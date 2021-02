La Croix-Rouge s’inquiète de l’offensive des rebelles dans le centre du Yémen

LE CAIRE (AP) – Le Comité international de la Croix-Rouge au Yémen s’est déclaré vendredi «extrêmement préoccupé» par la récente escalade de violence entre les rebelles houthis soutenus par l’Iran et les forces gouvernementales dans la province de Marib, riche en pétrole.

«Le CICR exhorte toutes les parties au conflit à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils, leurs biens et toutes les infrastructures civiles essentielles», a tweeté l’agence humanitaire.

Le CICR a déclaré qu’il avait fourni des fournitures médicales, y compris des kits chirurgicaux, aux hôpitaux traitant les blessés, promettant de continuer à répondre aux besoins médicaux.

Plus tôt ce mois-ci, les rebelles houthis ont renouvelé leurs attaques contre Marib, le dernier bastion anti-Houthi du centre du Yémen. Les avancées ont cependant stagné au milieu d’une résistance acharnée et des frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui les oppose. Le dernier épisode de violence a tué des dizaines de combattants, pour la plupart des Houthis, et a fait craindre une nouvelle crise humanitaire.

La province de Marib a servi de refuge à environ 1 million de Yéménites qui ont fui les offensives houthistes depuis le début de la guerre en 2014, selon les chiffres de l’ONU.

L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a déclaré jeudi au Conseil de sécurité de l’ONU que le conflit avait pris «une forte escalade» après que les Houthis aient lancé l’offensive de Marib.

« J’ai condamné cela à plusieurs reprises … et je répète mon appel maintenant: l’attaque contre Marib doit cesser », a déclaré Griffiths. «Cela met des millions de civils … en danger, en particulier avec les combats qui menacent d’atteindre les camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays.»

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis est intervenue des mois plus tard pour déloger les rebelles et restaurer le gouvernement internationalement reconnu. Le conflit a tué quelque 130 000 personnes et engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.