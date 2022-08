La croissance lente depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs laisse la moyenne britannique de 4 000 £ moins bien lotie

La croissance atone depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010 a fait chuter le Britannique moyen de près de 4 000 £, selon de nouveaux chiffres.

Les chiffres de l’OCDE et de l’Office for Budget Responsibility montrent que le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour n’avoir augmenté que de 11 % en termes réels entre 2010 et 2023.

Cela se compare à un taux de croissance de plus de 24 % pour la moyenne des autres économies avancées de l’OCDE, ce qui laisse un écart par personne de 3 700 £.

L’analyse, établie à partir des chiffres officiels du Labour, intervient alors que le parti d’opposition place la croissance au cœur de son message.

Dans un discours prononcé à Liverpool la semaine dernière, Keir Starmer a déclaré que les priorités d’un futur gouvernement travailliste seraient “la croissance, la croissance, la croissance”.

Il a déclaré que l’économie britannique était “plus faible que ses concurrents. Moins résiliente. Fragile”, ajoutant: “Et en fin de compte, nous en sommes tous plus pauvres”.

Les chiffres de l’OCDE cités par le parti d’opposition montrent que le Royaume-Uni a été l’un des plus touchés par son économie en 2020, à -9,3 par rapport à la moyenne de l’OCDE de -4,3 %.

Mais le malaise économique ne s’est pas limité à la seule pandémie de Covid, avec des preuves de plus en plus nombreuses que la croissance a été frappée au cours des 12 dernières années à la fois par le Brexit et l’austérité.

Les travaillistes ont déclaré que la perte de croissance aurait également contribué à 85 milliards de livres sterling de recettes fiscales perdues pour les finances publiques.

Et les salaires en termes réels au Royaume-Uni sont toujours inférieurs à ceux d’avant le krach financier de 2008 malgré une décennie et demie d’activité économique.

L’estimation intervient au milieu d’une crise mordante du coût de la vie, avec des factures et des prix qui montent en flèche. Cette semaine, de nouvelles estimations suggèrent que les factures d’énergie domestiques typiques pourraient atteindre plus de 3 600 £ par an cet hiver, contre 1 400 £ en octobre 2021.

L’Institut national de recherche économique et sociale a déclaré mercredi que l’inflation continuerait de grimper à des niveaux «astronomiques» grâce à la hausse des prix de l’essence et à l’escalade du coût des aliments.

Rachel Reeves, la chancelière fantôme du Labour, a déclaré: «Sous les conservateurs, la Grande-Bretagne prend du retard sur nos concurrents, faisant baisser les salaires et le niveau de vie.

«Il est accablant que 12 années de gouvernements conservateurs successifs aient laissé un Britannique moyen de 4 000 £ moins bien loti par rapport aux autres pays de l’OCDE.

Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grève ferroviaire en Grande-Bretagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés

« Les économies à faible croissance ne peuvent pas relever les défis de l’avenir.

Avec notre promesse d’investissement climatique, notre New Deal pour les travailleurs et notre plan d’achat, de fabrication et de vente en Grande-Bretagne, le Labour assurera la croissance forte, sûre et équitable dont notre pays a besoin.

S’exprimant lundi, le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré lundi qu’il rejetait une attitude “catastrophique” vis-à-vis de l’économie

“Nous avons besoin d’une attitude” stimulante “à l’égard de l’économie, et non d’une attitude” catastrophique “, afin de faire face aux problèmes du coût de la vie et aux défis sur la scène mondiale”, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

“Liz [Truss] renversera l’orthodoxie économique obsolète et dirigera notre économie de manière conservatrice.