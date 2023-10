La Croix-Rouge biélorusse envisage d’appeler à l’éviction de son chef alors que les autorités montrent des enfants ukrainiens aux diplomates

TALLINN, Estonie (AP) — La Croix-Rouge biélorusse a déclaré qu’elle examinait une demande de la Croix-Rouge internationale de licencier son chef, qui a fait la une des journaux plus tôt cette année pour s’être vanté que son organisation transportait des enfants de l’Ukraine occupée par la Russie vers la Biélorussie.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève a déclaré mercredi qu’elle souhaitait l’éviction de Dzmitry Chautsou pour avoir violé ses règles de neutralité et d’intégrité. Il a été vu dans les villes occupées de la région du Donbass en uniforme militaire avec l’insigne « Z » des forces russes et s’est déclaré favorable au déploiement d’armes nucléaires en Biélorussie.

Yulia Sytenkova, porte-parole de la Croix-Rouge biélorusse, a déclaré que Shautsou avait été réélu à sa tête le 7 septembre lors d’un congrès spécial au cours duquel « la majorité des membres de l’organisation biélorusse lui ont exprimé leur confiance ».

La télévision biélorusse a diffusé jeudi des images des autorités de la ville biélorusse de Novopolotsk montrant à des diplomates étrangers un groupe d’enfants ukrainiens récemment arrivés. Les autorités ukrainiennes et les groupes de défense des droits humains ont qualifié ces transferts d’éloignements illégaux, et il n’est pas clair s’ils ont été effectués avec le consentement des parents ou des tuteurs légaux des enfants.

Les enfants sont arrivés en Biélorussie le 19 septembre et parmi eux 44 venaient des villes de Lysychansk et Sevierodonetsk, dans l’est de l’Ukraine. Les villes sont occupées depuis juillet 2022 et se situent près de la ligne de front actuelle entre les forces russes et ukrainiennes depuis que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine il y a plus de 19 mois.

Le chef du gouvernement de Novopolotsk, Dzmitry Dziamidau, a déclaré qu’un autre groupe d’enfants était déjà arrivé dans la ville – et tous deux avaient été amenés « pour arracher les enfants aux horreurs de la guerre ».

Une jeune fille, identifiée comme étant Polina Snihurska, 11 ans, a déclaré qu’elle était inscrite dans une école biélorusse. Les autorités biélorusses n’ont pas précisé si les enfants étaient orphelins ou avaient des tuteurs en Ukraine.

La visite de deux jours des diplomates comprenait des envoyés des anciennes républiques soviétiques ainsi que de la Chine, de l’Inde, de la Syrie et du Mozambique, ont indiqué des responsables biélorusses. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a exhorté les diplomates à ne pas participer au « voyage de propagande ».

La Croix-Rouge biélorusse et la Croix-Rouge internationale ont déclaré ces derniers jours que la section biélorusse n’était pas impliquée dans les transferts d’enfants depuis l’Ukraine. La Croix-Rouge et les autorités locales ont déclaré qu’une organisation caritative fondée par l’athlète paralympique biélorusse Alexei Talai, qui bénéficie du soutien du gouvernement, avait effectué les transferts.

Mais un reportage diffusé en juillet par la chaîne de télévision nationale Biélorussie 1 montrait Chautsou en visite à Lyssytchansk et affirmant que la Croix-Rouge biélorusse prenait « une part active » aux transferts, qui, selon lui, étaient destinés à « l’amélioration de la santé ».

La Croix-Rouge internationale a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait donné à la section biélorusse jusqu’au 30 novembre pour licencier Shautsou, sinon elle suspendrait la branche et recommanderait à tous ses affiliés de mettre fin aux nouveaux partenariats et au financement de celle-ci.

Sytenkova, la porte-parole de la Croix-Rouge biélorusse, a déclaré qu’elle étudiait la décision « et qu’une réaction suivrait bientôt ».

L’opposition biélorusse a demandé que le président Alexandre Loukachenko et tous les autres acteurs impliqués dans le retrait d’enfants d’Ukraine soient traduits en justice pour ces transferts.

Le chef de l’opposition Pavel Latouchka, ancien ministre du gouvernement, a déclaré avoir remis à la Cour pénale internationale des documents prouvant qu’il y avait eu des transferts illégaux d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie.

« Alexandre Loukachenko, des membres de sa famille ainsi que ses proches ont organisé un système de transfert d’enfants, en particulier d’orphelins, des territoires occupés d’Ukraine vers la Biélorussie », a déclaré Latouchka à l’Associated Press.

« L’objectif principal de l’envoi de ces enfants en Biélorussie est leur endoctrinement idéologique conformément aux récits du ‘monde russe' », a-t-il déclaré.

Latushka a déclaré qu’au moins 2 100 enfants ukrainiens âgés de 6 à 15 ans avaient été transférés de plus d’une douzaine de villes ukrainiennes vers la Biélorussie entre septembre 2022 et mai de cette année.

La Biélorussie est l’alliée la plus proche de Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et Loukachenko a autorisé le Kremlin à utiliser le territoire biélorusse pour envoyer des troupes et des armes en Ukraine.