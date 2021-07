La Croix-Rouge japonaise fait appel à des personnages d’anime emblématiques pour encourager les gens à donner du sang. Des membres de la Croix-Rouge de la préfecture de Tokushima au Japon ont sollicité l’aide d’annonces mettant en vedette les personnages populaires de Anime Demon Slayer afin d’encourager les fans à donner leur sang. La section japonaise de l’organisation humanitaire internationale a également promis que les volontaires qui s’inscriraient et donneraient du sang à la préfecture recevraient l’une des affiches de Demon Slayer en cadeau, a rapporté Kotaku.

La décision s’est avérée assez efficace car elle a mobilisé plusieurs fans d’anime pour qu’ils donnent volontairement du sang. La campagne de don de sang a également été couronnée de succès puisque Machi Asobi, un événement annuel d’anime et de manga dans la préfecture, a été annulé cette année. Selon un rapport de Livedoor News, 464 personnes ont donné du sang au mois d’avril, ce qui a atteint 77% de l’objectif de la préfecture. Le nombre de donneurs de sang est passé à 1 701 au mois de mai suivant.

Ce n’est pas la première fois que des personnages de Demon Slayer font la promotion de campagnes de dons de sang. Les personnages de la série animée ont également été vus promouvoir la noble cause en 2019. Cependant, depuis que la pandémie a frappé le pays en 2020, les dons de sang ont diminué en raison de divers facteurs. La récente prise de position de la Croix-Rouge a relancé le processus alors que de plus en plus de fans d’Anime participent à ces camps.

Selon ScreenRant, la tactique de promotion de Demon Slayer a été si efficace que les réservations pour le centre de don de sang Amiko à Tokushima se sont remplies tous les jours en avril et mai. Les organisateurs ont été inondés de donneurs de sang et ont dû travailler pour mettre en place des bus mobiles de don de sang pour répondre à la demande. L’effet est tout à fait attendu car le film Demon Slayer : Mugen Train est le film japonais le plus rentable de tous les temps. La Société japonaise de la Croix-Rouge est la seule organisation du pays à collecter et à fournir du sang destiné aux transfusions. La Banque du sang de Tokyo de la Croix-Rouge japonaise a été créée en 1952.

