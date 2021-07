La croissance rapide de l’économie américaine est sur le point de heurter un mur

L’économie américaine devrait afficher une nouvelle poussée de croissance fulgurante au deuxième trimestre, avant qu’une dose lente et régulière de réalité ne commence à s’installer.

Le produit intérieur brut devrait accélérer de 9,2 % pour la période d’avril à juin, selon une enquête FactSet. Le département du Commerce publiera jeudi sa première estimation du PIB du deuxième trimestre.

Dans un monde pré-pandémique, cela aurait placé la croissance annualisée à son niveau le plus rapide depuis le deuxième trimestre de 1983. Cependant, les circonstances actuelles et la réponse politique démesurée qu’elles ont générée en font simplement le troisième trimestre consécutif du PIB qui se situe bien au-dessus de la tendance post-Grande Récession.

Les choses sont cependant sur le point de changer.

L’économie revient lentement à la normale, le chéquier ouvert du Congrès est sur le point de se resserrer et des millions de travailleurs américains mis à l’écart reprendront leur travail. Cela signifie un retour progressif à la moyenne pour une économie plus habituée à croître plus près de 2% que les niveaux beaucoup plus forts qu’elle a atteints lors de la réouverture.

« La croissance a culminé, l’économie ralentira un peu au second semestre de cette année, puis de manière beaucoup plus sensible au premier semestre 2022 à mesure que le soutien budgétaire s’estompera », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef de Moody’s Analytics. « Les contours de la croissance vont être façonnés en grande partie par la politique budgétaire au cours des 18 prochains mois. Le vent arrière souffle juste moins fort et pourrait s’arrêter complètement à la même époque l’année prochaine. »