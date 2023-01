La croissance mondiale pourrait ralentir "Dangereusement proche" Vers la récession en 2023 : Banque mondiale

La croissance mondiale devrait ralentir “dangereusement proche” de la récession en 2023, a déclaré mardi la Banque mondiale, réduisant ses prévisions économiques sur une inflation élevée, la hausse des taux d’intérêt et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les économistes ont mis en garde contre un effondrement de l’économie mondiale alors que les pays luttent contre la flambée des coûts et que les banques centrales augmentent simultanément les taux d’intérêt pour calmer la demande – aggravation des conditions financières dans le contexte des perturbations continues de la guerre en Ukraine.

Les dernières prévisions de la Banque mondiale indiquent un «ralentissement brutal et durable» avec une croissance fixée à 1,7%, soit environ la moitié du rythme prévu en juin, selon le dernier rapport de la banque sur les perspectives économiques mondiales.

Il s’agit de l’un des taux les plus faibles observés depuis près de trois décennies, éclipsé uniquement par la récession induite par la pandémie de 2020 et la crise financière mondiale de 2009.

“Compte tenu de la fragilité des conditions économiques, tout nouveau développement défavorable (…) pourrait plonger l’économie mondiale dans la récession”, a déclaré le prêteur au développement basé à Washington.

Il s’agit notamment d’une inflation plus élevée que prévu, de flambées soudaines des taux d’intérêt pour contenir les hausses de prix ou d’une résurgence d’une pandémie.

Dans les économies avancées telles que les États-Unis, la croissance ralentira probablement à 0,5 % en 2023, soit 1,9 point de moins que les prévisions de juin.

Pendant ce temps, la zone euro devrait stagner alors qu’elle lutte contre de graves perturbations de l’approvisionnement énergétique et des hausses de prix liées à l’invasion russe.

La Chine devrait connaître une croissance de 4,3 % cette année, soit 0,9 point de moins que les prévisions précédentes, en partie en raison des perturbations pandémiques persistantes et de la faiblesse du secteur immobilier.

Les perspectives sont “particulièrement dévastatrices pour bon nombre des économies les plus pauvres, où la réduction de la pauvreté s’est déjà arrêtée”, a ajouté la banque.

“Les pays émergents et en développement sont confrontés à une période de plusieurs années de croissance lente entraînée par un lourd fardeau de la dette et la faiblesse des investissements”, a averti le président de la Banque mondiale, David Malpass.

“Préparé pour approfondir”

Les banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, ont relevé les taux d’intérêt au cours de l’année écoulée pour lutter contre l’inflation, mais le ralentissement des économies devrait “s’aggraver” à mesure que les politiques entrent en vigueur, a déclaré la Banque mondiale.

“Les trois principaux moteurs de croissance du monde – les États-Unis, la zone euro et la Chine – traversent une période de faiblesse prononcée, avec des retombées négatives pour les marchés émergents et les économies en développement”, a ajouté la banque.

Pour l’instant, l’inflation a augmenté, stimulée par le soutien de l’ère de la pandémie, les chocs d’offre et, dans certains cas, les dépréciations monétaires par rapport au dollar américain.

Bien que l’inflation devrait diminuer, elle restera toujours au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, a déclaré la banque.

Le ralentissement généralisé et la faible croissance ne marquent pas encore une récession, a déclaré Ayhan Kose, responsable de l’unité de prévision de la banque.

Mais à court terme, la banque surveille “la possibilité d’un stress financier, si les taux d’intérêt augmentent au niveau mondial”, a-t-il déclaré à l’AFP.

Si cela se produit et que l’inflation persiste, “cela pourrait déclencher une récession mondiale”, a-t-il déclaré.

Et si les conditions de financement se resserrent, il y aura probablement plus de crises de la dette cette année, a-t-il averti.

Pauvreté, défis climatiques

Parmi les régions les plus durement touchées se trouve l’Afrique subsaharienne, qui compte quelque 60 % des personnes extrêmement pauvres dans le monde.

Sa croissance du revenu par habitant au cours de cette année et de l’année prochaine devrait atteindre en moyenne 1,2 % seulement, « un taux qui pourrait faire augmenter les taux de pauvreté, et non les faire chuter », a déclaré la Banque mondiale.

Le rapport a également signalé les défis auxquels sont confrontés les petits États de 1,5 million d’habitants ou moins, qui ont été particulièrement touchés par la pandémie.

Ils subissent souvent des pertes liées aux catastrophes climatiques “qui représentent en moyenne environ 5% du PIB par an”, a déclaré la banque.

“Compte tenu de la probabilité plus élevée de ces types de catastrophes naturelles, nous devons tenir compte de ces risques qui se matérialisent plus souvent sur la route”, a souligné M. Kose.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)