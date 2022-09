Faites grandir

NOUS avons entendu beaucoup de “boosters” de la part de Boris Johnson. Tout n’était que bavardage. Aujourd’hui, Liz Truss peut livrer quelque chose de beaucoup plus concret.

Boris espérait créer une ambiance de bien-être post-Brexit avec un barrage d’optimisme quelles que soient les circonstances.

La croissance économique stagne depuis des années, Liz Truss est peut-être le défibrillateur dont nous avons besoin Crédit : PA

Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng visent à y parvenir en réduisant les impôts, en inversant la hausse de l’assurance nationale et en mettant plus d’argent dans nos poches. Et en stoppant la folle hausse de l’impôt sur les sociétés, c’est certain de toucher l’investissement.

Nous applaudissons tout cela. Pendant des années, la croissance économique a stagné, en partie grâce à la pression fiscale la plus élevée depuis des décennies. Truss est peut-être le défibrillateur dont nous avons besoin.

Les politiciens de gauche et leurs économistes favoris semblent indignés de toute tentative de mettre fin à la stagnation qui s’est installée sous les travaillistes et s’est poursuivie avec les conservateurs.

Ils semblent se contenter de gérer ce qu’ils perçoivent comme le lent déclin de notre pays.

La même foule exhume également maintenant leurs vieux mensonges fatigués soutenus par la Russie sur la fracturation hydraulique – dont l’interdiction a enfin été levée.

Rien ne rend Ed Miliband du Labour plus en colère que les ménages de la classe ouvrière en difficulté obtenant éventuellement du gaz moins cher.

Notre seule crainte à propos de la révolution Truss est le coût.

L’emprunt nécessaire, en plus du renflouement des factures d’énergie, semble terrifiant.

Mais il est temps pour un leadership courageux et une nouvelle stratégie économique.

Écoutons ça.

Frères sinistres

Les patrons de l’UNION n’aiment rien de mieux que de traîner un conflit salarial, avec des grèves fréquentes.

Cela leur donne une chance de se faire remarquer à la télévision et d’être séduits par la BBC et d’autres. De plus, cela ne leur coûte rien personnellement. La plupart sont généreusement payés.

Leurs membres veulent pour la plupart juste une augmentation raisonnable et se remettre au travail. C’est pourquoi il est logique d’obliger les syndicats en droit à leur soumettre toutes les offres.

Les frères diront que toute offre inférieure à ce que les membres ont demandé à l’origine est inutile. Mais les opinions et les circonstances changent au cours des conflits. Ces membres devraient pouvoir voter sur un accord moindre. Cela pourrait suffire.

Tout ce qui empêche une petite clique de militants socialistes du champagne de prolonger la misère du public pour leur propre amusement est le bienvenu.

Projet de loi sur l’asile

LA brigade de l’ouverture des frontières prétend que les demandeurs d’asile ne sont pas un véritable fardeau.

Mais nous savons maintenant quel est ce fardeau : 2 milliards de livres sterling par an, dont 1,3 milliard de livres sterling de factures d’hôtel.

Ce chiffre ne fera que grimper, avec plus de 30 000 migrants illégaux ayant débarqué sur nos plages cette année jusqu’à présent.

Notre nouveau gouvernement s’engage à mettre enfin fin à ce scandale. De quelle façon précisément? Liz Truss n’en a même pas parlé au président Macron à New York. Pourquoi?