a déclaré à Euronews qu’elle n’avait plus peur du virus.

« Je pense que si nous sommes prudents et que nous portons nos masques tout le temps, et que nous nous lavons les mains, tout va bien. Sinon, nous devons rester à la maison. »

Barbara Bentien, responsable des volontaires à la Croix-Rouge belge, a expliqué à Euronews que les gens reviennent progressivement pour aider, mais que davantage d’aide est encore nécessaire.

« Au début, il y avait un peu de panique pour comprendre comment faire face à la pandémie, nous avons donc dû exclure de nombreux volontaires, en particulier les plus âgés », a déclaré Bentien.

« Les plus de 65 ans ont dû arrêter leurs activités, par exemple, mais comme l’activité a beaucoup augmenté en réponse au nombre croissant de personnes dans le besoin, nous avons dû renforcer notre groupe de bénévoles, et nous avons encore besoin de plus de bénévoles. »

Parmi les nouveaux bénéficiaires de l’aide alimentaire, il y a aussi des personnes en chômage temporaire et des femmes récemment divorcées qui n’ont plus de revenus pour leur famille.

Mais tant que la crise sanitaire et économique se poursuivra, le nombre de personnes dans le besoin devrait augmenter.