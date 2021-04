VOUDRAIT Mâcher regarder ça – Mylo le chien est tellement hirsute qu’il est souvent confondu avec le Star Wars Wookiee.

Le croisement Terre-Neuve-caniche pèse 7e et mesure 5 pieds 3 pouces de hauteur – juste 2 pieds de moins que Chewbacca.

Mylo le chien est tellement hirsute qu’il se confond souvent avec Chewbacca Crédit: Mercury

Mylo se confond souvent avec le Star Wars Wookiee Crédit: Lucas Films

La propriétaire d’une employée administrative, Nina Ayling, 27 ans, de Shoreham-by-Sea, West Sussex, a estimé: «Nous n’avions absolument aucune idée qu’il deviendrait si grand.

«Nous avions vu la portée précédente de l’éleveur de la même race croisée et aucun d’entre eux n’a atteint la taille de Mylo.

«Tout le monde l’aime et c’est un personnage bien connu au pub local où il aime sauter et se pencher au-dessus du bar.

«Les gens qui ne l’ont jamais vu ont l’air absolument stupéfaits.

«Ils le prennent pour un homme en costume d’ours ou disent qu’ils pensaient que c’était Chewbacca.

«Nous ne pouvons aller nulle part sans que les gens nous regardent ou ne soient arrêtés par des gens qui nous demandent ce qu’il est.

«Nous avons même dû lui faire un signe pour qu’il porte en disant: » Je suis un Newfypoo, j’ai un an et je ne sais pas si je vais devenir plus grand « parce que les gens nous le demandaient. »

La croix de Terre-Neuve-caniche pèse 7e et mesure 5 pieds 3 pouces de hauteur Crédit: Mercury

Mylo appartient à la propriétaire de la travailleuse administrative Nina Ayling, 27 ans, de Shoreham-by-Sea, West Sussex Crédit: Mercury

La propriétaire Nina dit que Mylo ignore parfaitement sa taille Crédit: Mercury

Mais il semble adorable que Mylo ignore parfaitement sa taille et n’aime rien de plus que de s’asseoir sur les genoux de quelqu’un ou de prendre place à table avec sa famille.

Nina a ajouté: «Il semble penser qu’il est un chien de poche, il adore s’asseoir sur les genoux des gens et se faire caresser.

«Si vous arrêtez de le caresser, il vous frappera même avec sa patte pour vous faire savoir que vous devez continuer. C’est juste un grand géant amical.

Mylo comme un petit chiot Crédit: Mercury

Mylo est presque aussi grand qu’un humain Crédit: Mercury