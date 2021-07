La Croix de Victoria remportée par le général qui a accusé l’ennemi de crosse d’épée se vend 223 000 £

LA Croix de Victoria remportée par un brave général écossais qui a chargé l’ennemi avec juste la crosse de son épée s’est vendue pour 223 000 £.

Le général James Blair n’a saisi que la poignée émoussée de son arme après que la lame se soit cassée lors d’une escarmouche lors de la mutinerie indienne de 1857.

La Croix de Victoria remportée par le général James Blair s’est vendue à 223 000 £ Crédit : BNPS

Malgré une grave blessure par l’épée au bras, il mena sans peur ses hommes dans une charge contre les mutins pour s’engager dans un combat au corps à corps féroce.

Marcus Budgen, des commissaires-priseurs Spink & Son, a déclaré: « Le général Blair était l’un des meilleurs personnages à émerger de la mutinerie indienne. »

« Il est difficile de ne pas être époustouflé par la bravoure dont il a fait preuve lorsqu’il était en infériorité numérique et en armes.

« Nous avons été ravis du prix élevé atteint et l’acheteur était ravi d’ajouter cela à sa collection. »

La citation de la Croix de Victoria du général Blair, décrivant ce qui s’est passé ensuite, déclare : « Après avoir brisé le bout de son épée sur l’une de leurs têtes, et reçu une sévère coupure d’épée sur son bras droit, il a rejoint sa troupe.

« Dans cet état de blessure, et sans autre arme que la poignée de son épée brisée, il s’est mis à la tête de ses hommes, a chargé les rebelles de la manière la plus efficace et les a dispersés.

Le général Blair est né à Neemuch, en Inde, en 1828 et a rejoint le 2e Bombay Light Infantry en 1844.

Il passa ses dernières années à Melrose, dans les Scottish Borders, et mourut en 1905.

La Croix de Victoria décernée au général James Blair Crédit : BNPS

L’ensemble de médailles décerné au général Blair, y compris sa Croix de Victoria, centre Crédit : BNPS