La Croix-Rouge « profondément troublée » après qu’un convoi humanitaire ait essuyé des tirs dans la ville de Gaza

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a exprimé sa profonde préoccupation face aux tirs de son convoi humanitaire dans la ville de Gaza, dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le groupe militant Hamas.

Dans un communiqué de presse mardi, l’organisation humanitaire a déclaré que le convoi composé de cinq camions et de deux autres véhicules du CICR transportait du matériel médical vital lorsqu’il a été touché par un incendie. Les fournitures étaient destinées aux établissements de santé, notamment à l’hôpital Al-Quds à Gaza.

Le CICR a déclaré que deux de ses camions avaient été endommagés et qu’un conducteur avait été légèrement blessé.

« Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles le personnel humanitaire peut travailler », a déclaré dans un communiqué William Schomburg, chef de la délégation du CICR à Gaza. « Nous sommes ici pour apporter une aide urgente aux civils dans le besoin. Veiller à ce qu’une aide vitale puisse parvenir aux installations médicales est une obligation légale en vertu du droit international humanitaire.

L’organisation humanitaire a également déclaré que l’incident l’avait amenée à modifier son itinéraire, le convoi ayant finalement livré des fournitures médicales à l’hôpital Al-Shifa à Gaza.

« Par la suite, le convoi du CICR a accompagné six ambulances transportant des patients grièvement blessés jusqu’au point de passage de Rafah », a indiqué le CICR dans son communiqué de presse.

L’annonce du CICR intervient alors qu’Israël fait face à une pression croissante de la part de ses alliés occidentaux en raison de la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza.

“Nous soulignons la nécessité d’une action urgente pour faire face à la détérioration de la crise humanitaire à Gaza”, a déclaré le Groupe des Sept. a déclaré dans une déclaration commune Mercredi, appelant à un cessez-le-feu humanitaire dans la région.

« Toutes les parties doivent permettre un soutien humanitaire sans entrave aux civils, y compris de la nourriture, de l’eau, des soins médicaux, du carburant et des abris, ainsi qu’un accès aux travailleurs humanitaires. Nous soutenons les pauses et les couloirs humanitaires pour faciliter l’aide d’urgence, les mouvements de civils et la libération des otages.

Hier, cela faisait un mois depuis que les militants du Hamas ont mené une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 1 400 personnes et la prise d’environ 240 otages, dont cinq seulement ont été libérés.

En réponse, Israël a lancé une série de frappes aériennes, tuant plus de 10 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Gaza a lancé une invasion terrestre ces derniers jours, avec des troupes et des blindés encerclant la ville de Gaza, augmentant encore les craintes pour les civils restants.