Des millions de Britanniques risquent d’être poussés «au-dessus d’une falaise» par le retrait du soutien financier alors que le verrouillage de Covid-19 est levé, a averti la Croix-Rouge britannique.

Dans un nouveau rapport, la Croix-Rouge a révélé que le soutien aux plus vulnérables avait chuté à la fin du deuxième verrouillage en décembre, et a appelé le gouvernement à fournir 250 millions de livres sterling de subventions d’urgence pour éviter que les gens ne soient obligés de se passer de nourriture, de vêtements. ou chauffage si la même chose se reproduit lorsque les restrictions actuelles sont assouplies.

L’appel est venu comme un rapport distinct de la Living Wage Foundation a révélé que plus d’un quart (27%) des travailleurs faiblement rémunérés – plus d’un million de personnes – avaient régulièrement sauté des repas pendant la pandémie de coronavirus de l’année dernière, avec près de trois dans 10 (29 pour cent) des paiements de factures manquants et un cinquième (20 pour cent) en retard sur le loyer ou l’hypothèque.

L’enquête a révélé que plus des deux tiers (67%) de ceux qui gagnaient moins que le salaire vital réel – 10,85 £ de l’heure à Londres et 9,50 £ ailleurs au Royaume-Uni – avaient vu leur salaire baisser en raison de la pandémie.

Près de la moitié des 2128 travailleurs interrogés par Survation pour la FLM ont déclaré que leur bas salaire avait augmenté leur niveau d’anxiété, 34% qu’il avait affecté négativement les relations avec leurs amis et leur famille et 31% de ceux qui étaient parents ont déclaré que cela avait nui à leurs relations avec leurs enfants.

La directrice de la Fondation, Laura Gardiner, a déclaré: «Le fait que de nombreux travailleurs à faible revenu – y compris des travailleurs essentiels qui ont fait passer l’économie à travers la pandémie – soient obligés de sauter des repas ou de ne pas chauffer leur maison est inacceptable.

«Alors que le vaccin est déployé et que nous revenons à un certain sens de la normalité, il est clair que le statu quo n’est pas une option. Pour récupérer et reconstruire, et pour véritablement améliorer le niveau de vie dans tout le Royaume-Uni, nous devrons nous concentrer davantage sur l’élévation des gens vers un salaire vital réel qui couvre le coût de la vie.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

La Croix-Rouge britannique a mené des recherches entre octobre et décembre de l’année dernière pour surveiller l’effet sur les plus vulnérables du déplacement entre le verrouillage et les différents niveaux de restrictions à plusieurs niveaux.

Son rapport, L’année la plus longue, a identifié deux groupes particulièrement durement touchés: les «nouvellement vulnérables» qui n’ont jamais eu besoin d’aide auparavant et luttent contre la stigmatisation de la demande de soutien et le fait de ne pas savoir où l’obtenir; et ceux qui luttaient avant la pandémie et qui sont maintenant «au bord du gouffre».

Lire la suite

Le rapport a révélé que lors des restrictions régionales de l’automne dernier, quelque 43% de ceux qui avaient besoin d’un soutien financier pour s’isoler n’avaient pas pu l’obtenir. Les deux cinquièmes n’étaient pas sûrs de savoir où accéder à un soutien financier pendant la période de restrictions à plusieurs niveaux, dont 13% qui ont déclaré que cela leur aurait été utile.

Et la moitié (50%) ont eu du mal à suivre les restrictions relatives aux coronavirus dans leur région, les trois quarts (74%) affirmant qu’il était plus facile de simplement limiter combien ils avaient quitté la maison plutôt que d’essayer de suivre ce ils étaient autorisés à le faire.

Plus de la moitié (55%) ont déclaré avoir eu du mal à parler de leurs problèmes alors que tant d’autres personnes traversaient une période difficile. Parmi ceux qui ne sont pas convaincus de pouvoir se remettre de l’impact de la pandémie sur leur vie, environ 71% ont cité leur santé mentale comme un facteur clé.

Dans le cadre de la sortie du verrouillage, la Croix-Rouge britannique a appelé le gouvernement à donner 250 millions de livres sterling par an aux conseils locaux en Angleterre pour les secours d’urgence aux personnes dont la situation change rapidement en raison de la pandémie.

Et l’organisme de bienfaisance – qui a lui-même donné 2,4 millions de livres sterling aux personnes dans le besoin immédiat pendant la pandémie – a appelé le gouvernement et les autorités décentralisées à améliorer de toute urgence l’accès aux paiements de soutien à l’auto-isolement.

Norman McKinley, directeur exécutif des opérations au Royaume-Uni à la Croix-Rouge britannique, a déclaré: «Les gouvernements locaux et nationaux ont les meilleures intentions, mais trop de gens sont tombés entre les mailles du filet.

«Notre rapport montre le lien inextricable entre l’insécurité financière et la santé mentale, et que le moment où une personne fait face à des difficultés est un moment crucial pour l’attraper avant qu’elle ne tombe dans une situation plus désespérée.

«Lorsque vous sentez que votre vie devient incontrôlable, le libre arbitre sur les petites choses – comme les céréales que vous achetez ou les ingrédients de votre dîner – fait toute la différence. Nous avons besoin d’une aide financière flexible et facile d’accès pour redonner aux gens leur dignité, tout en leur donnant la marge de manœuvre pour se remettre sur pied.